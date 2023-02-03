Негативний прогрес: у РФ на колишньому заводі Ford пилятимуть дрова

До 2019 року на заводі збирали моделі Ford Focus та Mondeo. Частина майданчика підприємства належить компанії із переробки дерев'яних матеріалів.

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У Росії на колишньому заводі компанії Ford у Всеволожську налагодять деревопереробне виробництво. Про це розповіло агентство ТАРС.

Компанія з переробки дерев'яних матеріалів уклала договір оренди частини майданчика колишнього заводу Ford ще 2022 року. Він належав корейському виробнику автозапчастин Sungwoo Hitech.

Наприкінці 2022 року компанія Sungwoo Hitech припинила свою діяльність на заводі. Представники підприємства відмовилися коментувати ситуацію.

До червня 2019 року на заводі збирали моделі Ford Focus та Mondeo. Після цього виробник припинив виробництво.

"Територія колишнього заводу Ford належить виробнику автозапчастин, але він змушений був призупинити процес запуску виробництва. Частину території орендовано деревопереробним виробництвом, і компанія продовжує функціонувати", — повідомили у комітеті економічного розвитку та інвестиційної діяльності області.

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Губернатор Ленінградської області Дрозденко Олександр говорив про те, що переговори з Sungwoo Hitech щодо перезапуску колишнього заводу Ford було припинено. Він сподівається, що виробництво все ж таки вдасться відновити.

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