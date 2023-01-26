Ціна понад $20 000 та старий двигун: Нива отримала нову комерційну версію (фото)
Топова версія Lada Niva коштує 24 843 доларів і виявилася дорожчою за новий пікап Ford Maverick. За ці гроші покупець не отримає кондиціонер чи сучасні системи безпеки.
Російський АвтоВАЗ продовжує створювати нові версії для морально застарілого позашляховика Нива. Компанія представила комерційний фургон на основі моделі. Подробиці розповіли на сайті Carscoops.
На російському автомобільному ринку триває криза, тому місцеві автовиробники намагаються продовжити випуск нових авто. Через дефіцит деталей для комплектування АвтоВАЗу навіть довелося урізати базову комплектацію седана Granta. Крім цього, компанія працює над розширенням модельної гами Lada Niva Legend, представивши комерційний фургон.Важливо
Фургон Lada Niva Legend буде доступний у вигляді фургона з одинарною або подвійною кабіною в різних модифікаціях. Вантажопідйомність моделі становить від 640 до 800 кг в залежності від версії.
У вантажну платформу міститься від 1 до 3,5 кубічних метрів вантажу. Фургони з одинарною та подвійною кабіною пропонуються лише з двома дверима.
Габарити фургона Lada Niva Legend:
- Довжина — 4440 мм
- Ширина — 1680 мм
- Висота — 1770/2000 мм
- Колісна база — 2850 мм
Дорожній просвіт фургона складає 205 мм або 240 мм, залежно від конфігурації підвіски. На вибір пропонуються два варіанти діаметра колісних дисків – 15 або 16 дюймів.
Попри збільшену вантажопідйомність, "АвтоВАЗ", як і раніше, оснащує Ниву застарілим 1,7-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном потужністю 82 к. с. і 129 Нм крутного моменту. Потужність передається на всі чотири колеса через п'ятиступінчасту механічну коробку передач за допомогою диференціалів, що блокуються.
Ціни на фургон Нива починаються з 16 660 доларів за дешевшу комплектацію. Топові версії коштуватимуть 24 843 доларів — це дорожче, ніж новітній пікап Ford Maverick із гібридною установкою. Водночас у них немає ні кондиціонера, ні ABS, ні подушок безпеки.
Раніше Фокус повідомляв, що нова Нива у так званій "спрощеній" версії надійде у продаж у серпні за ціною від 13 750 доларів.