Цена более $20 000 и старый двигатель: Нива получила новую коммерческую версию (фото)

Топовая версия Lada Niva стоит 24 843 долларов и оказалась дороже новейшего пикапа Ford Maverick. За эти деньги покупатель не получит кондиционер или современные системы безопасности.

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Российский "АвтоВАЗ" продолжает создавать новые версии для морально устаревшего внедорожника Нива. Компания представила коммерческий фургон на базе модели. Подробности рассказали на сайте Carscoops.

На российском автомобильном рынке продолжается кризис, поэтому местные автопроизводители всеми силами пытаются продолжить выпуск новых авто. Из-за дефицита комплектующих "АвтоВАЗу" даже пришлось урезать базовую комплектацию седана Granta. Помимо этого компания работает над расширением модельной гаммы Lada Niva Legend, представив коммерческий фургон.

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Фургон Lada Niva Legend теперь будет доступен в виде фургона с одинарной или двойной кабиной в различных модификациях. Грузоподъемность модели составляет от 640 кг до 800 кг в зависимости от версии.

[ + – ] Фургон Lada Niva Legend доступен с одинарной и двойной кабиной Фото: АВТОВАЗ

В погрузочную платформу помещается от 1 до 3,5 кубических метров груза. Фургоны с одинарной и двойной кабиной предлагаются только с двумя дверьми.

[ + – ] Фургон может перевозить до 800 кг груза Фото: АВТОВАЗ

Габариты фургона Lada Niva Legend:

Длина — 4440 мм

Ширина — 1680 мм

Высота — 1770/2000 мм

Колесная база — 2850 мм

Дорожный просвет фургона составляет 205 мм или 240 мм в зависимости от конфигурации подвески. На выбор предлагаются два варианта диаметра колесных дисков — 15 или 16 дюймов.

[ + – ] Спартанский интерьер Нивы остался без изменений Фото: АВТОВАЗ

Несмотря на увеличенную грузоподъемность, "АвтоВАЗ" по-прежнему оснащает Ниву устаревшим 1,7-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 82 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Мощность передается на все четыре колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач с помощью блокируемых дифференциалов.

Цены на фургон Нива начинаются с 16 660 долларов за более дешевую комплектацию. Топовые версии обойдутся в 24 843 долларов — это дороже, чем новейший пикап Ford Maverick с гибридной установкой. Вместе с тем, у них нет ни кондиционера, ни ABS, ни подушек безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что новая Нива в так называемой "упрощенной" версии поступит в продажу в августе по цене от 13 750 долларов.