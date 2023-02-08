Паніки немає: росіяни масово позбавляються автомобілів преміум-класу

Насамперед росіяни продають автомобілі віком до трьох років. Проте попит не покриває пропозицію.

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У Росії масово позбавляються автомобілів преміум-класу. У країні різко зросла кількість оголошень про продаж дорогих автомобілів. Про це розповіли на сайті Вісті.

На російських автомайданчиках кількість оголошень про продаж автомобілів преміум-класу з пробігом у січні 2023 року зросла на 63% у порівнянні з тим же місяцем минулого року. Найчастіше виставляють на продаж авто брендів BMW, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover, Lexus, Porsche, Bentley та Maserati.

Насамперед росіяни продають автомобілі віком до трьох років. За рік кількість оголошень про продаж "молодих" преміальних авто збільшилася майже вдвічі.

Зростання попиту не автомобілі преміум-класу також збільшилося, але незначно. Інтерес покупців зріс лише на 17%.

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Експерти вважають, що така тенденція пов'язана з проблемами в обслуговуванні преміальних автомобілів, викликаних санкціями і виходом з російського ринку багатьох брендів та блокуванням фірмового програмного забезпечення. Часто заможні жителі Росії купують відразу два однакові автомобілі, щоб один із них виконував роль "донора".

Раніше Фокус писав, що російський АвтоВАЗ знову урізує оснащення своїх моделей.