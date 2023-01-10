Кризиса нет: производители элитных авто установили рекорды продаж в 2022 году

Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini в 2022 году продали больше всего авто за всю свою историю. Добиться успеха премиум-брендам помогли дорогие внедорожные модели.

Related video

Прошлый год оказался очень успешным для производителей дорогих автомобилей высшего класса. В то время, как многие автогиганты в 2022 году пострадали от кризиса автомобильных микросхем и снизили объемы производства, премиальные бренды бьют рекорды продаж. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В частности, Bentley удалось реализовать 15 174 авто — на 4% больше, чем годом ранее. Локомотивом продаж стал Bentley Bentayga: 42% всех купленных авто британской марки (6373 шт.) — именно этой модели.

[ + – ] В 2023 году продали 6373 Bentley Bentayga Фото: Bentley

Доля Bentley Continental GT и Flying Spur примерно одинаковая — немногим менее 30%. Больше всего Bentley приобрели в США (4221) и Китае (4033).

Важно

Владелец Bugatti Chiron рассказал о затратах на обслуживание суперкара в течение 10 лет

Rolls-Royce впервые в истории преодолел порог в 6000 проданных машин. Если точнее, то реализовали 6021 авто и большинство из них – внедорожные Cullinan, хотя, например, в Азии спросом пользуется и седан Rolls-Royce Ghost.

Кроссовер Lamborghini Urus вот уже стал самой популярной моделью в истории итальянской марки и на него проходится более половины продаж. В 2022 году реализовали 5367 Urus и он помог Lamborghini установить рекорд –— 9233 авто. Суперкары покупали не так активно — реализовали 3113 Huracan и 753 Aventador.

[ + – ] Lamborghini Urus стал самой популярной моделью в истории итальянской марки Фото: Lamborghini

А вот Bugatti для успеха внедорожник не понадобился. Французский бренд в 2022 году поставил 80 машин — это лучший результат с момента возрождения легендарной марки в 90-х. Кроме того, уже раскуплены все суперкары Bugatti Mistral (99 шт.) и Bolide (80 шт.), хотя их производство еще даже не началось.

Ранее Фокус сообщал, что авторынок РФ обвалился до уровня 90-х годов — продажи за 2022 год упали на 59%.