Владелец Bugatti Chiron рассказал о затратах на обслуживание суперкара в течение 10 лет

Стоимость содержания Bugatti Chiron – заоблачная. Вместе с тем суперкар оказался гораздо дешевле в обслуживании, чем его предшественник Veyron.

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Экзотические суперкары не только дорогие сами по себе, содержание таких авто также влетит в копейку. Особенно если речь идет о моделях вроде Bugatti Chiron, способных развить свыше 400 км/ч. О стоимости обслуживания суперкара рассказали на Youtube-канале The Hamilton Collection.

Цена Bugatti Chiron составляет $3 миллиона и включает бесплатное обслуживание авто на протяжении 4 лет. Плановое ТО с заменой масла, фильтров и тормозной жидкости стоит $11 500.

Раз на четыре года нужно проходить расширенное техобслуживание за $34 000. Помимо вышеперечисленных работ, оно включает замену свечей зажигания, ремня ГРМ, охлаждающей жидкости, масла в КПП и дифференциалах.

Кроме того, комплект шин для Bugatti Chiron обойдется в $8450. Таким образом, за 10 лет эксплуатации придется потратить на обслуживание примерно $100 000. Это немало, но предшественник Bugatti Veyron был еще дороже в содержании. Хотя в случае выхода из строя некоторых узлов авто стоимость ремонта будет заоблачной.

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Стоимость замены отдельных агрегатов Bugatti Chiron:

Новый двигатель – $856 406 (он дороже мотора Veyron)

Коробка передач – $185 000

Комплект тормозных механизмов – $47 400

Ключ-брелок – $13 547

Ранее Фокус сообщал, что самый дешевый суперкар Ferrari продают по цене новой Skoda Fabia.