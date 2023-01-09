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Авто

По цене Skoda Fabia: как выглядит самый дешевый в мире Ferrari (фото)

Ferrari 360, Ferrari 360 Modena, суперкар Ferrari, самый дешевый Ferrari
Ferrari 360 Modena оценили в 15 625 долларов

Купе Ferrari 360 Modena выпускали в 1999-2004 годах. Суперкар оснащен высокооборотистым 400-сильным V8 и способен развить 295 км/ч.

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В США на аукционе б/у авто IAAI продается подержанный Ferrari 360 Modena 2004 года. На данный момент самая высокая ставка за суперкар – 15 625 долларов и это самый дешевый в мире Ferrari. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона.

Ferrari 360, Ferrari 360 Modena, суперкар Ferrari, самый дешевый Ferrari Fullscreen
На кузове суперкара нет серьезных повреждений

Как правило, купе Ferrari 360 Modena в хорошем состоянии стоят свыше 100 000 долларов. Этот автомобиль стоит на уровне Skoda Fabia, даже несмотря на то, что не разбит в ДТП, как большинство машин с американских аукционов.

Дело в том, что суперкар Ferrari стал жертвой наводнения. С виду повреждения авто кажутся незначительным – разве что лакокрасочное покрытие незначительно пострадало и на тормозных дисках видна ржавчина.

Ferrari 360, Ferrari 360 Modena, суперкар Ferrari, самый дешевый Ferrari Fullscreen
Салон Ferrari покрыт слоем грязи и плесени

А вот в салоне дорогая кожаная отделка покрыта слоем грязи и плесени. К тому же, у Ferrari 360 Modena наверняка серьезные неисправности электрооборудования – это типичная проблема "авто-утопленников".

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Вполне вероятно, что суперкар Ferrari не заводится. В объявлении указано, что автомобиль получил сертификат об утилизации, то есть в США его эксплуатация запрещена. Впрочем, в Украине такие авто из Америки нередко восстанавливают.

Ferrari 360, Ferrari 360 Modena, суперкар Ferrari, самый дешевый Ferrari Fullscreen
Эксплуатация авто в США запрещена

Купе Ferrari 360 Modena выпускали в 1999-2004 годах и всего собрали 8800 авто. Суперкар оснащен высокооборотистым 3,6-литровым V8 на 400 л. с. и в исправном состоянии способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 295 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Италии представили самый мощный в мире суперкар. Он разгоняется до сотни за 2 секунды.