По цене Skoda Fabia: как выглядит самый дешевый в мире Ferrari (фото)
Купе Ferrari 360 Modena выпускали в 1999-2004 годах. Суперкар оснащен высокооборотистым 400-сильным V8 и способен развить 295 км/ч.
В США на аукционе б/у авто IAAI продается подержанный Ferrari 360 Modena 2004 года. На данный момент самая высокая ставка за суперкар – 15 625 долларов и это самый дешевый в мире Ferrari. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона.
Как правило, купе Ferrari 360 Modena в хорошем состоянии стоят свыше 100 000 долларов. Этот автомобиль стоит на уровне Skoda Fabia, даже несмотря на то, что не разбит в ДТП, как большинство машин с американских аукционов.
Дело в том, что суперкар Ferrari стал жертвой наводнения. С виду повреждения авто кажутся незначительным – разве что лакокрасочное покрытие незначительно пострадало и на тормозных дисках видна ржавчина.
А вот в салоне дорогая кожаная отделка покрыта слоем грязи и плесени. К тому же, у Ferrari 360 Modena наверняка серьезные неисправности электрооборудования – это типичная проблема "авто-утопленников".Важно
Вполне вероятно, что суперкар Ferrari не заводится. В объявлении указано, что автомобиль получил сертификат об утилизации, то есть в США его эксплуатация запрещена. Впрочем, в Украине такие авто из Америки нередко восстанавливают.
Купе Ferrari 360 Modena выпускали в 1999-2004 годах и всего собрали 8800 авто. Суперкар оснащен высокооборотистым 3,6-литровым V8 на 400 л. с. и в исправном состоянии способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 295 км/ч.
Ранее Фокус сообщал, что в Италии представили самый мощный в мире суперкар. Он разгоняется до сотни за 2 секунды.