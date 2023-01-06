Полиция конфисковала эксклюзивные суперкары у скандально известного блогера (фото)

Эндрю Тейт похвастался Грете Тунберг, что собрал коллекцию из 33 роскошных автомобилей. Самым дорогим в его гараже является Bugatti Chiron за 4,2 миллиона долларов.

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Полиция Румынии арестовала впечатляющую коллекцию экзотических автомобилей. Машины принадлежат британскому блогеру, участнику реалити-шоу "Большой брат" и бывшему кикбоксеру Эндрю Тейту, которого обвиняют в торговле людьми и изнасиловании. Об этом сообщает The Independent.

[ + – ] Эндрю Тейт хвастался Грете Тунберг, что владеет 33 дорогими авто

Стражи порядка увезли на штрафплощадку 11 суперкаров и роскошных авто. Самыми дорогим в коллекции Тейта считаются Bugatti Chiron стоимостью 4,2 миллиона долларов Koenigsegg Gemera за $1,7 миллиона. Также у него есть два суперкара Ferrari 812, пара Lamborghini Huracan, McLaren 720S, Aston Martin DBS Superleggera и Vanquish. На фото полиции и из соцсетей блогера также можно узнать купе Rolls-Royce Wraith и Mercedes S-Class.

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Напомним, Эндрю Тейта задержали в Румынии 29 декабря и арестовали на 30 дней. Скандально известный блогер обвиняется в создании организованной группировки, занимавшейся торговлей людьми и съемками порно. К жертвам применялось физическое и психологическое насилие.

[ + – ] Bugatti Chiron [ + – ] Lamborghini Huracan [ + – ] McLaren 720S [ + – ] Aston Martin DBS Superleggera [ + – ] Ferrari 812 Superfast [ + – ] Mercedes S-Class Coupe

Найти Эндрю Тейта помогла Грета Тунберг, ведь во время онлайн-перепалки с известной эко-активисткой блогер выдал свое местонахождение. Примечательно, что Тейт как раз хвастал своей коллекцией "неэколгичных" суперкаров и заявил, что в его гараже 33 авто.

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