Жажда роскоши. Коллекция автомобилей экс-президента Гамбии

Яхья Джамме покинул президентский пост в 2017 году. За время своего президентства он построил дороги с твердым покрытием, чтобы можно было ездить на своих роскошных автомобилях, которых у него было около 100 единиц, включая Mercedes-Benz S-Class и Rolls-Royce Phantom, а также крупнейший на континенте VIP-самолет.

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Свергнутый президент Гамбии Яхья Джамме обладал самой большой в Африке коллекцией роскошных автомобилей и крупнейшим на континенте VIP-самолетом, будучи при этом главой самой маленькой страны на материковой части Африки. Он побил эти рекорды, когда его страна входила в число беднейших в мире, а половина ее населения жила менее чем на 2 доллара в день. За 22 года пребывания у власти Джамме присвоил десятки миллионов долларов с государственных предприятий и даже использовал государственный пенсионный фонд для покупки одного из своих частных самолетов. С момента прихода к власти после государственного переворота в 1994 году и до своего отстранения в 2017 году Джамме потратил большую часть своего незаконно нажитого состояния на роскошные автомобили, частные самолеты и дворцы.

Фокус перевел новую статью об экс-президенте Гамбии Яхья Джамме.

Джамме родился в захолустной деревне Канилаи, расположенной недалеко от границы с Сенегалом. Решив превратить ее в образцово-показательную деревню и свою главную базу, он построил там президентский дворец, резиденции для своей семьи и самых ярых сторонников, роскошный отель, мечеть, частный зоопарк и, зачем-то, арену для борьбы. Этот огромный комплекс усиленно охранялся армией, оснащенной танками Т-54, БРДМ-2 и 23-мм пушками ЗУ-23. Частная армия также сопровождала президента в скандальных поездках по стране в одном из семи лимузинов Hummer H2 (SUT).

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Вместо того чтобы изящно уйти в отставку после поражения на выборах в 2017 году, Джамме как можно дольше не признавал победу своего оппонента, пытаясь (и весьма успешно) опустошить государственную казну и вывезти из страны как можно больше своих автомобилей, прежде чем отправиться в изгнание в Экваториальную Гвинею. Сделка насчет выезда Джамме из Гамбии была заключена только после того, как новый президент Адама Барроу дал гарантии, позволяющие Джамме оставить в собственности и забрать с собой в Экваториальную Гвинею 13 его любимых автомобилей! Причиной поражения Джамме на выборах стала его убежденность в том, что ему обеспечена легкая победа – следовательно, он не приложил должных усилий для фальсификаций.

Неизвестно, продолжает ли Джамме после отъезда в Экваториальную Гвинею свою практику в качестве целителя пациентов с ВИЧ/СПИДом, астмой и бесплодием. Одним из немногих его положительных достижений стали дороги с твердым покрытием, которые он построил по всей Гамбии, чтобы облегчить себе поездки из одного дворца в другой. Когда в 2017 году власти провели обыск во владениях Джамме по всей стране, они обнаружили парк из более чем 100 автомобилей, принадлежавших Джамме либо для личного пользования, либо для его охраны. На всех автомобилях было выгравировано его имя: Его превосходительство шейх профессор Альхаджи доктор Яхья Абдул-Азиз Аваль Джемус Джункунг Джамме Наасиру Дин Бабили Манса.

[ + – ] 13 автомобилей Джамме ожидают своего вылета в Экваториальную Гвинею после изгнания Джамме в эту страну

Автомобили, принадлежавшие Джамме, в основном были привезены из США, Германии и Великобритании. Джамме, очевидно, питал слабость к Mercedes-Benz S-Class и Rolls-Royce Phantom, но ни один автомобиль не нравился ему больше, чем лимузин Hummer H2 (SUT). В течение нескольких лет он приобрел в общей сложности семь лимузинов Hummer H2. Два из них участвовали в колонне из более сотни автомобилей во время визита ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2008 году, причем Каддафи по иронии судьбы сел в это воплощение американизма. Джамме также владел двумя китайскими лимузинами Great Wall Hover Pi, которые он получил после того, как его страна начала поддерживать Китай вместо Тайваня.

[ + – ] Лимузин Hummer H2 в сопровождении охраны

Джамме никогда не покупал настоящих спортивных автомобилей, поскольку они, как правило, непригодны для использования в Гамбии. Чтобы компенсировать это, Джамме приобрел в Грузии штурмовик Су-25, развлекавший зевак во время парадов (после увольнения пилота самолет был заброшен). Джамме был хорошо известен своим неуравновешенным поведением и принятием спорных решений. Проиграв выборы Барроу, Джамме дошел до того, что позвонил ему в прямой эфир государственного телевидения, чтобы поздравить его с победой, объявив его избрание "волей Аллаха". Всего через несколько дней Джамме снова выступил по государственному телевидению, на этот раз для того, чтобы объявить о "полном непризнании результатов выборов и тем самым аннулировании выборов в полном объеме".

По воле судьбы Джамме согласился на мирную передачу власти, но только после опустошения государственной казны и заверений в том, что он может оставить себе 13 автомобилей. Были ли они на самом деле вывезены, остается неподтвержденным, хотя считается, что правительственный самолет C-130H-30 из Чада доставил по крайней мере три из них. После ухода Джамме новое правительство Гамбии выставило на продажу 30 его автомобилей и все его самолеты, надеясь выручить не менее 10 миллионов долларов. Продать даже самые современные автомобили в таком безлюдном месте сложно (что доказала попытка Папуа-Новой Гвинеи продать 40 Maserati за бесценок в 2018 году), и неизвестно, были ли они проданы на самом деле.

Яхья Джамме – человек, который однажды сказал, что он может "править миллиард лет" и что он никогда не покинет свой пост, если только "Аллах не решит иначе", – в конечном итоге согласился на изгнание в обмен на сохранение тринадцати своих любимых роскошных автомобилей. Едва ли можно представить себе более позорный конец правления, которое само по себе было беспрецедентным позором, и единственный плюс в том, что жажда роскоши Джамме смогла избавить народ Гамбии от потенциальной кровавой гражданской войны. Оставив позади безумие, которым было отмечено его правление, теперь они смогут работать над созданием системы, в которой процветание населения будет цениться выше излишеств правителей.

В приведенном ниже списке мы попытались собрать все автомобили Яхьи Джамме на момент его свержения в 2017 году. В этот список включены только его личные автомобили, а не те, которые использует его большая служба безопасности, следящая за каждым его шагом или поездкой. Если включить в список и их, то количество роскошных автомобилей, используемых Джамме и его окружением, легко превысит 150.

Лакшери автомобили президента Гамбии(не менее 44)

5 лимузинов Hummer H2

2 лимузина Hummer H2 SUT

2 внедорожника Hummer H2

1 лимузин Cadillac Escalade ESV

2 Cadillac Escalade ESV

3 лимузина Lincoln Town Car

2 лимузина Great Wall Hover Pi

1 внедорожник Infiniti QX56

1 внедорожник Lexus LX 570

1 Mercedes-Benz E-Class (W211)

1 Mercedes-Benz S-Class (W126)

1 Mercedes-Benz S-Class (W220)

2 Mercedes-Benz S-Class (W221)

2 Mercedes-Benz S-Class (W222)

1 внедорожник Mercedes-Benz G-Class

2 BMW 5 серии (E60)

1 BMW 7 серии (G12)

1 BMW X6 (F16)

7 Rolls-Royce Phantom Saloon

2 Bentley Mulsanne Saloon

1 Range Rover (L322)

1 Range Rover (L405)

1 Range Rover Evoque

1 кабриолет Mini Cooper

Десятки внедорожников Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol и Cadillac Escalade ESV для охраны

Мотоциклы (3)

1 Harley-Davidson MT500

2 неизвестных мотоцикла

Самолеты (8)

2 VIP-самолета Ил-62М

2 VIP-самолета Boeing 727

1 VIP-самолет Bombardier Challenger 601

2 кукурузника AT-602

1 штурмовик Су-25 (Приобретен для увеселения толпы во время парадов Джамме).

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