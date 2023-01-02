Шик и эксклюзив: самые дорогие автомобили 2022 года (фото)

В 2022 раритетные автомобили продавались по баснословным ценам, которые порой превышали 10 миллионов долларов. Самая дорогая модель сменила владельца за $142 миллиона и это новый мировой рекорд.

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Впрочем, как правило, новые модели не являются самыми дорогими в мире – они гораздо дешевле, чем ретро-авто, за которые на аукционах отдают десятки миллионов долларов. Фокус выбрал самые дорогие автомобили, проданные в 2022 году и подавляющее большинство из них — именно винтажные модели.

10 место. Ferrari 250 GT SWB Coupe 1960 года — 9 180 000 долларов

[ + – ] Ferrari 250 GT SWB Фото: GOODING&COMPANY

Классические Ferrari очень ценятся коллекционерами и в последние годы их цены зашкаливают. Ferrari 250 GT SWB Coupe — одна из самых успешных гоночных моделей своего времени, на счету которой десятки гоночных побед. Всего выпущено 46 таких спорткаров с 3,0-литровым 275-сильным V12.

9 место. Hispano-Suiza H6C Tulipwood Torpedo 1924 года — 9 245 000 долларов

[ + – ] Hispano Suiza H6C Torpedo Roadster Фото: RM Sotheby's

Единственный в своем роде Hispano-Suiza H6C Tulipwood Torpedo создан для известного французского гонщика и конструктора Андрэ Дюбоннэ. Его обтекаемый кузов полностью выполнен из дорогого красного дерева. Под капотом установлена 8,0-литровая шестерка на 200 л. с.

8 место. Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 года — 9 905 000 долларов

[ + – ] Mercedes-Benz 540K Special Roadster Фото: Sotheby’s

Таких Mercedes-Benz 540K Special Roadster с кузовом от ателье Sindelfingen существует лишь три. Этот автомобиль построили по заказу короля Афганистана Мохаммеда Захир Шаха и его ни разу не реставрировали – он сохранился в первозданном состоянии. Со 180-сильной компрессорной восьмеркой родстер Mercedes развивает 170 км/ч.

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7 место. Bugatti 57SC Atalante 1937 года — 10 345 000 долларов

[ + – ] Bugatti 57SC Atalante Фото: GOODING&COMPANY

Всего выпущено только 17 элегантных Bugatti 57SC Atalante и среди них нет двух одинаковых авто – они отличаются деталями дизайна. Всех их разработал стилист Жан Бугатти — сын основателя компании. Конкретно это авто в 50-х потеряло родной 200-сильный компрессорный мотор, но 40 лет спустя его нашли.

6 место. Talbot-Lago T150C-SS Teardrop Coupe 1937 года — 13 425 000 долларов

[ + – ] Talbot-Lago T150C SS Teardrop Coupe Фото: GOODING&COMPANY

Французское кузовное ателье Figoni et Falaschi в 30-х годах славилось своим причудливым дизайном. Его автомобили напоминали небольшие дирижабли. Таких Talbot-Lago T150-C-SS Teardrop Coupe создали только два, но до наших дней сохранилось лишь одно авто.

5 место. Ferrari F2003 GA 2003 года — 14 800 000 долларов

[ + – ] Ferrari F2003 GA Фото: Sothebyʼs

Этот Ferrari F2003 GA — самый успешный болид Михаэля Шумахера. На нем немецкий гонщик выиграл сразу 5 Гран-при "Формулы-1" и обеспечил себе досрочное чемпионство в сезоне 2003 года. Мощный 840-сильный болид до сих пор на ходу и недавно на нем прокатился Мик Шумахер.

4 место. Ferrari 410 Sport Spider 1955 года — 22 000 000 долларов

[ + – ] Ferrari 410 Sport Spider Фото: Sothebyʼs

На счету этого спорткара — 11 побед в разных гонках. На нем соревновались легендарные Кэрролл Шелби и Хуан-Мануэль Фанхио, а Энцо Феррари считал его своей лучшей моделью середины 50-х годов. Существует только два Ferrari 410 Sport Spider. Автомобиль оснащен 400-сильным V12 и развивает 280 км/ч.

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3 место. McLaren F1 1998 года — 25 420 000 долларов

[ + – ] McLaren F1 Фото: RM Sotheby's

McLaren F1 — лучший суперкар 90-х и самый быстрый автомобиль своего времени. Трехместный суперкар с 627-сильным V12 от BMW разогнали до 386 км/ч и этот рекорд держался целых семь лет. Этот автомобиль — 59-й из 64 выпущенных F1 и отличается измененными передними фарами.

2 место. Rolls-Royce Boat Tail 2022 года — 28 000 000 долларов

[ + – ] Rolls-Royce Boat Tail Фото: Rolls-Royce

Единственное новое авто в этом списке — роскошный Rolls-Royce Boat Tail. Британский автопроизводитель анонсировал три таких кабриолета, отличающихся друг от друга по дизайну. Пол в салоне напоминает палубу корабля, а в багажнике предусмотрены пляжный зонт и набор посуды для пикника.

1 место. Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года – 142 000 000 долларов

[ + – ] Mercedes-Benz 300 SLR Фото: Mercedes-Benz

В 2022 году установлен абсолютный рекорд стоимости авто. Самым дорогим в мире стал редчайший Mercedes-Benz 300 SLR. Обтекаемое купе с поднимающимися вверх дверями готовили к гонках, но ему так и не удалось в них поучаствовать. Машину выкупил ее создатель, конструктор Рудольф Уленхаут, и долгое время хранил у себя в коллекции. Спорткар оснащен 310-сильной восьмеркой с непосредственным впрыском топлива и развивает 290 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили очень редкий 500-сильный суперкар Элвиса Пресли.