Единственный в мире: Bugatti выставила на аукцион уникальный гиперкар (фото)

Chiron Profilée W16 выпустят в единственном экземпляре. Гиперкар получил множество изменений в сравнении со стандартной моделью.

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Bugatti представила свой новый уникальный гиперкар. Модель Chiron Profilée W16 будет выпущена в единственном экземпляре и продана на аукционе RM Sotheby's. Об этом рассказали в пресс-службе аукционного дома.

До начала производства Bugatti Chiron планировалось выпустить всего 500 автомобилей. Из-за слишком высокого спроса компания решила выпустить несколько спецверсий на базе гиперкара, которые являются еще более редкими авто.

Работа над Chiron Profilée началась осенью 2020 года после того, как Bugatti получила запросы от клиентов, желающих менее радикальной интерпретации Pur Sport. В итоге от массивного заднего антикрыла решили избавиться, ограничившись элегантным спойлером. Из-за этого пришлось ограничить максимальную скорость до 380 км/ч.

[ + – ] Большое заднее антикрыло заменили на небольшой спойлер Фото: RM Sotheby's

Спереди у Chiron Profilée большие воздухозаборники и увеличенная подковообразная решетка радиатора, которая подает большее количество воздуха в радиаторы, чем стандартная модель. Воздушный поток дополнительно оптимизирован с помощью переработанного сплиттера.

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Bugatti покрасила единственный в своем роде гиперкар в эксклюзивный цвет Argent Atlantique в сочетании с открытым углеродным волокном и оттенком Bleu Royal Carbon. Дизайн колес для Profilée был разработан с нуля. Он не используются ни в одном другом Chiron.

[ + – ] Дизайн колесных дисков был разработан с нуля

Подвеска гиперкара стала на 10 процентов жестче, чем у Pur Sport. В Bugatti подчеркнули, что это не оказало негативного влияния на высокий уровень комфорта.

Двигатель W16 на 8,0 л с четырьмя турбинами выдает внушительные 1479 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,3 секунды. От 0 до 200 км/ч гиперкар разгоняется за 5,5 секунды.

Интерьер новинки также немного преобразился. Сиденья обтянуты кожей Gris Rafale в цвете Deep Blue со стеганым рисунком "воздушный парад". Bugatti обновил центральную консоль, включив в нее черную анодированную рамку, на которой красуется надпись Profilée.

[ + – ] Интерьер Bugatti Chiron Profilée был переработан

Гиперкар появится на аукционе 1 февраля 2023 года. В Bugatti заявили, что часть выручки будет направлена ​​на благотворительность.

Ранее Фокус сообщил, что Bugatti представила необычный детский электромобиль за 80 000 евро.