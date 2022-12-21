Єдиний у світі: Bugatti виставила на аукціон унікальний гіперкар (фото)

Chiron Profilée W16 випустять у єдиному екземплярі. Гіперкар отримав безліч змін у порівнянні зі стандартною моделлю.

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Bugatti представила свій новий унікальний гіперкар. Модель Chiron Profilée W16 буде випущена в єдиному екземплярі та продана на аукціоні RM Sotheby's. Про це розповіли в пресслужбі аукціонного дому.

До початку виробництва Bugatti Chiron планувалося випустити лише 500 автомобілів. Через надто високий попит компанія вирішила випустити кілька спецверсій на базі гіперкара, які є ще рідкіснішими авто.

Робота над Chiron Profilée розпочалася восени 2020 року після того, як Bugatti отримала запити від клієнтів, які бажали менш радикальну інтерпретацію Pur Sport. У результаті масивного заднього антикрила вирішили позбутися, обмежившись елегантним спойлером. Через це довелося обмежити максимальну швидкість до 380 км/год.

[ + – ] Велике заднє антикрило замінили на невеликий спойлер Фото: RM Sotheby's

Спереду в Chiron Profilée великі повітрозабірники та збільшена підковоподібна решітка радіатора, яка подає більше повітря в радіатори, ніж стандартна модель. Потік повітря додатково оптимізований за допомогою переробленого сплітера.

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Bugatti пофарбувала єдиний у своєму роді гіперкар в ексклюзивний колір Argent Atlantique у поєднанні з відкритим вуглецевим волокном і відтінком Bleu Royal Carbon. Дизайн коліс для Profilée був розроблений із нуля. Він не використовується в жодному іншому Chiron.

[ + – ] Дизайн колісних дисків був розроблений із нуля

Підвіска гіперкара стала на 10 відсотків жорсткішою, ніж у Pur Sport. У Bugatti підкреслили, що це не вплинуло на високий рівень комфорту.

Двигун W16 на 8,0 л із чотирма турбінами видає значні 1479 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2,3 секунди. Від 0 до 200 км/год гіперкар розганяється за 5,5 секунди.

Інтер'єр новинки також трохи змінився. Сидіння обтягнуті шкірою Gris Rafale у кольорі Deep Blue зі стьобаним малюнком "повітряний парад". Bugatti оновив центральну консоль, під'єднавши до неї чорну анодовану рамку, де красується напис Profilée.

[ + – ] Інтер'єр Bugatti Chiron Profilée був перероблений

Гіперкар з'явиться на аукціоні 1 лютого 2023 року. У Bugatti заявили, що частину виручки спрямують на благодійність.

Раніше Фокус повідомив, що Bugatti представила незвичайний дитячий електромобіль за 80 тисяч євро.