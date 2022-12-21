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Єдиний у світі: Bugatti виставила на аукціон унікальний гіперкар (фото)

Bugatti, Chiron, Гіперкар, Аукціон
Фото: RM Sotheby's | Bugatti Chiron Profilée W16 буде випущений в єдиному екземплярі

Chiron Profilée W16 випустять у єдиному екземплярі. Гіперкар отримав безліч змін у порівнянні зі стандартною моделлю.

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Bugatti представила свій новий унікальний гіперкар. Модель Chiron Profilée W16 буде випущена в єдиному екземплярі та продана на аукціоні RM Sotheby's. Про це розповіли в пресслужбі аукціонного дому.

До початку виробництва Bugatti Chiron планувалося випустити лише 500 автомобілів. Через надто високий попит компанія вирішила випустити кілька спецверсій на базі гіперкара, які є ще рідкіснішими авто.

Робота над Chiron Profilée розпочалася восени 2020 року після того, як Bugatti отримала запити від клієнтів, які бажали менш радикальну інтерпретацію Pur Sport. У результаті масивного заднього антикрила вирішили позбутися, обмежившись елегантним спойлером. Через це довелося обмежити максимальну швидкість до 380 км/год.

Bugatti Chiron Profilée W16 Fullscreen
Велике заднє антикрило замінили на невеликий спойлер
Фото: RM Sotheby's

Спереду в Chiron Profilée великі повітрозабірники та збільшена підковоподібна решітка радіатора, яка подає більше повітря в радіатори, ніж стандартна модель. Потік повітря додатково оптимізований за допомогою переробленого сплітера.

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Bugatti пофарбувала єдиний у своєму роді гіперкар в ексклюзивний колір Argent Atlantique у поєднанні з відкритим вуглецевим волокном і відтінком Bleu Royal Carbon. Дизайн коліс для Profilée був розроблений із нуля. Він не використовується в жодному іншому Chiron.

Bugatti Chiron Profilée W16 Fullscreen
Дизайн колісних дисків був розроблений із нуля

Підвіска гіперкара стала на 10 відсотків жорсткішою, ніж у Pur Sport. У Bugatti підкреслили, що це не вплинуло на високий рівень комфорту.

Двигун W16 на 8,0 л із чотирма турбінами видає значні 1479 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2,3 секунди. Від 0 до 200 км/год гіперкар розганяється за 5,5 секунди.

Інтер'єр новинки також трохи змінився. Сидіння обтягнуті шкірою Gris Rafale у кольорі Deep Blue зі стьобаним малюнком "повітряний парад". Bugatti оновив центральну консоль, під'єднавши до неї чорну анодовану рамку, де красується напис Profilée.

Bugatti Chiron Profilée W16 Fullscreen
Інтер'єр Bugatti Chiron Profilée був перероблений

Гіперкар з'явиться на аукціоні 1 лютого 2023 року. У Bugatti заявили, що частину виручки спрямують на благодійність.

Раніше Фокус повідомив, що Bugatti представила незвичайний дитячий електромобіль за 80 тисяч євро.