Іграшка за 80 000 євро: презентовано незвичайний електромобіль Bugatti (фото)

Електромобіль Bugatti Baby II Carbon Edition витриманий у стилі 20-х років, але його кузов виконаний із сучасного карбону. Авто зможуть купити виключно власники суперкара Bugatti W16 Mistral.

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Модельний ряд Bugatti поповнив електромобіль Baby II Carbon Edition. Його вартість становить 84 500 доларів, але купити нестандартне авто зможе далеко не кожен. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Bugatti.

[ + – ] Кузов електрокара виконаний з карбону Фото: Bugatti

Справа в тому, що спецверсію Bugatti Baby II зможуть придбати лише власники нового кабріолета W16 Mistral. Авто стане своєрідним аксесуаром до суперкара, тим паче, що воно не допущено до доріг загального користування.

Як відомо, електромобіль Bugatti Baby II є не повноцінним авто, а по суті великою дитячою машинкою. Зовні він повторює знаменитий гоночний Bugatti Type 35 1924, проте за розмірами становить лише 75% від оригіналу.

[ + – ] Дитячий автомобіль здатний розвинути 70 км/год Фото: Bugatti

Уже випущено майже 500 Bugatti Baby II всіх модифікацій і вартість базової версії складає $36 600. Новий варіант моделі дорожчий, адже його кузов повністю виконаний із карбону, а оптика — світлодіодна. Декор на кузові й у салоні виконаний у дусі Bugatti W16 Mistral.

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До того ж новий Bugatti Baby II Carbon Edition доступний виключно з топовим електромотором на 13,5 к. с. Він розганяється до 70 км/год, а акумуляторна батарея на 2,8 кВтг забезпечує запас ходу 50 км. Оснащення враховує регульовані амортизатори і диференціал, що самоблокується.

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