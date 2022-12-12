Игрушка за 80 000 евро: презентован необычный электромобиль Bugatti (фото)

Электромобиль Bugatti Baby II Carbon Edition выдержан в стиле 20-х годов, но его кузов выполнен из современного карбона. Авто смогут купить исключительно владельцы суперкара Bugatti W16 Mistral.

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Модельный ряд Bugatti пополнил электромобиль Baby II Carbon Edition. Его стоимость составляет 84 500 долларов, но купить нестандартное авто сможет далеко не каждый. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Bugatti.

[ + – ] Кузов электрокара выполнен из карбона Фото: Bugatti

Дело в том, что спецверсию Bugatti Baby II смогут приобрести только владельцы новейшего кабриолета W16 Mistral. Авто станет своего рода аксессуаром к суперкару, тем более, что оно не допущено к дорогам общего пользования.

Как известно, электромобиль Bugatti Baby II является не полноценным авто, а, по сути, большой детской машинкой. Внешне он повторяет знаменитый гоночный Bugatti Type 35 1924 года, однако по размерам составляет лишь 75% от оригинала.

[ + – ] Детский автомобиль способен развить 70 км/ч Фото: Bugatti

Уже выпущено около 500 Bugatti Baby II всех модификаций и стоимость базовой версии составляет $36 600. Новый вариант модели дороже, ведь его кузов полностью выполнен из карбона, а оптика – светодиодная. Декор на кузове и в салоне выполнен в духе Bugatti W16 Mistral.

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К тому же, новый Bugatti Baby II Carbon Edition доступен исключительно с топовым электромотором на 13,5 л. с. Он разгоняется до 70 км/ч, а аккумуляторная батарея на 2,8 кВтч обеспечивает запас хода в 50 км. Оснащение включает регулируемые амортизаторы и самоблокирующийся дифференциал.

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