Старинный двигатель Ferrari превратили в дорогой стол по цене нового суперкара (фото)

Настоящий двигатель Ferrari V12 стал основой для оригинального столика. Его создали в одном-единственном экземпляре по индивидуальному заказу.

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В Майями сейчас проходит автомобильный аукцион RM Sotheby’s. Наряду с ретро-авто и современными суперкарами там продали необычный журнальный столик. За него выручили 246 000 долларов — примерно в четыре раза больше, чем планировали изначально. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

[ + – ] Двигатель позаимствовали у винтажного Ferrari 60-х годов Фото: Sotheby’s

Этот столик вполне вписывается в тематику аукциона. Дело в том, что выполнен он из настоящего старинного двигателя Ferrari, снятого с итальянского суперкара 60-х годов. Создали его под заказ в одном-единственном экземпляре.

[ + – ] Сохранились даже родные карбюраторы Weber Фото: Sotheby’s

Винтажный V12 отреставрировали, почистили и отполировали, остались даже шесть сдвоенных карбюраторов Weber. Крепления для стеклянной столешницы вставлены прямо в выпускной коллектор двигателя и напоминают выхлопные трубы.

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Мебель из автомобильных запчастей набирает популярность в последнее время. Из двигателей делают столы в гостинную, а из сидений — кресла и диваны.

[ + – ] Двигатель отреставрирован и отполирован Фото: Sotheby's

Как правило, подобная мебель гораздо дешевле, ведь используются силовые агрегаты относительно недорогих авто. Однако классические моторы Ferrari V12 недешевые, даже если они уже в нерабочем состоянии, поэтом стол стоит на уровне нового суперкара.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине зимой заметили дорогой 1000-сильный суперкар Ferrari.

Также мы писали, что на этом же аукционе в Майями продается самый редкий спорткар BMW.