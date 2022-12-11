Старинный двигатель Ferrari превратили в дорогой стол по цене нового суперкара (фото)
Настоящий двигатель Ferrari V12 стал основой для оригинального столика. Его создали в одном-единственном экземпляре по индивидуальному заказу.
В Майями сейчас проходит автомобильный аукцион RM Sotheby’s. Наряду с ретро-авто и современными суперкарами там продали необычный журнальный столик. За него выручили 246 000 долларов — примерно в четыре раза больше, чем планировали изначально. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.
Этот столик вполне вписывается в тематику аукциона. Дело в том, что выполнен он из настоящего старинного двигателя Ferrari, снятого с итальянского суперкара 60-х годов. Создали его под заказ в одном-единственном экземпляре.
Винтажный V12 отреставрировали, почистили и отполировали, остались даже шесть сдвоенных карбюраторов Weber. Крепления для стеклянной столешницы вставлены прямо в выпускной коллектор двигателя и напоминают выхлопные трубы.
Мебель из автомобильных запчастей набирает популярность в последнее время. Из двигателей делают столы в гостинную, а из сидений — кресла и диваны.
Как правило, подобная мебель гораздо дешевле, ведь используются силовые агрегаты относительно недорогих авто. Однако классические моторы Ferrari V12 недешевые, даже если они уже в нерабочем состоянии, поэтом стол стоит на уровне нового суперкара.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине зимой заметили дорогой 1000-сильный суперкар Ferrari.
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