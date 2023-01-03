Жага розкоші. Колекція автомобілів експрезидента Гамбії

Ях'я Джамме залишив президентську посаду в 2017 році. За час свого президентства він побудував дороги з твердим покриттям, щоб можна було їздити на своїх розкішних автомобілях, яких він мав майже 100 одиниць, враховуючи Mercedes-Benz S-Class і Rolls-Royce Phantom, а також найбільший на континенті VIP-літак.

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Повалений президент Гамбії Ях'я Джамме мав найбільшу в Африці колекцію розкішних автомобілів і найбільший на континенті VIP-літак, будучи при цьому головою найменшої країни на материковій частині Африки. Він побив ці рекорди, коли його країна входила до переліку найбідніших у світі, а половина її населення жила менш ніж на 2 долари на день. За 22 роки перебування при владі Джамме привласнив десятки мільйонів доларів із державних підприємств і навіть використав державний пенсійний фонд для покупки одного зі своїх приватних літаків. З моменту приходу до влади після державного перевороту в 1994 році та до свого усунення у 2017 році Джамме витратив більшу частину свого незаконно нажитого статку на розкішні автомобілі, приватні літаки та палаци.

Фокус переклав нову статтю про експрезидента Гамбії Ях'я Джамме.

Джамме народився в глухому селі Канілаї, розташованому неподалік кордону із Сенегалом. Вирішивши перетворити його на зразково-показове село та свою головну базу, він збудував там президентський палац, резиденції для своєї сім'ї та найзатятіших прихильників, розкішний готель, мечеть, приватний зоопарк і, навіщось, арену для боротьби. Цей величезний комплекс посилено охоронявся армією, оснащеною танками Т-54, БРДМ-2 та 23-мм гарматами ЗУ-23. Приватна армія також супроводжувала президента у скандальних поїздках по країні в одному із семи лімузинів Hummer H2 (SUT).

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Найпотворніший президентський літак: борт номер один Гамбії

Замість того, щоб витончено піти у відставку після поразки на виборах у 2017 році, Джамме якомога довше не визнавав перемогу свого опонента, намагаючись (і дуже успішно) спустошити державну скарбницю та вивезти з країни якнайбільше своїх автомобілів, перш ніж вирушити у вигнання в Екваторіальну Гвінею. Угода щодо виїзду Джамме з Гамбії була укладена лише після того, як новий президент Адама Барроу дав гарантії, що дозволяють Джамме залишити у власності та забрати із собою до Екваторіальної Гвінеї 13 його улюблених автомобілів! Причиною поразки Джамме на виборах стала його переконаність у тому, що йому забезпечена легка перемога — отже, він не доклав належних зусиль для фальсифікацій.

Невідомо, чи продовжує Джамме після від'їзду до Екваторіальної Гвінеї свою практику як цілитель пацієнтів із ВІЛ/СНІДом, астмою та безпліддям. Одним із небагатьох його позитивних досягнень стали дороги з твердим покриттям, які він побудував по всій Гамбії, щоб полегшити собі поїздки з одного палацу в інший. Коли в 2017 році влада провела обшук у володіннях Джамме по всій країні, вона виявила парк із більш ніж 100 автомобілів, що належали Джамме або для особистого користування, або для його охорони. На всіх автомобілях було вигравірувано його ім'я: Його вельможність шейх професор Альхаджі доктор Ях'я Абдул-Азіз Аваль Джемус Джункунг Джамме Наасір Дін Бабілі Манса.

[ + – ] 13 автомобілів Джамме чекають свого вильоту до Екваторіальної Гвінеї після вигнання Джамме в цю країну

Автомобілі, що належали Джамме, переважно були привезені зі США, Німеччини та Великої Британії. Джамме, очевидно, мав слабкість до Mercedes-Benz S-Class та Rolls-Royce Phantom, але жоден автомобіль не подобався йому більше, ніж лімузин Hummer H2 (SUT). Протягом кількох років він придбав загалом сім лімузинів Hummer H2. Два з них брали участь у колоні з понад сотні автомобілів під час візиту лівійського лідера Муаммара Каддафі у 2008 році, причому Каддафі за іронією долі сів у це втілення американізму. Джамме також володів двома китайськими лімузинами Great Wall Hover Pi, які він отримав після того, як його країна почала підтримувати Китай замість Тайваню.

[ + – ] Лімузин Hummer H2 у супроводі охорони

Джамме ніколи не купував справжніх спортивних автомобілів, оскільки вони зазвичай непридатні для використання в Гамбії. Щоб компенсувати це, Джамме придбав у Грузії штурмовик Су-25, який розважав роззяв під час парадів (після звільнення пілота літак був закинутий). Джамме був добре відомий своєю неврівноваженою поведінкою та ухваленням суперечливих рішень. Програвши вибори Барроу, Джамме дійшов до того, що зателефонував йому в прямий ефір державного телебачення, щоб привітати його з перемогою, оголосивши його обрання "волею Аллаха". Усього за кілька днів Джамме знову виступив на державному телебаченні, цього разу для того, щоб оголосити про "повне невизнання результатів виборів і тим самим анулювання виборів у повному обсязі".

За волею долі Джамме погодився на мирне передавання влади, але тільки після спустошення державної скарбниці та запевнень у тому, що він може залишити собі 13 автомобілів. Чи були вони насправді вивезені, залишається непідтвердженим, хоча вважається, що урядовий літак C-130H-30 із Чаду доставив принаймні три з них. Після відходу Джамме новий уряд Гамбії виставив на продаж 30 його автомобілів і всі його літаки, сподіваючись виручити щонайменше 10 мільйонів доларів. Продати навіть найсучасніші автомобілі в такому безлюдному місці складно (що довела спроба Папуа-Нової Гвінеї продати 40 Maserati за безцінь у 2018 році), і невідомо, чи вони були продані насправді.

Ях'я Джамме — людина, яка одного разу сказала, що вона може "правити мільярд років" і що вона ніколи не залишить свою посаду, якщо тільки "Аллах не вирішить інакше", — зрештою погодився на вигнання в обмін на збереження тринадцяти своїх улюблених розкішних автомобілів. Навряд чи можна уявити собі ганебніший кінець правління, яке саме собою було безпрецедентною ганьбою, і єдиний плюс у тому, що жага до розкоші Джамме змогла позбавити народ Гамбії потенційної кривавої громадянської війни. Залишивши позаду божевілля, яким було позначено його правління, тепер вони зможуть працювати над створенням системи, в якій процвітання населення цінуватиметься вище надмірностей правителів.

У наведеному нижче списку ми спробували зібрати всі автомобілі Ях'ї Джамме на момент його повалення у 2017 році. До цього списку додано лише його особисті автомобілі, а не ті, які використовує його велика служба безпеки, яка слідкує за кожним його кроком чи поїздкою. Якщо внести до списку і їх, то кількість розкішних автомобілів, що використовуються Джамме та його оточенням, легко перевищить 150.

Лакшері автомобілі президента Гамбії (не менше 44)

5 лімузинів Hummer H2;

2 лімузини Hummer H2 SUT;

2 позашляховики Hummer H2;

1 лімузин Cadillac Escalade ESV;

2 Cadillac Escalade ESV;

3 лімузини Lincoln Town Car;

2 лімузини Great Wall Hover Pi;

1 позашляховик Infiniti QX56;

1 позашляховик Lexus LX 570;

1 Mercedes-Benz E-Class (W211);

1 Mercedes-Benz S-Class (W126);

1 Mercedes-Benz S-Class (W220);

2 Mercedes-Benz S-Class (W221);

2 Mercedes-Benz S-Class (W222);

1 позашляховик Mercedes-Benz G-Class;

2 BMW 5 серії (E60);

1 BMW 7 серії (G12);

1 BMW X6 (F16);

7 Rolls-Royce Phantom Saloon;

2 Bentley Mulsanne Saloon;

1 Range Rover (L322);

1 Range Rover (L405);

1 Range Rover Evoque;

1 кабріолет Mini Cooper;

десятки позашляховиків Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol та Cadillac Escalade ESV для охорони.

Мотоцикли (3)

1 Harley-Davidson MT500;

2 невідомі мотоцикли.

Літаки (8)

2 VIP-літаки Іл-62М;

2 VIP-літаки Boeing 727;

1 VIP-літак Bombardier Challenger 601;

2 кукурудзники AT-602;

1 штурмовик Су-25 (придбаний для розваги натовпу під час парадів Джамме).

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