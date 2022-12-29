Найпотворніший президентський літак: борт номер один Гамбії

Колишній президент маленької африканської країни Ях'я Джамме славився тим, що в країні закрилися національні авіалінії, але він мав цілих 4 літаки. Однак їхній інтер'єр бажає кращого.

Related video

"Я розвиватиму ті регіони, які проголосують за мене, але якщо ви не проголосуєте за мене, ні на що не сподівайтеся", — Ях'я Джамме.

Фокус переклав нову статтю Стейна Мітцера і Юста Оліманса про те, як виглядає президентський борт Гамбії — який називають "найпотворнішим президентським літаком у світі".

Ні для кого не секрет, що світові лідери подорожують із розмахом. Достатньо поглянути на американський Air Force One або розкішний парк VIP-літаків, що належать королівській родині Катару. Хоча всі ці літаки знаходяться на різних рівнях розкоші, одне можна сказати напевно: сильні цього світу літають зі смаком. Це стосується всіх світових лідерів, крім президента Республіки Гамбія Джамме, нині відстороненого від влади, який міг похвалитися парком VIP-літаків, що включає Іл-62М із чи не найгіршим інтер'єром у світі.

Радянський реактивний авіалайнер з інтер'єром 1970-х років, що належить африканському диктатору, який купив його за кошти державного пенсійного фонду, а обслуговує та пілотує його екіпаж із Куби: що може бути краще?

Ях'я Джамме, відоміший як Головнокомандувач збройних сил і головний охоронець священної Конституції Гамбії, Його Превосходительство шейх професор Алхаджі доктор Ях'я Абдул-Азіз Аваль Джемус Джункунг Джамме Наасіру Дін Бабілі Манса, правив Гамбією з 1994 по 2017 — спочатку як голова війського уряду, а потім як президент з 1996 року до свого усунення у 2017 році. За час свого правління Джамме отримав міжнародну популярність, заявивши, що може вилікувати ВІЛ/СНІД, астму та безплідність, а також створивши одну з найбільших у світі колекцій розкішних автомобілів в одній із найбідніших країн світу. Не менш неймовірним був і парк VIP-літаків Джамме, який у якийсь момент включав:

один Іл-62М

два Boeing 727

один Bombardier Challenger 601

Хоча парк з чотирьох VIP-літаків — це вже багато для уряду будь-якої країни, він стає ще екстравагантнішим, якщо врахувати, що єдиним його користувачем був сам Ях'я Джамме. Що ще гірше, національну авіакомпанію країни Gambia International Airlines довелося закрити, оскільки в неї не було жодного літака. Навіть ВПС Гамбії (хоча вони так і не були офіційно створені) працювали лише на користь Джамме, а один ближній штурмовик Су-25 і два кукурузники AT-602 використовувалися для польотів під час парадів і для підживлення володінь Джамме. Так було, поки Джамме особисто не звільнив пілота Су-25, після чого експлуатація цього літака припинилася.

Гамбія — найменша країна материкової Африки з населенням трохи менше від двох мільйонів. Чотири VIP-літаки могли літати лише під час офіційних державних візитів за кордон (по одному за раз, що зводить нанівець необхідність у чотирьох літаках). Насправді Гамбія настільки мала, що Джамме навіть не використовував гелікоптер для переміщення країною, воліючи використовувати свою велику колекцію автомобілів, щоб добиратися від палацу до палацу (і приватного зоопарку, який він збудував у своєму рідному місті). Проте, будучи мусульманським лідером і президентом однієї з небагатьох країн світу, яка визнала Тайвань (принаймні до 2013 року), Джамме часто здійснював державні візити на Близький Схід і Тайвань, використовуючи свій далекомагістральний Іл-62М. Challenger 601 придбали для анонімних поїздок до Європи, але зрештою його використовували рідко.

[ + – ] Іл-62М Джамме заходить на посадку в аеропорту Токіо — Ханеда, Японія, 2013 рік. Зовнішній вигляд літака відповідає його статусу

Попри те, що президент Джамме витрачав величезні суми з державного бюджету на оновлення своєї приватної колекції автомобілів Rolls-Royce, Mercedes, Hummer та Land Rover, його літаки були напрочуд старими. Два його Boeing 727 випущені в 1966 (C5-GAF) і 1971 (C5-GOG) відповідно, але, проте, підтримувалися в ідеальному стані і часто проходили капітальний ремонт у французькому Перпіньяні, а C5-GOG навіть отримав комплект нових двигунів у 2016 році. C5-GAF раніше служив як приватний літак для членів королівської родини Саудівської Аравії. Challenger 601 зроблений у 1985 році і придбаний у німецьких Люфтваффе у 2010 році.

На відміну від усіх цих повітряних суден, перший Іл-62М (C5-GNM) Джамме придбав за допомогою ні кого іншого, як російського контрабандиста зброї Віктора Бута. Те, як він став першим особистим літаком Джамме, — цікава історія, вельми типова для літаків, які використовуються для контрабанди алмазів та зброї в Африці. Літак, виготовлений для Аерофлоту в 1980 році, в 1999 році зареєстрували на компанію Centrafrican Airlines, яка була ретельно продуманим прикриттям для контрабандних схем Віктора Бута. Корумпований чиновник Управління цивільної авіації Центральноафриканської Республіки реєстрував (і так легалізував) усі літаки, якими користувався Бут.

Важливо

Летюча історія: славні традиції авіації Зімбабве

Незабаром після цього Іл-62М передали гамбійській авіакомпанії New Millennium Air, генеральним директором якої був гамбійський політик Баба Джобе — ще один спільник схем Бута. На той час Віктор Бут активно займався контрабандою алмазів та зброї з Ліберії, де Чарльз Тейлор щойно переміг на виборах під гаслом "Він убив мою матір, він убив мого батька, але я проголосую за нього!". Однак Рада Безпеки ООН незабаром розкусила цю схему, і у 2001 році ввела санкції проти авіакомпанії Gambia New Millennium Air та її директора Баба Джобе, якого засудили до дев'яти років ув'язнення у гамбійській в'язниці. Внаслідок такого повороту подій Іл-62М залишився в Гамбії без господаря.

А що ви робите, коли безхазяйний чотиримоторний авіалайнер залишається у вашому аеропорту? Саме це — ви забираєте його собі, що зробив Джамме. Для нього цей літак теж був не новинкою, оскільки в грудні 1999 року Джамме зафрахтував Іл-62М, коли він ще офіційно належав Centrafrican Airlines, для офіційного візиту в Лібревіль (Габон). Тут йому зробив комплімент із приводу розмірів літака не хто інший, як президент Центральноафриканської Республіки Анж-Фелікс Патассе, який, схоже, не знав, що літак фактично зареєстрований у його країні завдяки корумпованому чиновнику. Комплімент, мабуть, сподобався Джамме, оскільки він став регулярно використовувати літак замість свого Boeing 727, зокрема, під час державного візиту на Тайвань у 2003 році та до Нью-Йорка для участі у Генеральній Асамблеї ООН у 2004 році.

[ + – ] Перший Іл-62М (C5-GNM), який використовува президент Джамме. Цей літак експлуатувався в лівреї авіакомпанії Gambia New Millennium Air до його списання наприкінці 2000-х років, оскільки Джамме так і не спромігся стерти з нього назву авіакомпанії

Іронічність того, що найменша країна в Африці експлуатує найбільший VIP-літач на континенті, схоже, не вислизнула від уваги Джамме. Безперечно, пам'ятаючи про комплімент на адресу свого великогабаритного літака, в середині 2000-х років він почав пошук повітряного судна йому на заміну. Замість того, щоб зупинитися на Airbus, Джамме придбав в Узбекистану запасний Іл-62М! Цей літак, який отримав реєстрацію C5-RTG після прибуття в Гамбію у 2005 році, був одним з останніх вироблених Іл-62М, які зійшли з конвеєра в 1993 році. Потім літак передали уряду Узбекистану, який використовував його як VIP-літак до 2000-х років.

[ + – ] Салон президентського борту [ + – ] Салон президентського борту [ + – ] Салон президентського борту

Після постачання C5-RTG перший Іл-62М (C5-GNM) відправили на сміттєзвалище МАП Банжул, де він і знаходиться досі в покинутому стані. Експлуатацію нового літака C5-RTG доручили кубинському екіпажу, який раніше літав літаками Іл-62М у національній авіакомпанії Cubana de Aviación. У разі потреби обслуговування Іл-62М мали відправляти на Кубу для проведення капітального ремонту на базі технічного обслуговування компанії Cubana у міжнародному аеропорту імені Хосе Марті у Гавані. Але перш ніж літак міг офіційно вступити в експлуатацію, його потрібно було модифікувати відповідно до особистих потреб Його Превосходительства шейха професора доктора Ях'ї Джамме. І він мав один незвичайний запит!

Смішно, але він полягав не в джакузі чи в конференц-залі для обговорення питань національної безпеки, а в масажному кріслі, яке, схоже, взяли прямо з терміналу аеропорту. Інші доповнення включали нові зони відпочинку (в стилі 1970-х) і установку декількох телевізійних екранів з DVD-плеєрами. Остаточний інтер'єр можна охарактеризувати як успішну стилізацію під 70-ті, що є видатним досягненням для літака, випущеного в 1993 році. Кабіна C5-RTG залишилася практично незмінною, порівняно з початковим дизайном. Яким би не був ваш власний смак, не можна заперечувати, що літак Джамме був особливим!

Важливо

Гелікоптери, хамві, патрульні катери: військова техніка Тайваню на службі інших країн

Після повалення Джамме у 2017 році новий уряд президента Адами Барроу негайно виставив на продаж чотири його VIP-літаки, два кукурудзяники AT-602 і велику колекцію автомобілів, сподіваючись виручити не менше 10 мільйонів доларів для країни, яка відчуває брак грошової маси. І без того бідним гамбійцям швидко стало очевидно, що Джамме використав останні дні свого правління, щоб спустошити державну скарбницю. Будучи змушеним залишити більшість своїх розкішних автомобілів під час заслання до Екваторіальної Гвінеї, Джамме орендував вантажний літак, щоб вивезти свої улюблені машини протягом останнього тижня перебування при владі. Водночас він намагався якнайдовше відтягнути свою відставку, сподіваючись вивезти більше автомобілів. Крім того, швидко з'ясувалося, що президент отримував частку від більшості державних підприємств та використав гроші, зібрані Фондом Джамме за мир, для оплати своїх

[ + – ] Один із семи лімузинів Hummer H2 (SUT) Джамме. Він не зміг взяти їх із собою до Екваторіальної Гвінеї, і новий уряд виставив їх на продаж

Цільова сума в 10 мільйонів доларів за чотири VIP-літаки, два кукурудзяні та близько 30 розкішних автомобілів може здатися не надто великою, але вона цілком реальна для двох 50-річних "Боїнгів" та радянського лайнера, який більше не використовується в комерційній (пасажирській) експлуатації. Останній із проданих Іл-62 у 2012 році дістався Північній Кореї, яка придбала один колишній кубинський Іл-62М, щоб використати його як джерело запчастин для своїх власних двох VIP Іл-62М.

Після успішного продажу двох літаків AT-602 у 2019 році, "Боїнги" та Іл-62 продали того ж року всього за 500 тисяч доларів гамбійському підприємцю, який перебив кілька місцевих та іноземних покупців. Однак цей продаж не вплинув на подальшу долю Іл-62М, оскільки підприємець придбав їх із наміром швидко продати іншій зацікавленій стороні. Це сталося у 2021 році, коли Іл-62М продали білоруській авіакомпанії "Рада" для використання як вантажний літак, який прибув до Мінська в серпні 2021 року. Компанія "Рада" вже експлуатує два Іл-62М, і, ймовірно, її привабив відносно малий вік літака, виробленого 1993 року. Два літаки Boeing 727 залишилися непроданими і все ще нудьгують в аеропорту Банжула.

[ + – ] Покритий пилом Іл-62М (C5-RTG) Джамме у аеропорту Банжула в 2018 році. Мине ще три роки, перш ніж він знову злетить

В анналах історії Джамме залишиться не тільки як диктатор-пройдисвіт, але і як людина з кричучою відсутністю смаку. Народ Гамбії та старі VIP-літаки по всьому світу можуть зітхнути з полегшенням, адже це живе втілення приказки "краса — в очах того, хто дивиться" втратило над ними владу.

[ + – ] Колишній президент Гамбії

Важливо