Летюча історія: славні традиції авіації Зімбабве

ВПС Зімбабве залишаються останнім у світі військово-повітряним флотом, який зберіг в експлуатації легендарний бойовий літак "Хантер". Фокус переклав нову статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса про те, що є авіацією африканської країни.

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Як відомо, ВПС Зімбабве (AFZ) мають скромний парк швидкісних реактивних літаків, що складається з 9 винищувачів Chengdu F-7NII та FT-7N і 10 реактивних навчально-тренувальних літаків Hongdu K-8E, придбаних у Китаї наприкінці 1980-х і середини 2000-х років відповідно. Однак мало хто знає, що старіші типи реактивних літаків, які вважалися давно виведеними з експлуатації, також продовжують обмежено використовуватися, підтримуються в робочому стані та час від часу здійснюють польоти для підтримки льотної придатності. Літаки на кшталт МіГ-23УБ, BAe Hawk T.Mk 60 і навіть Hawker Hunter FGA.Mk 9 та T.Mk 81 продовжують експлуатуватися через 60 років після виробництва. Водночас ВПС Зімбабве залишаються останнім у світі військово-повітряним флотом, який зберіг в експлуатації "Хантер".

Фокус переклав нову статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса — про те, чим є ВПС Зімбабве.

Здатність обслуговувати ці літаки протягом тривалого часу після припинення підтримки їх виробниками — це заслуга ВПС, які займають перше місце в субсахарській Африці за професіоналізмом і здатністю адаптуватися й долати труднощі. Зіткнувшись із ембарго на постачання зброї, накладеним Заходом із 2002 року, та, здавалося б, нескінченними економічними труднощами, ВПС не мають іншого вибору, окрім як мислити нестандартно, щоб зберегти надійну оборону. Вони вже перетворили Alouette III на ударні гелікоптери, оснащені ракетно-гарматними установками, провели капітальний ремонт пів дюжини літаків AB.412 у співпраці з Іраном і модернізували літаки F-7, що дозволило їм нести додаткові типи озброєнь.

Для того, щоб зберегти парк сучасних реактивних навчально-тренувальних літаків і винищувачів-бомбардувальників BAe Hawk T.Mk 60 після британського ембарго на постачання зброї 2000 року через участь Зімбабве в Другій війні у Конго, AFZ довелося застосувати ще більш творчий підхід. Замість того, щоб безпосередньо закуповувати необхідні запасні частини у виробника, AFZ замовила їх через кенійські ВПС, які також експлуатували парк літаків Hawk. Ця схема проіснувала досить довго, продовжуючися навіть після того, як Кенія вже зняла з озброєння свої "Хоуки". Проте об'єм запасних частин, які можна було придбати, зрештою виявився занадто малим для продовження експлуатації літака, а 7 Hawk, що залишилися, були офіційно передані на зберігання та замінені на K-8.

[ + – ] Льотчики AFZ із ескадрильї №6 "Тигр" і ескадрильї №2 "Кобра" перед своїми SF.260 і Hawk T.Mk 60. Зверніть увагу на лейтенанта Майкла Енсліна, який згодом літав на F-7 зімбабвійських ВПС, на "Хоуках" ВПС Австралії та Сінгапуру й F-5 ВПС Бахрейну. У 2014 році Енслін був нагороджений колишнім президентом Робертом Мугабе за службу під час Другої Конголезької війни.

Офіційно це сталося, оскільки AFZ передбачала збереження частини флоту в робочому стані, якщо виникне потреба в ньому. Із семи BAe Hawk (601, 604, 605, 606, 610, 611 і 612), що залишилися, принаймні два призначалися для подальшого використання, до того ж було достатньо запасних частин, щоб періодично літати на них для підтримки їхньої льотної придатності. Зазначалося, що літаки також брали участь у святкових польотах, наприклад, над авіабазою Гверу-Торнгілл (місце базування реактивного флоту AFZ) у вересні 2021 року. Причини, через які Зімбабве залишається вірним "Хоуку", полягають не тільки в простоті його використання, а й у здатності літака нести великий вантаж некерованих бомб і ракет на чотирьох підвісках (порівняно з двома на K-8E), завдяки чому цей тип зіграв вирішальну роль під час Другої Конголезької війни.

[ + – ] Зімбабвійський двомісний Hawker Hunter T.Mk.81 (ліворуч). BAe Hawk T.Mk.60 (в центрі) й одномісний FGA.Mk. 9 (праворуч) під час прольоту над авіабазою Гверу-Торнгілл/Джозіа Тунгамірай, вересень 2021 рік.

Однак у 2022 році зберегти Hawker Hunter FGA.Mk 9 та T.Mk 81 епохи 1950-х років можна було хіба що через ностальгію. Спочатку придбані ВПС Родезії в кількості 12 штук на початку 1960-х років (ще 14 "Хантерів" були надані з Кенії та Великобританії в 1980-х роках), Hawker Hunter продовжували служити й після того, як Родезія припинила своє існування в 1979 році, а 1-а ескадрилья "Панцир" припинила існування лише в січні 2002 року. На той час "Хантери" вже замінили на F-7NII, який може бути озброєний шістьма ракетами "повітря-повітря" (наприклад, PL-5/PL-7 та R-60). Хоча в основному це штурмовик, здатний нести широкий спектр некерованих бомб і ракетних установок (включаючи бомби Alpha та Golf вітчизняної розробки та виробництва) на додаток до своїх чотирьох 30-мм гармат ADEN, зімбабвійські Hunter FGA.Mk 9 також були підключені для перевезення AIM- 9 Sidewinder AAM у Південній Африці в 1970-х роках. Невідомо, чи є на озброєнні ВПС Зімбабве придатні для використання ракети AIM-9 ("Хоуки" використовували практично тільки їх), а капітальний ремонт принаймні двох "Хантерів" в останні роки навряд чи був спробою посилити можливості Зімбабве із запуску ракет "повітря-повітря".

[ + – ] Літак Hawker Hunter FGA.Mk 9 у польоті над Зімбабве наприкінці 1990-х років

[ + – ] Двомісний літак AFZ Hawker Hunter T.Mk 81 із 1-ї ескадрильї "Панцир" на землі в Гверу-Торнгілл наприкінці 1990-х років

Незважаючи на те, що Зімбабве навряд чи вступить у конвенційний конфлікт, який би вимагав використання "Яструбів", "Хантерів" і МіГ-23УБ, експлуатація цих літаків дає додаткову (або, можливо, головну) перевагу — виконання меморіальних польотів, які зберігають багату історію ВПС Зімбабве. Дійсно, навіть такі типи літаків як винищувач-бомбардувальник de Havilland Vampire і середній бомбардувальник English Electric Canberra, зняті з виробництва на початку 1980-х років, продовжують служити вартовими воріт на авіабазах AFZ. Три "Вампіри" й один Canberra виставлені в Музеї авіації у Гверу поряд із Hawker Hunter і навіть Supermarine Spitfire Mk.22. Один Canberra, один Hunter і навчальний літак Percival Provost також були передані в Китай, де вони виставлені в Китайському музеї авіації в Пекіні. Цікаво, що Hunter отримав нібито британські розпізнавальні знаки.

Збереження такої кількості літаків у бездоганному стані — видатне досягнення, оскільки південноафриканський диверсійний рейд на авіабазу Гверу-Торнгілл у липні 1982 намагався боротися саме з цим. У ході операції, яка й сьогодні огорнута таємницею, кілька шпигунів встановили бомби на чотири BAe Hawk, доставлені з Великобританії всього за 12 днів до цього, і на чотири Hunter FGA.Mk. 9. У результаті було завдано серйозного удару по молодих ВПС Зімбабве: один Hawk і три "Хантери" були знищені, а два "Хоуки" отримали значні пошкодження (обидва довелося повернути у Великобританію для ремонту). Вибух, що прогримів на одному зі злощасних "Яструбів", виявився достатнім, щоб спрацювало одне з крісел Mark 10B, що катапультуються, яке пробило дах ангару та було знайдене на деякій відстані від нього.

Однак AFZ пережили цю подію, і їхня багата історія не обмежилася західними літаками. Історія придбання зімбабвійських МіГ-23УБ не менш цікава, ніж їхнє використання у 2022 році. Існують дві версії їхнього походження. Згідно з однією із них, МіГ-23УБ був одним із п'яти літаків, отриманих Демократичною Республікою Конго в подарунок від Муаммара Каддафі з Лівії наприкінці 1998 року. Інша теорія стверджує, що ДРК отримала два МіГ-23УБ безпосередньо з Лівії (один із яких був незворотно пошкоджений унаслідок невдалої посадки невдовзі після доставки).

У спробах спонукати різні держави вступити в Африканський Союз, Муаммар Каддафі пропонував їм (читай: підкуповував їх) щедрі кредити й оборонну техніку. Замість того, щоб надати цим країнам обладнання, яке вони дійсно могли експлуатувати, Каддафі обсипав континент пожертвуваннями у вигляді винищувачів і вертольотів: Судан, Уганда та ДР Конго, як і Зімбабве, отримали винищувачі МІГ-23МС. До літаків не додавалися інструктори, навчання чи запасні частини, тому Уганда та ДР Конго відразу поставили МіГ-23 на зберігання, так і не дочекавшись їх оперативного використання. Пілоти ВПС Зімбабве теж ніколи раніше не експлуатували МіГ-23, але їхньої винахідливості виявилося достатньо, щоб освоїти складну конструкцію МіГ-23 (МіГ-23МС і МіГ-23УБ схильні до аварій через тендітну конструкцію крила змінної стріловидності, якої позбавлені всі інші літаки AFZ). Відомо, що єдине МіГ-23УБ було на озброєнні AFZ із кінця 1990-х років, прослуживши в Зімбабве майже 25 років! Хоча в наші дні літак літає рідко через відсутність запчастин, він усе ще іноді виконує злети на повному форсажі, являючи собою справжнє видовище. У версії AFZ МіГ-23УБ озброєний бомбами (O)FAB і 57-мм ракетними установками UB-16/32.

У середині 2010-х років Судан також спробував відремонтувати три свої МіГ-23МС, отримані від Лівії, та один МіГ-23УБ за допомогою ефіопської компанії Dejen Aviation Industry. На нещастя для ВПС Судану, один із чотирьох відремонтованих МіГ-23 здійснив аварійну посадку у Ваді Сайїдна незабаром після випробувального польоту. Літак спалахнув і згодом був викинутий у кут авіабази, що, мабуть, поклало край проєкту. В результаті Зімбабве залишилася останнім експлуатантом МіГ-23 у субсахарській Африці. На всьому континенті лише Лівія досі літає на цьому типі (Ангола й Ефіопія нещодавно зняли з озброєння свої МІГ-23).

[ + – ] Єдиний МіГ-23УБ Зімбабве у 2005 році на авіабазі Гверу-Торнгілл (із того часу перейменованого на Джосайя Тунгамірай)

Продовження використання літаків Hawker Hunter, BAe Hawk і МіГ-23УБ у Зімбабве — захоплива глава в історії військової авіації. Хоча їхні славні дні давно позаду, невідомо, скільки років вони продовжуватимуть літати як горде нагадування про багате минуле AFZ завдяки вмілим авіаконструкторам Зімбабве. Зважаючи на те, що протягом принаймні десятиліття країна купуватиме літаки JF-17, а також те, що Зімбабве розглядає можливість придбання бойових безпілотників у Пакистану чи Китаю, ці літаки з минулого можуть незабаром застаріти. Але це не означає загибель і забуття, оскільки AFZ напевно підтримуватимуть їхню льотну придатність для меморіальних польотів, зберігаючи традицію, яка витримала випробування часом.