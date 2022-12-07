Летающая история: славные традиции авиации Зимбабве

ВВС Зимбабве остаются последним в мире военно-воздушным флотом, сохранившим в эксплуатации легендарный боевой самолет "Хантер". Фокус перевел новую статью Стейна Митцера и Юста Олиманса о том, что представляет собой авиация африканской страны.

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Как известно, ВВС Зимбабве (AFZ) располагают скромным парком скоростных реактивных самолетов, состоящим из 9 истребителей Chengdu F-7NII и FT-7N и 10 реактивных учебно-тренировочных самолетов Hongdu K-8E, приобретенных в Китае в конце 1980-х и середине 2000-х годов соответственно. Однако немногие знают, что более старые типы реактивных самолетов, которые считались давно выведенными из эксплуатации, также продолжают ограниченно использоваться, поддерживаются в рабочем состоянии и время от времени совершают полеты для поддержания летной годности. Самолеты вроде МиГ-23УБ, BAe Hawk T.Mk 60 и даже Hawker Hunter FGA.Mk 9 и T.Mk 81 продолжают эксплуатироваться спустя 60 лет после производства. При этом ВВС Зимбабве остаются последним в мире военно-воздушным флотом, сохранившим в эксплуатации "Хантер".

Фокус перевел новую статью Стейна Митцера и Юста Олиманса — о том, что представляют собой ВВС Зимбабве.

Способность обслуживать эти самолеты в течение длительного времени после прекращения поддержки их производителями – это заслуга ВВС, занимающих первое место в субсахарской Африке по профессионализму и способности адаптироваться и преодолевать трудности. Столкнувшись с эмбарго на поставки оружия, наложенным Западом с 2002 года, и, казалось бы, бесконечными экономическими трудностями, ВВС не имеют другого выбора, кроме как мыслить нестандартно, чтобы сохранить надежную оборону. Они уже превратили Alouette III в ударные вертолеты, оснащенные ракетно-пушечными установками, провели капитальный ремонт полудюжины самолетов AB.412 в сотрудничестве с Ираном и модернизировали самолеты F-7, что позволило им нести дополнительные типы вооружений.

Для того чтобы сохранить парк современных реактивных учебно-тренировочных самолетов и истребителей-бомбардировщиков BAe Hawk T.Mk 60 после британского эмбарго на поставки оружия 2000 года из-за участия Зимбабве во Второй войне в Конго, AFZ пришлось применить еще более творческий подход. Вместо того чтобы напрямую закупать необходимые запасные части у производителя, AFZ заказала их через кенийские ВВС, которые также эксплуатировали парк самолетов Hawk. Эта схема просуществовала довольно долго, продолжаясь даже после того, как Кения уже сняла с вооружения свои "Хоуки". Тем не менее объем запасных частей, которые можно было приобрести, в конечном итоге оказался слишком мал для продолжения эксплуатации самолета, а 7 оставшихся Hawk были официально переданы на хранение и заменены на K-8.

[ + – ] Летчики AFZ из эскадрильи №6 "Тигр" и эскадрильи №2 "Кобра" перед своими SF.260 и Hawk T.Mk 60. Обратите внимание на лейтенанта Майкла Энслина, который впоследствии летал на F-7 зимбабвийских ВВС, на "Хоуках" ВВС Австралии и Сингапура и F-5 ВВС Бахрейна. В 2014 году Энслин был награжден бывшим президентом Робертом Мугабе за службу во время Второй Конголезской войны

Официально это произошло, поскольку AFZ предусматривала сохранение части флота в рабочем состоянии, если возникнет необходимость в нем. Из семи оставшихся BAe Hawk (601, 604, 605, 606, 610, 611 и 612), по крайней мере, два предназначались для дальнейшего использования, при этом имелось достаточно запасных частей, чтобы периодически летать на них для поддержания их летной годности. Отмечалось, что самолеты также принимали участие в праздничных полетах, например, над авиабазой Гверу-Торнхилл (место базирования реактивного флота AFZ) в сентябре 2021 года. Причины, по которым Зимбабве остается верным "Хоуку", заключаются не только в простоте его использования, но и в способности самолета нести большой груз неуправляемых бомб и ракет на четырех подвесках (по сравнению с двумя на K-8E), благодаря чему этот тип сыграл решающую роль во время Второй Конголезской войны.

[ + – ] Зимбабвийский двухместный Hawker Hunter T.Mk.81 (слева). BAe Hawk T.Mk.60 (в центре) и одноместный FGA.Mk. 9 (справа) во время пролета над авиабазой Гверу-Торнхилл/Джозиа Тунгамирай, сентябрь 2021 год

Однако в 2022 году сохранить Hawker Hunter FGA.Mk 9 и T.Mk 81 эпохи 1950-х годов можно было разве что из ностальгии. Первоначально приобретенные ВВС Родезии в количестве 12 штук в начале 1960-х годов (еще 14 "Хантеров" были поставлены из Кении и Великобритании в 1980-х годах), Hawker Hunter продолжали служить и после того, как Родезия прекратила свое существование в 1979 году, а 1-я эскадрилья "Панцер" прекратила существование только в январе 2002 года. К тому времени "Хантеры" уже заменили на F-7NII, который может быть вооружен шестью ракетами "воздух-воздух" (например, PL-5/PL-7 и R-60). Хотя в основном это штурмовик, способный нести широкий спектр неуправляемых бомб и ракетных установок (включая бомбы Alpha и Golf отечественной разработки и производства) в дополнение к своим четырем 30-мм пушкам ADEN, зимбабвийские Hunter FGA.Mk 9 также были подключены для перевозки AIM-9 Sidewinder AAM в Южной Африке в 1970-х годах. Неизвестно, имеются ли на вооружении ВВС Зимбабве пригодные для использования ракеты AIM-9 ("Хоуки" использовали практически только их), а капитальный ремонт по крайней мере двух "Хантеров" в последние годы вряд ли представлял собой попытку усилить возможности Зимбабве по запуску ракет "воздух-воздух".

[ + – ] Самолет Hawker Hunter FGA.Mk 9 в полете над Зимбабве в конце 1990-х годов

[ + – ] Двухместный самолет AFZ Hawker Hunter T.Mk 81 из 1-й эскадрильи "Панцер" на земле в Гверу-Тхорнхилл в конце 1990-х годов

Несмотря на то, что Зимбабве вряд ли вступит в конвенциональный конфликт, который потребовал бы использования "Ястребов", "Хантеров" и МиГ-23УБ, эксплуатация этих самолетов дает дополнительное (или, возможно, главное) преимущество – выполнение мемориальных полетов, которые сохраняют богатую историю ВВС Зимбабве. Действительно, даже такие типы самолетов, как истребитель-бомбардировщик de Havilland Vampire и средний бомбардировщик English Electric Canberra, которые были сняты с производства в начале 1980-х годов, продолжают служить стражами ворот на авиабазах AFZ. Три "Вампира" и один Canberra выставлены в Музее авиации в Гверу наряду с Hawker Hunter и даже Supermarine Spitfire Mk.22. Один Canberra, один Hunter и учебный самолет Percival Provost также были переданы в Китай, где они выставлены в Китайском музее авиации в Пекине. Интересно, что Hunter получил якобы британские опознавательные знаки.

Сохранение такого количества самолетов в безупречном состоянии – выдающееся достижение, поскольку южноафриканский диверсионный рейд на авиабазу Гверу-Торнхилл в июле 1982 года пытался бороться именно с этим. В ходе операции, которая и сегодня окутана тайной, несколько лазутчиков установили бомбы на четыре BAe Hawk, доставленные из Великобритании всего за 12 дней до этого, и на четыре Hunter FGA.Mk. 9. В результате был нанесен серьезный удар по молодым ВВС Зимбабве: один Hawk и три "Хантера" были уничтожены, а два "Хоука" получили значительные повреждения (оба пришлось вернуть в Великобританию для ремонта). Взрыв, прогремевший на одном из злополучных "Ястребов", оказался достаточным, чтобы сработало одно из катапультируемых кресел Mark 10B, которое пробило крышу ангара и было найдено на некотором расстоянии от него.

Однако AFZ пережили это событие, и их богатая история не ограничилась западными самолетами. История приобретения зимбабвийских МиГ-23УБ не менее интересна, чем их использование в 2022 году. Существуют две версии их происхождения. Согласно одной из них, МиГ-23УБ был одним из пяти самолетов, полученных Демократической Республикой Конго в подарок от Муаммара Каддафи из Ливии в конце 1998 года. Другая теория утверждает, что ДРК получила два МиГ-23УБ непосредственно из Ливии (один из которых был необратимо поврежден в результате неудачной посадки вскоре после доставки).

В попытках побудить разные государства вступить в Африканский Союз, Муаммар Каддафи предлагал им (читай: подкупал их) щедрыми кредитами и оборонной техникой. Вместо того чтобы предоставить этим странам оборудование, которое они действительно могли эксплуатировать, Каддафи осыпал континент пожертвованиями в виде истребителей и вертолетов: Судан, Уганда и ДР Конго, как и Зимбабве, получили истребители МиГ-23МС. К самолетам не прилагались инструкторы, обучение или запасные части, поэтому Уганда и ДР Конго сразу же поставили МиГ-23 на хранение, так и не дождавшись их оперативного использования. Пилоты ВВС Зимбабве тоже никогда ранее не эксплуатировали МиГ-23, но их изобретательности оказалось достаточно, чтобы освоить сложную конструкцию МиГ-23 (МиГ-23МС и МиГ-23УБ склонны к авариям из-за хрупкой конструкции крыла изменяемой стреловидности, которой лишены все другие реактивные самолеты AFZ). Известно, что единственный МиГ-23УБ находился на вооружении AFZ с конца 1990-х годов, прослужив в Зимбабве почти 25 лет! Хотя в наши дни самолет летает редко из-за отсутствия запчастей, он все еще иногда выполняет взлеты на полном форсаже, представляя собой настоящее зрелище. [5] [6] В версии AFZ МиГ-23УБ вооружен бомбами (O)FAB и 57-мм ракетными установками UB-16/32.

В середине 2010-х годов Судан также попытался отремонтировать три своих МиГ-23МС, полученных от Ливии, и один МиГ-23УБ с помощью эфиопской компании Dejen Aviation Industry. К несчастью для ВВС Судана, один из четырех отремонтированных МиГ-23 совершил аварийную посадку в Вади Сайидна вскоре после испытательного полета. Самолет загорелся и впоследствии был выброшен в угол авиабазы, что, по-видимому, положило конец проекту. В результате Зимбабве осталась последним эксплуатантом МиГ-23 в субсахарской Африке. На всем континенте только Ливия до сих пор летает на этом типе (Ангола и Эфиопия недавно сняли с вооружения свои МиГ-23).

[ + – ] Единственный МиГ-23УБ Зимбабве в 2005 году на авиабазе Гверу-Торнхилл (с тех пор переименованной в Джосайя Тунгамирай)

Продолжение использования самолетов Hawker Hunter, BAe Hawk и МиГ-23УБ в Зимбабве – захватывающая глава в истории военной авиации. Хотя их славные дни давно позади, неизвестно, сколько лет они продолжат летать как гордое напоминание о богатом прошлом AFZ благодаря умелым авиаконструкторам Зимбабве. Учитывая, что в течение по крайней мере десятилетия страна будет приобретать самолеты JF-17, а также то, что Зимбабве рассматривает возможность приобретения боевых беспилотников у Пакистана или Китая, эти самолеты из прошлого могут вскоре необратимо устареть. Но это не означает гибель и забвение, так как AFZ наверняка будут поддерживать их летную годность для мемориальных полетов, сохраняя традицию, выдержавшую испытание временем.