Гелікоптери, хамві, патрульні катери: військова техніка Тайваню на службі інших країн

Де-факто багато країн вважають Тайвань суверенною державою, проте де-юре такою його визнають лише 14 держав. Влада острова не шкодує ресурсів для міжнародного визнання своєї незалежності, передаючи в дар бронетехніку, вертольоти і навіть патрульні катери.

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Кількість країн, що визнають Китайську Республіку (більш відому як Тайвань) як суверенну державу, скоротилася з 24 у 2012 році до 14 у 2022 році. Обрання президента Цай Інвень у 2016 і 2020 роках було зустрінуте дипломатичною атакою з боку КНР, щоб викликати відторгнення небагатьох країн, які все ще визнають уряд Тайваню як єдиний законний уряд Китаю.

Тим не менш, можна стверджувати, що визнання Тайваню де-юре як суверенної держави зрештою не має великого значення, оскільки де-факто він уже вважається таким.

Справді, Тайвань був удостоєний похвали за високоефективну відповідь Covid-19, а східноєвропейські країни (включно з Україною) не ухилилися від дружби з Тайванем навіть під дипломатичним тиском КНР. Тим не менш, міжнародне визнання є важливим предметом національної гордості, і Тайвань вкладає значні ресурси у його підтримку.

Фокус переклав нову статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса про ситуацію на Тайвані.

Одним зі способів досягнення міжнародного визнання є надання гуманітарної та фінансової допомоги, а також відправлення лікарів та іншого спеціалізованого персоналу до країн-союзників, що активно роблять як Тайвань, так і Китай. Однак це, зрештою, є програшною стратегією, оскільки будь-які пожертвування Тайваню легко перекриваються Китаєм. У 2018 році Китай запропонував Домініканській Республіці до $3,1 млрд інвестицій, якщо вона переключить своє визнання з Тайваню на Китай (що вона згодом і зробила), а Парагвай закликав Тайвань інвестувати в країну не менше $1 млрд на тлі скарг сільськогосподарського сектору на те, що відсутність доступу на китайський ринок коштує країні дорожче, ніж Тайвань надає у вигляді щорічної допомоги.

Іншим методом є надання військової допомоги, яку обидві країни надають у великих обсягах. Китай часто жертвує обладнання, таке як автомобілі й уніформу, а Тайвань — навіть гелікоптери та військово-морські судна. Тайвань передавав у дар обладнання, починаючи від транспортних вертольотів UH-1H Huey і закінчуючи патрульними катерами класу Hai Ou, машинами HMMWV і навіть VIP-літаками та вертольотами для перевезення глави держави. Вертоліт UH-1H відіграв особливо важливу роль у дипломатії Тайваню: за останні десятиліття до 30 одиниць такої техніки було передано в дар країнам Африки та Південної Америки. Здається, що ще більше подарованого обладнання потрапить до решти країн, які визнають Тайвань у всьому світі, або навіть в Україну.

[ + – ] Один із чотирьох патрульних катерів класу Hai Ou (колишні ракетні катери), переданих у дар Гамбії у 2008 році

Детальний список озброєнь, військових транспортних засобів і суден, переданих Тайванем у дар іншим країнам, ми публікуємо нижче. Різне обладнання на кшталт уніформи та невійськові товари, такі як автобуси та мотоцикли, не додано до цього списку. Велика кількість штурмових гвинтівок T65, які потрапили в Центральну та Південну Америку, також не увійшли до переліку, оскільки невідомо, чи були вони подаровані або ж куплені. Цей список оновлюється в міру оголошення про нові пожертвування.

Африка

Буркіна-Фасо [з 2018 року визнає КНР]

2 вертольоти AIDC UH-1H Huey [2017].

Гамбія [з 2013 року визнає КНР]

4 патрульні катери класу Hai Ou [2008] (спочатку призначалися для Малаві, але були перенаправлені до Гамбії після того, як Малаві визнала КНР у 2008 році);

3 швидкісні катери класу Cheng Kung [2013].

Есватіні (Свазіленд)

2 вертольоти UH-1H Huey компанії AIDC [2020].

Європа

Північна Македонія [з 2001 року визнає КНР]

1 вертоліт Bell 412SP [2000].

Південна Америка

Беліз

2 вертольоти AIDC UH-1H Huey [2016].

Домініканська Республіка [з 2018 року визнає КНР]

90 HMMWV [2017].

Гватемала

4 вертольоти AIDC UH-1H Huey [1996 та 2012].

Гаїті

100 штурмових гвинтівок T91 [2019].

Гондурас

4 вертольоти AIDC UH-1H Huey [2015].

Панама [з 2017 року визнає КНР]

1 президентський літак EMB-135BJ Legacy 600 [2010];

1 вертоліт Bell 412EP [2009].

Парагвай

6 легких штурмовиків AT-33A Silver Star [1991];

1 президентський літак Cessna Citation Sovereign [2019];

1 президентський вертоліт Bell 427 [2011];

1 президентський вертоліт Bell 407GXI [2011];

16 вертольотів UH-1H Huey компанії AIDC [1996, 2001 та 2019-2021];

2 патрульні катери класу Hai Ou [1994];

30 автомобілів HMMWV [2019].

Океанія

Маршаллові острови

1 (рибальське) розвідувальне судно [2012];

2 багатоцільові патрульні судна берегової охорони [2012].

Науру

2 багатоцільові патрульні судна берегової охорони [2022].

Палау

2 багатоцільові патрульні судна берегової охорони [2021].

[ + – ] Тайвань передавав у дар обладнання, починаючи від транспортних вертольотів UH-1H Huey і закінчуючи патрульними катерами класу Hai Ou

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