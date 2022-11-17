Вертолеты, хамви, патрульные катера: военная техника Тайваня на службе других стран

Де-факто многие страны считают Тайвань суверенным государством, однако де-юре таковым его признают только 14 государств. Власти острова не жалеют ресурсов для международного признания своей независимости, передавая в дар бронетехнику, вертолеты и даже патрульные катера.

Related video

Число стран, признающих Китайскую Республику (более известную как Тайвань) в качестве суверенного государства, сократилось с 24 в 2012 году до 14 в 2022 году. Избрание президента Цай Ин-вэнь в 2016 и 2020 годах было встречено дипломатической атакой со стороны КНР, чтобы вызвать отторжение немногих стран, все еще признающих правительство Тайваня как единственное законное правительство Китая.

Тем не менее, можно утверждать, что признание Тайваня де-юре в качестве суверенного государства в конечном итоге не имеет большого значения, поскольку де-факто он уже считается таковым.

Действительно, Тайвань был удостоен похвалы за высокоэффективный ответ Covid-19, а восточноевропейские страны (включая Украину) не уклонились от дружбы с Тайванем даже под дипломатическим давлением КНР. Тем не менее, международное признание является важным предметом национальной гордости, и Тайвань вкладывает значительные ресурсы в его поддержание.

Фокус перевел новую статью Стейна Митцера и Юста Олиманса о ситуации на Тайване..

Одним из способов достижения международного признания является предоставление гуманитарной и финансовой помощи, а также отправка врачей и другого специализированного персонала в страны-союзники, что активно делают как Тайвань, так и Китай. Однако это в конечном итоге является проигрышной стратегией, поскольку любые пожертвования Тайваня легко перекрываются Китаем. В 2018 году Китай предложил Доминиканской Республике до $3,1 млрд инвестиций, если она переключит свое признание с Тайваня на Китай (что она впоследствии и сделала), а Парагвай призвал Тайвань инвестировать в страну не менее $1 млрд на фоне жалоб сельскохозяйственного сектора на то, что отсутствие доступа на китайский рынок обходится стране дороже, чем Тайвань предоставляет в виде ежегодной помощи.

Другим методом является предоставление военной помощи, которую обе страны также оказывают в больших объемах. Китай часто жертвует оборудование, такое как автомобили и униформу, а Тайвань – даже вертолеты и военно-морские суда. Тайвань передавал в дар оборудование, начиная от транспортных вертолетов UH-1H Huey и заканчивая патрульными катерами класса Hai Ou, машинами HMMWV и даже VIP-самолетами и вертолетами для перевозки главы государства. Вертолет UH-1H сыграл особенно важную роль в дипломатии Тайваня: за последние десятилетия до 30 единиц такой техники было передано в дар странам Африки и Южной Америки. Представляется вероятным, что еще больше подаренного оборудования попадет в оставшиеся страны, признающие Тайвань во всем мире, или даже в Украину.

[ + – ] Один из четырех патрульных катеров класса Hai Ou (бывшие ракетные катера), переданных в дар Гамбии в 2008 году

Подробный список вооружений, военных транспортных средств и судов, переданных Тайванем в дар другим странам, мы публикуем ниже. Различное оборудование вроде униформы и невоенные товары, такие как автобусы и мотоциклы, не включены в этот список. Большое количество штурмовых винтовок T65, попавших в Центральную и Южную Америку, также не вошли в перечень, поскольку неизвестно, были ли они подарены или куплены. Этот список обновляется по мере объявления о новых пожертвованиях.

Африка

Буркина-Фасо [с 2018 года признает КНР]

2 вертолета AIDC UH-1H Huey [2017]

Гамбия [с 2013 года признает КНР]

4 патрульных катера класса Hai Ou [2008] (Первоначально предназначались для Малави, но были перенаправлены в Гамбию после того, как Малави признала КНР в 2008 году)

3 скоростных катера класса Cheng Kung [2013]

Эсватини (Свазиленд)

2 вертолета UH-1H Huey компании AIDC [2020]

Европа

Северная Македония [c 2001 года признает КНР]

1 вертолет Bell 412SP [2000]

Южная Америка

Белиз

2 вертолета AIDC UH-1H Huey [2016]

Доминиканская Республика [с 2018 года признает КНР]

90 HMMWV [2017]

Гватемала

4 вертолета AIDC UH-1H Huey [1996 и 2012]

Гаити

100 штурмовых винтовок T91 [2019]

Гондурас

4 вертолета AIDC UH-1H Huey [2015]

Панама [с 2017 года признает КНР]

1 президентский самолет EMB-135BJ Legacy 600 [2010]

1 вертолет Bell 412EP [2009]

Парагвай

6 легких штурмовиков AT-33A Silver Star [1991]

1 президентский самолет Cessna Citation Sovereign [2019]

1 президентский вертолет Bell 427 [2011]

1 президентский вертолет Bell 407GXI [2011]

16 вертолетов UH-1H Huey компании AIDC [1996, 2001 и 2019-2021]

2 патрульных катера класса Hai Ou [1994]

30 автомобилей HMMWV [2019]

Океания

Маршалловы острова

1 (рыболовное) разведывательное судно [2012]

2 многоцелевых патрульных судна береговой охраны [2012]

Науру

2 многоцелевых патрульных судна береговой охраны [2022]

Палау

2 многоцелевых патрульных судна береговой охраны [2021]

[ + – ] Тайвань передавал в дар оборудование, начиная от транспортных вертолетов UH-1H Huey и заканчивая патрульными катерами класса Hai Ou

Важно