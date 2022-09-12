С любовью из Азии: военная помощь Японии Украине

Присоединение к режиму санкций против России, и предоставление Украине помощи в размере 300 миллионов долларов в дополнение к почти 2 миллиардам долларов, выделенных с 2014 года, показывает, что Япония не боится занять четкую позицию в конфликте и сделает все возможное, чтобы обойти свои собственные ограничительные правила и оказать максимальную поддержку.

Япония традиционно придерживается одного из самых строгих в мире подходов к экспорту вооружений, который по большей части не позволяет японским оборонным компаниям и государственным учреждениям экспортировать или даже передавать военное оборудование в другие страны. Тем более исключительным представляется тот факт, что японское правительство внесло изменения в свои собственные процедуры, чтобы обойти законы, не позволяющие поставлять Украине военную помощь.

Хотя в итоге поставки ограничились нелетальным оборудованием, этот шаг по снабжению Украины военным оборудованием беспрецедентен в современной японской истории. На сегодняшний день военная помощь включает 40 малых разведывательных БПЛА, 6900 касок и 1900 бронежилетов.

Фокус перевел новый материал аналитиков Стейна Митцера и Юста Олиманса (в соавторстве с Тарао Гоо), посвященный японской помощи Украине.

Помощь Японии Украине в противостоянии российским войскам началась с письма министра обороны Украины Алексея Резникова, которое министр обороны Японии Нобуо Киси получил 25 февраля. В письме Резников просил о поставке военного оборудования из Японии, чтобы помочь Украине отразить вторжение России. Несмотря на то, что руки Нобуо Киси были связаны строгими экспортными правилами, Киси поручил своему ведомству "сделать все возможное!". Так начался трудный путь японского правительства, пытающегося выяснить, какие товары можно отправить, оставаясь в рамках строгих законов, установленных предыдущими администрациями в 1960-х и 1970-х годах.

Сначала Министерство обороны Японии изучило статью 116-3 Закона о Силах самообороны, которая предусматривает, что избыточное оборудование Сил самообороны может быть передано развивающимся странам-союзникам. Однако статья 116-3 намеренно исключает передачу вооружения и боеприпасов, что препятствует поставке большей части оборудования, запрошенного Резниковым в его письме от 25 февраля.

Еще одним препятствием, которое необходимо было преодолеть, была политика "Трех принципов передачи оборонного оборудования", принятая в 1967 году и запрещающая экспорт (нелетального) военного оборудования "сторонам конфликта". По определению этого документа, "сторона конфликта – это страна, в отношении которой действуют определенные меры Совета Безопасности ООН". Под определение "стороны конфликта" в соответствии с "Тремя принципами передачи оборонного оборудования" подпадают разве что Северная Корея и Ирак. Таким образом, Япония могла свободно поставлять Украине нелетальное оборонное оборудование, поскольку, по иронии судьбы, она не является "стороной конфликта" в соответствии с японским законодательством".

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Однако затем МО Японии столкнулось с проблемами, связанными с "оперативными инструкциями", ограничивающими поставки нелетального оборудования исключительно предметами, используемыми для целей транспортировки, спасения, патрулирования (кораблей), наблюдения и разминирования. Таким образом, исключалась передача шлемов и пуленепробиваемых жилетов, поскольку они считаются оборонительным снаряжением в соответствии с японским Постановлением о контроле за экспортной торговлей.

Чтобы обойти эти строгие правила, японское правительство заявило, что шлемы Type 88, используемые и японскими военными, технически не являются военным оборудованием, поскольку их можно купить и на частном рынке, – это, безусловно, креативная интерпретация. Чтобы избежать будущих проблем при поставке странам нелетального снаряжения вроде шлемов, японское правительство также заявило о своем намерении добавить их наряду с бронежилетами в "оперативные инструкции". После этой интересной, но изнурительной бюрократической игры 6900 шлемов Тype 88 и 1900 бронежилетов Type 3 Kai, а также другая военная униформа и гуманитарная помощь были отправлены в Европу на борту транспортных самолетов JASDF KC-767 и C-2 в течение марта 2022 года.

[ + – ] Украинский солдат в военной униформе из Японии

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский (который, как известно, наряжался в костюм самурая) встретился с министром обороны Японии Нобуо Киси 9 марта, на следующий день после вылета первого рейса, чтобы выразить благодарность за доставленное оборудование и запросить другие предметы, такие как оружейные прицелы и боевые ножи. Поскольку российско-украинской войне уже исполнилось полгода, Япония продолжает оказывать Украине военную помощь, и в августе в страну прибыла очередная партия из десяти разведывательных БПЛА.

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Японская поддержка Украины наверняка не ослабнет и в будущем, а решение России приостановить переговоры с Японией о статусе оккупированных Россией четырех южных Курильских островов только подлило масла в огонь.

Присоединение к режиму санкций против России, и предоставление Украине помощи в размере 300 миллионов долларов в дополнение к почти 2 миллиардам долларов, выделенных с 2014 года, показывает, что Япония не боится занять четкую позицию в конфликте и сделает все возможное, чтобы обойти свои собственные ограничительные правила и оказать максимальную поддержку.

В приведенном ниже списке сделана попытка отследить (нелетальное) оборудование, поставленное или обещанное Украине Японией за время российского вторжения в Украину в 2022 году. Список отсортирован по категориям оборудования. Этот список будет обновляться по мере объявления о дальнейшей поддержке.

Разведывательные БПЛА из Японии

30 Parrot ANAFI [Поставляются с апреля 2022 года и далее].

~10 разведывательных беспилотников [август 2022]

Транспортные средства

Несколько фургонов для перевозки персонала и продовольствия [август 2022]

Военное снаряжение для ВСУ из Японии

6900 шлемов Kai Type 88 Version 2 [март 2022]

1900 пуленепробиваемых жилетов Kai Type 3 [март 2022]

военная униформа (включая полевую куртку версии 2) [март 2022]

костюмы Type 00/Type 18 для защиты от опасных веществ (включая противогазы) [Поставляется с апреля 2022 г.]

Разное оборудование

oборудование связи [март 2022 г.]

cпутниковые телефоны [март 2022 г.]

бинокли [Поставляется с марта 2022 года и далее]

240 палаток [март 2022]

генераторы [март 2022 г.]

50 фотоаппаратов [март 2022]

осветительные приборы [март 2022]

Медицинские принадлежности [март 2022]

110 000 пайков на случай чрезвычайных ситуаций [март 2022]

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