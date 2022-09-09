Ядерная политика КНДР: почему Северная Корея ни при каких условиях не откажется от ядерного арсенала

"Если кто-то разочарован тем, что закон похоронил перспективу мирной денуклеаризации, то ее никогда не было. Ядерное оружие — единственная гарантия сохранения режима в КНДР, который страшится внешней интервенции по аналогии с Ираком и Ливией". Мнение.

В Мансудэском дворце съездов прошло заседание второго дня VII сессии Верховного народного собрания КНДР четырнадцатого созыва (однопалатный парламент). На этом мероприятии был принят закон "О политике КНДР в отношении ядерных вооруженных сил".

Начнем с того, что КНДР не признала этим документом ядерный статус. Это было сделано еще 10 лет назад внесением изменений в Конституцию. В 2012 году в Основной закон внесли дополнения, восхваляющие Ким Чен Ира и его политику сонгун (선군) или "Армия прежде всего", которая сделала КНДР ядерной державой.

В 2013-м был принят первый закон о ядерной политике КНДР. Он предусматривал, что Северная Корея может использовать ядерное оружие, чтобы отразить нападение со стороны враждебного ядерного государства и нанесения ответных ударов.

Новый закон расширяет эти рамки. Как именно?

Закон юридически фиксирует политику, то есть принципы управления ядерными силами.

В документе 11 пунктов. Первоочередно важным является пункт, который признает необратимость ядерного статуса. Объявляется, что КНДР ни при каких условиях не откажется от ядерного арсенала и отныне никаких переговоров о денуклеаризации идти не будет.

Если кто-то разочарован тем, что закон похоронил перспективу мирной денуклеаризации, то ее никогда не было. Ядерное оружие — единственная гарантия сохранения режима в КНДР, который страшится внешней интервенции по аналогии с Ираком и Ливией. Происходящий в Европе вертеп убедил северокорейскую политическую элиту в том, что никакие гарантии, предоставленные в обмен на отказ от ядерного арсенала, не являются надежными. Пхеньян не хочет заключать с США "второй Будапештский меморандум", который окажется самой обычной бумажкой.

"Ядерные вооруженные силы – стержень государственного оборонительного могущества", гласит новый закон.

Какие еще пункты включает закон?

Право нанесения превентивного удара. Закон перечисляет случаи, в которых будут применяться ядерные силы:

если на КНДР совершено нападение с применением ядерного или другого оружия массового поражения, а также в КНДР сочтут угрозу такого нападения неизбежной;

в случае нападения (или неизбежности нападения, по мнению КНДР (лично Ким Чен Ына) на руководство государства и руководителей командования ядерными силами;

в случае нападения (или неизбежности нападения, по мнению КНДР (лично Ким Чен Ына) на важные стратегические объекты страны;

при необходимости предотвращения расширения и затягивания войны, взятия инициативы в войне;

при возникновении других обстоятельств, вызывающих "катастрофический кризис для существования страны, безопасности жизни народа".

В этом и состоит опасность, потому что любые маневры в южной части Корейского полуострова товарищ Ким Чен Ын может счесть несущими угрозу чему-то из вышеперечисленного. Очень неоднозначная формулировка. Можно ли считать новые санкции в ответ на ядерное испытание, которое неизбежно произойдет, "обстоятельством, вызывающим катастрофический кризис"?

[ + – ] Любые маневры в южной части Корейского полуострова товарищ Ким Чен Ын может счесть несущими угрозу Фото: Getty Images

Ким Чен Ын, кстати, также раскритиковал Южную Корею за планы расширить военный потенциал и возобновить крупномасштабные военные учения вместе с США для противодействия растущей угрозе с севера. Он назвал подобные планы "опасными" и "вызывающими напряженность".

Хорошая новость: КНДР обещает не размещать ядерное оружие на территории других стран и не применять его против безъядерных стран, если они не участвуют в агрессии против Северной Кореи вместе с ядерными государствами. Прямое послание Сеулу снизить активность взаимодействия с Вашингтоном.

Ким Чен Ын, признав, что шестисторонние переговоры себя исчерпали, решил стать ядерным боссом, который диктует условия игры. Игра предполагает отказ от денуклеаризации, но не от сокращения объема ядерного потенциала в обмен на ослабление санкций, например. Ким не отказывается от переговоров в целом и дал понять, что нужен новый формат и новая стратегия.

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