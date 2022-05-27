С прицелом на США и Японию. Чем опасно возобновление ядерных испытаний в Северной Корее

По данным спутниковой съемки, на полигоне Пхунгери идет подготовка к новому ядерному испытанию. Северокорейская ракетно-ядерная программа из программы оборонительной превращается в программу наступательную. Какие вызовы это несет для Юго-Восточной Азии и всего мира? Мнение.

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24 марта в КНДР был проведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Точных данных о том, какая именно это была ракета — "Хвасон-17" с дальностью около 15 тысяч км или же "Хвасон-15" с дальностью 10 тысяч км — нет. По большому счету, это и не имеет значения. Обе являются межконтинентальными баллистическим ракетами, которые могут атаковать любую цель на континентальной территории США.

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Северная Корея стала третьей в мире страной – после России и Китая – способной нанести ядерный удар по территории США.

Конец моратория на ядерные испытания

24 марта знаменовало собой окончание моратория, который КНДР, кстати, сама же и объявила весной 2018 года. В соответствии с этим мораторием Пхеньян обещал не проводить запусков баллистических ракет с дальностью более 5 тысяч км, а также ядерных испытаний.

На VI заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи восьмого созыва 19 января этого года руководство КНДР объявило о необходимости готовиться к длительной конфронтации с США. Для этого необходимо ускорить развитие "более мощных физических средств, способных к надежному подавлению с каждым днем усиливающихся враждебных действий США против КНДР". В связи с этим и было принято решение об отказе от моратория.

[ + – ] Северокорейские военные возле памятника основателям Трудовой партии Кореи в Пхеньяне

Далее последовала серия испытаний новых видов ракетных вооружений. По утверждению Пхеньяна, испытанные образцы важны "для повышения эффективности работы тактического ядерного оружия" и предполагают установку на них малой ядерной боеголовки. По данным спутниковой съемки, на ядерном полигоне Пхунгери, о закрытии которого "на веки вечные" северокорейское правительство объявило в 2018 году, идет подготовка к новому ядерному испытанию.

Возможность нанесения ракетно-ядерного удара по территории потенциального противника является важным компонентом доктрины сдерживания, которой следовал Пхеньян долгие десятилетия. Однако для сдерживания достаточно было и тех средств, которые появились у Северной Кореи примерно к 2015 году. Тогда в распоряжении уже имелись ядерные заряды на урановой и плутониевой основе, а также ракеты, дальность которых позволяла наносить удары по любой точке на территории Китая, Южной Кореи и Японии, а также по Аляске и Гуаму. Однако Пхеньян не остановился на этом, а пошел дальше, создав полноценные МБР и термоядерные заряды.

Северная Корея наступает

Северокорейская ракетно-ядерная программа из программы оборонительной превращается в программу наступательную.

В связи с этим возникает вопрос: как новый статус КНДР, четвертой из "непризнанных ядерных держав" (Северная Корея, Индия, Пакистан и Израиль), повлияет на безопасность в Восточной Азии и в мире?

Прежде всего, обращают на себя внимание изменение баланса сил на Корейском полуострове и нарастающая напряженность. В начале апреля Ким Е Чжон (сестра Ким Чен Ына, второй человек в стране) прямо заявила, что в случае вооруженного конфликта с Южной Кореей КНДР использует ядерное оружие. Наличие у Северной Кореи тактического ядерного оружия сводит на нет превосходство Южной Кореи в конвенциональных вооружениях.

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Напряженность на Корейском полуострове усиливается еще больше из-за новой южнокорейской администрации. Новый президент Юн Сок Ель – из правоконсервативной партии "Сила народа". Консерваторы рассматривают КНДР как однозначную угрозу национальной безопасности и настаивают на смене северокорейского режима для создания единой либерально-демократической и рыночно-ориентированной Кореи под руководством Юга.

Новый министр обороны Ли Чон Соп повторил план своего предшественника по развитию "системы трех столпов", также известной как "три К" – Kill Chain (стратегия превентивного удара), KAMD (Korea Air and Missile Defense – ПВО и ПРО Кореи), KMPR (Korea Massive Punishment and Retaliation – Корейская стратегия широкомасштабного ответного карательного удара), – для противодействия северокорейским угрозам. Это подразумевает в том числе упреждающие удары, "обезглавливающие высшее руководство КНДР". Таким образом, в отношении Севера новая южнокорейская администрация будет применять политику "сдерживания".

Южная Корея настаивает на денуклеаризации, а Китай — на сохранении статус-кво

При этом существует одно приемлемое решение "северокорейской проблемы" – отказ Пхеньяна от ядерного оружия по формуле CVID (Complete, Verifiable and Irreversible Dismantlement – полный, проверяемый и бесповоротный демонтаж).

Юн Сок Ель, однако, заявил, что не возражает против возможного межкорейского сотрудничества, но только при условии, если Северная Корея "сделает серьезные шаги на пути к ядерному разоружению". 21 мая на совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом, Юн Сок Ель заявил, что полная денуклеаризация КНДР явялется единственно приемлемым решением проблемы для Юга. При этом, уточнил, что двери для переговоров остаются открытыми. То же подтвердил и Джо Байден, сказав, что готов к переговорам, если Пхеньян готов на уступки. То есть, Северу предлагается сотрудничество на заведомо неприемлемых условиях. Северокорейское руководство уверено в том, что только наличие ядерного потенциала обеспечивает безопасность режима. Наличие ядерного оружия делает внешнюю интервенцию — как в Ираке или Ливии — практически невозможной и снижает шансы на открытое иностранное вмешательство в случае внутриполитического кризиса.

К тому же, ядерный статус является еще и дипломатическим инструментом для маленькой и бедной Северной Кореи.

Если бы у КНДР не было ядерного оружия, на нее в большом мире практически не обращали бы внимания. Потому о полном отказе от ракетно-ядерной программы речи быть не может.

В таком случае выходом является некий компромисс, который предусматривал бы не ликвидацию ракетно-ядерной программы КНДР, а соглашение о контроле над вооружениями. Северная Корея сохраняла бы некоторое количество ядерных зарядов, отказываясь при этом от дальнейшего количественного наращивания и качественного усовершенствования ядерного потенциала.

Любой компромисс, разумеется, требует возобновления переговорного процесса. Возможно — в прежнем шестистороннем формате с участием КНДР, Республики Корея, Японии, КНР, РФ и США. Хотя формат в перспективе должен быть изменен: учитывая политическую деградацию РФ и дальнейшую изоляцию, едва ли Москва сможет быть активным участником решения северокорейской ядерной проблемы.

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Китай на данный момент заинтересован в сохранении статус-кво на Корейском полуострове, в отличие от остальных сторон, которые являются прямыми целями для потенциальной ракетно-ядерной атаки со стороны КНДР. Позиции этих стран совпадают: полная денуклеаризация Северной Кореи.

Что касается США, президент Байден продолжает "политику стратегического терпения", которую проводил президент Обама. Эта политика предполагает отказ от переговоров с КНДР до тех пор, пока Пхеньян не согласится на уступки по ядерному вопросу. Главной целью такой политики является уже упомянутый CVID. При этом не предусматривается ослабление режима санкций ООН, направленных против Северной Кореи.

Возможен ли диалог между США и Северной Кореей?

Для администрации Байдена переговоры с Северной Кореей сопряжены с политическими рисками. Факт, что маленькая и бедная страна, расположенная где-то на дальних окраинах Азии, превратилась в государство, способное нанести ядерный удар по Нью-Йорку или Вашингтону, кажется совершенно нереалистичным. Потому проведение переговоров и, тем более, подписание какого-то соглашения с КНДР чревато для Белого дома критикой за "умиротворение потенциального агрессора", что повлечет за собой снижение рейтинга, и без того хрупкого. В условиях происходящей активной фазы войны в Европе, на которой сосредоточено основное внимание Вашингтона, переговоры с КНДР кажутся маловероятными.

[ + – ] Митинг в поддержку Трудовой партии Кореи: Пхеньян, 5 января 2022 Фото: Getty Images

Если американская администрация все же начнет в ближайшем будущем с Северной Кореей переговоры об ограничении стратегических вооружений, скорее всего, они будут основываться на формуле саммита в Ханое 2019 года. Эта формула предусматривает согласие КНДР на ликвидацию значительной части имеющихся мощностей по разработке и производству ядерного оружия.

В обмен на это северокорейцы получают некоторые уступки, в частности, ослабление санкций. Для Северной Кореи важнейшей задачей является выход из-под санкционного режима, что позволит, во-первых, возродить экономику и возобновить экономический рост, а во-вторых, снизит зависимость от Китая. Помимо этого, Пхеньян, вероятно, затребует экономическую помощь.

Состоятся переговоры либо нет – вопрос гипотетический. Практический же вопрос заключается в том, как статус КНДР как "фактически ядерной державы" повлияет на режим (не)распространения ядерного оружия.

Северокорейская ракетно-ядерная программа подрывает международный режим нераспространения, поскольку КНДР является единственной в мире страной, которая в свое время подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года, а потом заявила о своем выходе из договора. При этом использовав создавшиеся возможности для того, чтобы получить доступ к важной технической информации. Это создает опасный прецедент, ведь другие "непризнанные ядерные страны" – Индия, Пакистан и Израиль – просто не стали подписывать ДНЯО.

Договор о нераспространении ядерного оружия включал три пункта:

нераспространение (страны, не имеющие ядерного оружия, должны были отказаться от своего права на его обретение и принять полномасштабные гарантии), разоружение (обязать пять стран, обладающих ядерным оружием, – США, СССР, Великобританию, Францию и Китай, – добросовестно вести переговоры о сокращении и в конечном итоге ликвидации своих ядерных арсеналов, хотя сроки не были установлены) и, наконец, требование обеспечить, чтобы государства, не обладающие ядерным оружием, имели полный доступ к мирной ядерной науке и технологиям.

ДНЯО расценивается как основа глобального ядерного порядка. Но ДНЯО – продукт биполярного мира 1960-х годов. Подписание ДНЯО дало старт процессу двустороннего контроля (между США и СССР/РФ) над ядерными вооружениями, в том числе и переговорам об ограничении стратегических вооружений и такими договорами, как ОСВ I и II, СНВ-1, ДРСМД, ПРО. Однако сейчас вся эта структура рушится. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО, а в 2019 году прекратил действие и ДРСМД. Прежняя модель двустороннего контроля над вооружениями была основана на "ядерном паритете" и "взаимной уязвимости" и больше не работает в многополярном мире.

Ядерный дамоклов меч

Если ядерный статус Северной Кореи будет признан международным сообществом, а переговоры об ограничении ядерных вооружений станут косвенным признанием ее ядерного статуса, это увеличит вероятность того, что рано или поздно появятся и другие страны, которые последуют ее примеру. В пределах Восточной Азии это могут быть Южная Корея и Япония, а также Вьетнам, которые обладают как финансовым, так и техническим потенциалом для разработки ядерного оружия. В результате – "ядерное домино", дискредитация ДНЯО, разрушение режима стратегической стабильности и гонка ядерных вооружений.

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Этого может и не произойти, учитывая, например, "ядерную аллергию" японского общества, которое весьма чувствительно воспринимает вопросы в сфере обороны и вооружений. На сегодняшний день как Японии, так и Южной Корее целесообразней оставаться под американским "ядерным зонтиком". Помимо этого, обязательно нужно учитывать фактор Пекина, который едва ли приемлет подобные инициативы своих соседей.

На данный момент решение "северокорейской проблемы" остается в подвешенном состоянии. На это влияют, в частности, разгоревшийся коронавирусный кризис в Северной Корее, российско-украинская война и угроза ядерного удара со стороны РФ. Однозначно понятно, что мир нуждается в обновленной системе контроля над ядерными вооружениями, в соответствии с которым и можно будет найти решение по КНДР.