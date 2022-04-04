За спиной у США. Как Китай решает свои проблемы, пока Россия воюет с Украиной

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Пока внимание приковано к Украине, Китай подготовил драфт соглашения о военном сотрудничестве с Соломоновыми островами, который подпишут в ближайшее время.

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Это все, что надо знать о политике Китая в контексте Украины. Отвлечение внимания США на европейском направлении позволяет Пекину спокойно заниматься постепенным усилением своих позиций в СВОЕМ регионе.

Соломоновы острова — это ключевая территория вдоль "цепи островов", где Штаты с союзниками намереваются выстроить геополитический заслон против Китая. В прошлом году на островах качали ситуацию с целью сбросить прокитайски настроенное правительство, но не получилось.

Соглашение с КНР — это потенциальная "брешь" в будущей проамериканской линии обороны. Тут Пекин тактически обошел Австралию, которая не смогла подписать подобное соглашение с Соломоновыми островами.

Еще одно доказательство того, что для Китая война в Украине — это не более чем элемент их длительного противостояния с США, а не "зеленый свет" на Russian-style лобовые атаки.

Никакого "второго фронта" против США на Тайване Пекин открывать не собирался, как на то почему-то надеялись в Кремле, решив, что бумага, которую они подписали с Си на Олимпиаде — это чуть ли не военный союз.

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Китай всегда рассматривал партнерство с РФ как ситуативное против США, и не выходящее на уровень конкретных регионов. В Москве же, очевидно, решили, что раз КНР поддержали их прошлогодние "претензии в области безопасности" к Западу, то и в войне с Украиной помогут.

На самом деле, Китай поддержал лишь то, что касалось длительной игры в подрыв западного мирового порядка, который уже происходит, и формирование нового баланса сил, в том числе с помощью России.

Но для начала Китаю необходимо обезопасить себя в собственном регионе, где у них куча нерешенных вопросов, начиная от все еще не сложившегося баланса вокруг пост-американского Афганистана, Мьянмы после переворота, и заканчивая завершением программ модернизации армии и экономики. На это все нужно время.

А влезать в авантюры РФ в Китае не хотят. Все же надо понимать, что будущее модернизации экономики Китая в Пекине видят в связке с западными рынками, а не с Россией, которая мало что может предложить Китаю, кроме ресурсов, что в ближайшее время и произойдет.

Ну а Соломоновы острова… Я думаю, битва за них как раз начинается с новой силой. Соглашение с КНР — это почти тоже самое, что договор AUKUS, который продавили США в прошлом году.

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