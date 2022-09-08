За НАТО, за правое дело: помощь Финляндии Украине

С первых дней полномасштабной войны Финляндия поставляет Украине различное вооружение. ВСУ получали минометы, шлемы, зенитные установки и другого оружия на общую сумму свыше 88 млн евро.

Финляндия известна тем, что является самой счастливой страной в мире, а еще славится лучшей в мире системой образования, самой крутой премьер-министром (Санна Марин) и нежеланием хвастаться своей помощью другим странам. Последнее обстоятельство затрудняет точный анализ финской военной поддержки Украины. Известно лишь то, что Финляндия обязалась предоставить первую партию военной помощи уже к 27 февраля. С тех пор в Украину было отправлено еще как минимум шесть партий военных грузов. К началу июля 2022 года военная помощь Финляндии составила более 88 миллионов евро.

Фокус перевел новый материал Стейна Митцера и Юста Олиманса о военной помощи Украины из Финляндии.

Интересно, что первые фото вооружений, поставленных Финляндией и используемых украинскими войсками, появились только в августе 2022 года. Это были 120-мм тяжелые минометы KRH 85 92 и 23-мм зенитные установки ItK 61 (ZU-23), взятые из резервных запасов Сил обороны Финляндии. Поскольку Финляндия объявила о содержимом первых двух партий военной помощи, обещанных в феврале, известно о поставках 1500 противотанковых гранатометов 66 Kes (M72 LAW) и 2500 автоматов, а также 2000 касок и 2000 бронежилетов.

[ + – ] Зенитные установки ItK 61 (ЗУ-23"

Какие еще виды вооружений были поставлены в Украину, пока неизвестно. Среди вариантов – 152-мм самоходные орудия 2С5 "Гиацинт-С", буксируемая артиллерия, безоткатные противотанковые пушки, а также стрелковое оружие и ручные гранаты. Финляндия продолжает эксплуатировать огромное количество других систем советского производства, которые также стоят на вооружении украинской армии. Но большинство этих типов вооружений либо активно используют финские военные, либо они хранятся в резерве на случай потенциального конфликта на границах Финляндии, что осложняет усилия по их поставке в Украину.

Наибольшую пользу Украине наверняка принесет другая система вооружения, происходящая из России. Финляндия получила свои "Бук-М1" (ИТО-96) от России в середине и конце 1990-х годов в счет погашения российского долга, но с тех пор заменила их норвежской системой NASAMS II. Последнее практическое использование финских "Бук-М1" произошло в 2015 году, когда одну из ракет системы 9М38 взорвали для имитации ракеты, сбившей рейс MH17 авиакомпании Malaysian Airlines. Напоминаем, что этот рейс был сбит над Восточной Украиной российской армейской системой "Бук-М1" в июле 2014 года.

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Хотя "Бук-М1" (ITO 96) были сняты с вооружения сил обороны Финляндии, они поддерживаются в рабочем состоянии для использования в военное время в резервных силах. Благодаря своей мобильности и возможности автономного запуска, обеспечиваемой встроенным радаром, он все еще способен на многое даже в современных условиях радиоэлектронной борьбы и интенсивного режима боевых действий SEAD/DEAD, что делает его разумным выбором для хранения в оперативном резерве. Если финские "Бук-М1" и/или соответствующие ракеты еще не попали в Украину, их поставка станет большим подспорьем, лишив Россию полного контроля над воздушным пространством Украины в обмен на очень незначительные финансовые издержки для Финляндии. Вложение сил и средств в Украину – хороший способ показать, что Финляндия готова выполнить обязательства, взятые на себя различными членами НАТО, поскольку она готовится к вступлению в альянс и ожидает ратификации избранными государствами.

В приведенном ниже списке мы попытались перечислить военную технику, поставленную или обещанную Украине Финляндией. Список отсортирован по категориям вооружений (с указанием страны происхождения). В связи с конфиденциальным характером финских поставок оружия цифры представляют лишь нижний предел общего объема поставок. Медицинские товары в этот список не включены. Этот список будет обновляться по мере обнародования дальнейшей военной поддержки.

Зенитные орудия (ЗУ)

23 ИтК 61 "Сергей" (ЗУ-23) [август 2022]

Тяжелые минометы

120 Krh 85 92s [август 2022]

Стрелковое оружие

1500 противотанковых орудий 66 КЕS (M72 LAW) [март 2022]

2500 штурмовых винтовок [март 2022]

Боеприпасы

155-мм артиллерийские снаряды 155 tkr88 [май 2022]

150000 патронов калибра 7,62 мм [март 2022] (для штурмовых винтовок, поставленных Финляндией)

Разное

2000 шлемов [март 2022]

2000 пуленепробиваемых жилетов [март 2022]

70000 готовых к употреблению сухих пайков (MRE) [март 2022]

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