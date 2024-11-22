Чоловік анулював шлюб, коли побачив медичну книжку дружини: що вона приховала про себе

Чоловік познайомився зі своєю обраницею, старшою за нього на сім років, завдяки професійній свасі у вересні минулого року.

Суд у Китаї анулював шлюб на вимогу чоловіка, який дізнався, що його дружина до одруження приховала історію боротьби з психічним захворюванням та запис у медичній книзі про перенесену гістеректомію. Про це пише видання South China Morning Post.

Згідно з рішенням суду, чоловік на прізвище Чжоу познайомився зі своєю обраницею, старшою за нього на сім років, завдяки професійній свасі у вересні минулого року. Перед реєстрацією шлюбу він також заплатив "викуп" за наречену — $1,4 тис., коли вони заручилися, а також ще $5,5 тис. у день весілля.

Незабаром після церемонії Чжоу помітив проблеми з психічним здоров’ям у своєї дружини. Як виявилось, у неї було діагностовано шизофренію. Крім того, їй зробили операцію з видалення матки.

Згодом Чжоу подав позов з вимогою анулювати шлюб через приховані жінкою серйозні проблеми зі здоров'ям. Суд ухвалив рішення на його користь, зазначивши, що перед укладенням шлюбу люди зобов'язані розкривати свій стан здоров’я, особливо, якщо є серйозні проблеми.

Наразі залишається незрозумілим, чи повернули китайцеві викуп за наречену. На відміну від процесу офіційного розлучення, коли шлюб анулюється, то соціальний статус особи в державній системі реєстрації змінюється на "неодружений" замість "розлучений".

Жінка приховала від чоловіка свою медичну книжку Фото: Freepic

Користувачі китайських соціальних мереж почали активно коментувати цю історію, висловлюючи свої думки.

"Вони одружилися всього через два місяці після знайомства. Зрозуміло, що чоловік шукав партнерку з репродуктивною метою, але в підсумку одружився з жінкою без матки. Який бідолаха!" — написав один з учасників обговорення. Інший зауважив: "Хіба жінка не винна в обмані? Чому вона не понесла жодного покарання?".

Випадки, коли хтось з подружжя приховує від іншого значні проблеми зі здоров'ям, не рідкість у Китаї. Недавно суд у провінції Сичуань, що на південному заході країни, задовольнив прохання жінки про розірвання шлюбу, бо чоловік не повідомив її про виявлений у нього ВІЛ. Пара одружилася торік, не пройшовши спільного медичного обстеження, оскільки наречена вважала, що вони знають одне про одного все. На щастя, вона не інфікувалася.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що молоді жінки з індонезійських сіл стають тимчасовими дружинами іноземних туристів в обмін на щедрий "викуп". Холостяки знайомляться з місцевими мешканками через агенції, які допомагають їм узаконити стосунки, а після відпочинку — подають на розлучення.

А от жінка з Агри, що в індійському штаті Уттар-Прадеш, подала на розлучення зі своїм чоловіком Раджашом, з яким прожила всього 40 днів. Своє рішення вона пояснила тим, що коханий "миється лише 1-2 рази на місяць", через що їхні інтимні стосунки зійшли нанівець.