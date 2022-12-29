Самый уродливый президентский самолет: борт номер один Гамбии

Бывший президент маленькой африканской страны Яхья Джамме славился тем, что в стране закрылись национальные авиалинии, но зато он имел целых 4 самолета. Однако их интерьер желает лучшего.

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"Я буду развивать те регионы, которые проголосуют за меня, но если вы не проголосуете за меня, ни на что не надейтесь", – Яхья Джамме.

Фокус перевел новую статью Стейна Митцера и Юста Олиманса о том, как выглядит президентский борт Гамбии — который называют "самый уродливый президентский самолет в мире".

Ни для кого не секрет, что мировые лидеры путешествуют с размахом. Достаточно взглянуть на американский "Air Force One" или роскошный парк VIP-самолетов, принадлежащих королевской семье Катара. Хотя все эти самолеты находятся на разных уровнях роскоши, одно можно сказать наверняка: сильные мира сего летают со вкусом. Это касается всех мировых лидеров, кроме президента Республики Гамбия Джамме, ныне отстраненного от власти, который мог похвастаться парком VIP-самолетов, включающим Ил-62М с едва ли не худшим интерьером в мире.

Советский реактивный авиалайнер с интерьером 1970-х годов, принадлежащий африканскому диктатору, который купил его на средства государственного пенсионного фонда, а обслуживает и пилотирует его экипаж с Кубы: что может быть лучше?

Яхья Джамме, более известный как Главнокомандующий вооруженными силами и главный хранитель священной Конституции Гамбии, Его Превосходительство шейх профессор Алхаджи доктор Яхья Абдул-Азиз Аваль Джемус Джункунг Джамме Наасиру Дин Бабили Манса, правил Гамбией с 1994 по 2017 год – сначала как председатель военного правительства страны, а затем как президент с 1996 года до своего смещения в 2017 году. За время своего правления Джамме получил международную известность, заявив, что может вылечить ВИЧ/СПИД, астму и бесплодие, а также создав одну из крупнейших в мире коллекций роскошных автомобилей в одной из беднейших стран мира. Не менее впечатляющим был и парк VIP-самолетов Джамме, который в какой-то момент включал:

один Ил-62М

два Boeing 727

один Bombardier Challenger 601

Хотя парк из четырех VIP-самолетов – это уже много для правительства любой страны, он становится еще более экстравагантным, если учесть, что единственным его пользователем был сам Яхья Джамме. Что еще хуже, национальную авиакомпанию страны Gambia International Airlines пришлось закрыть, потому что у нее не было ни одного самолета. Даже ВВС Гамбии (хотя они так и не были официально созданы) работали исключительно в интересах Джамме, а один ближний штурмовик Су-25 и два кукурузника AT-602 использовались для полетов во время парадов и для удобрения владений Джамме. Так было до тех пор, пока Джамме лично не уволил пилота Су-25, после чего эксплуатация этого самолета прекратилась.

Гамбия – самая маленькая страна материковой Африки с населением чуть менее двух миллионов человек. Четыре VIP-самолета могли летать только во время официальных государственных визитов за границу (по одному за раз, что сводит на нет необходимость в четырех самолетах). На самом деле Гамбия настолько мала, что Джамме даже не использовал вертолет для перемещения по стране, предпочитая использовать свою обширную коллекцию автомобилей, чтобы добираться от дворца к дворцу (и частному зоопарку, который он построил в своем родном городе). Тем не менее, будучи мусульманским лидером и президентом одной из немногих стран мира, признавшей Тайвань (по крайней мере, до 2013 года), Джамме часто совершал государственные визиты на Ближний Восток и Тайвань, используя свой дальнемагистральный Ил-62М. Challenger 601 был приобретен для анонимных поездок в Европу, но в итоге использовался редко.

[ + – ] Ил-62М Джамме заходит на посадку в аэропорту Токио – Ханеда, Япония, 2013 год. Внешний вид самолета соответствует его статусу

Несмотря на то, что президент Джамме тратил огромные суммы из государственного бюджета на обновление своей частной коллекции автомобилей Rolls-Royce,Mercedes, Hummer и Land Rover, его самолеты были удивительно старыми. Два его Boeing 727 были выпущены в 1966 году (C5-GAF) и 1971 году (C5-GOG) соответственно, но, тем не менее, поддерживались в идеальном состоянии и часто проходили капитальный ремонт во французском Перпиньяне, а C5-GOG даже получил комплект новых двигателей в 2016 году. C5-GAF ранее служил в качестве частного самолета для членов королевской семьи Саудовской Аравии. Challenger 601 был произведен в 1985 году и приобретен у немецких Люфтваффе в 2010 году.

В отличие от всех этих воздушных судов, первый Ил-62М (C5-GNM) был приобретен Джамме с помощью не кого иного, как российского контрабандиста оружия Виктора Бута. То, как он стал первым личным самолетом Джамме, – интересная история, весьма типичная для самолетов, используемых для контрабанды алмазов и оружия в Африке. Самолет, произведенный для Аэрофлота в 1980 году, в 1999 году был зарегистрирован на компанию Centrafrican Airlines, которая представляла из себя тщательно продуманным прикрытием для контрабандных схем Виктора Бута. Коррумпированный чиновник Управления гражданской авиации Центральноафриканской Республики регистрировал (и таким образом легализовал) все самолеты, которыми пользовался Бут.

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Вскоре после этого Ил-62М был передан гамбийской авиакомпании New Millennium Air, генеральным директором которой был гамбийский политик Баба Джобе – еще один подельник схем Бута. В то время Виктор Бут активно занимался контрабандой алмазов и оружия из Либерии, где Чарльз Тейлор только что победил на выборах под лозунгом "Он убил мою мать, он убил моего отца, но я проголосую за него!". Однако Совет Безопасности ООН вскоре раскусил эту схему и в 2001 году ввел санкции против авиакомпании Gambia New Millennium Air и ее директора Баба Джобе, который был приговорен к девяти годам заключения в гамбийской тюрьме. В результате такого поворота событий Ил-62М остался в Гамбии без хозяина.

А что вы делаете, когда бесхозный четырехмоторный авиалайнер остается в вашем аэропорту? Вот именно – вы забираете его себе, что и сделал Джамме. Для него этот самолет тоже был не в новинку, поскольку в декабре 1999 года Джамме зафрахтовал Ил-62М, когда он еще официально принадлежал Centrafrican Airlines, для официального визита в Либревиль (Габон). Здесь ему сделал комплимент по поводу размеров самолета не кто иной, как президент Центральноафриканской Республики Анж-Феликс Патассе, который, похоже, не знал, что самолет фактически зарегистрирован в его стране благодаря коррумпированному чиновнику. Комплимент, по-видимому, понравился Джамме, так как он стал регулярно использовать самолет вместо своего Boeing 727, в частности, во время государственного визита на Тайвань в 2003 году и в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН в 2004 году.

[ + – ] Первый Ил-62М (C5-GNM), который использовался президентом Джамме. Этот самолет эксплуатировался в ливрее авиакомпании Gambia New Millennium Air до его списания в конце 2000-х годов, поскольку Джамме так и не удосужился стереть с него название авиакомпании

Ироничность того, что самая маленькая страна в Африке эксплуатирует самый большой VIP-самолет на континенте, похоже, не ускользнула от внимания Джамме. Несомненно, помня о комплименте в адрес своего крупногабаритного самолета, в середине 2000-х годов он начал поиск воздушного судна ему на замену. Вместо того чтобы остановиться на подержанном Airbus, Джамме приобрел у Узбекистана запасной Ил-62М! Этот самолет, получивший регистрацию C5-RTG после прибытия в Гамбию в 2005 году, был одним из последних произведенных Ил-62М, сошедших с конвейера в 1993 году. Затем самолет был передан правительству Узбекистана, которое использовало его в качестве VIP-самолета до 2000-х годов.

[ + – ] Салон президентского борта [ + – ] Салон президентского борта [ + – ] Салон президентского борта

После поставки C5-RTG первый Ил-62М (C5-GNM) был отправлен на свалку МАП Банжул, где и находится по сей день в заброшенном состоянии. Эксплуатацию нового самолета C5-RTG была поручили кубинскому экипажу, который ранее летал на самолетах Ил-62М в национальной авиакомпании Cubana de Aviación. В случае необходимости обслуживания Ил-62М должны были отправлять на Кубу для проведения капитального ремонта на базе технического обслуживания компании Cubana в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване. Но прежде чем самолет мог официально поступить в эксплуатацию, его нужно было модифицировать в соответствии с личными потребностями Его Превосходительства шейха профессора доктора Яхьи Джамме. И у него был один необычный запрос!

Забавно, но он заключался не в джакузи или в конференц-зале для обсуждения вопросов национальной безопасности, а в массажном кресле, которое, похоже, взяли прямо из терминала аэропорта. Другие дополнения включали в себя новые зоны отдыха (в стиле 1970-х) и установку нескольких телевизионных экранов с DVD-плеерами. Получившийся интерьер можно охарактеризовать как успешную стилизацию под 70-е, что является выдающимся достижением для самолета, выпущенного в 1993 году. Кабина C5-RTG осталась практически неизменной по сравнению с первоначальным дизайном. Каким бы ни был ваш личный вкус, нельзя отрицать, что самолет Джамме был особенным!

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После свержения Джамме в 2017 году новое правительство президента Адамы Барроу немедленно выставило на продажу четыре его VIP-самолета, два кукурузника AT-602 и обширную коллекцию автомобилей, надеясь выручить не менее 10 миллионов долларов для страны, испытывающей нехватку денежной массы. И без того бедным гамбийцам быстро стало очевидно, что Джамме использовал последние дни своего правления, чтобы опустошить государственную казну. Будучи вынужденным оставить большинство своих роскошных автомобилей во время ссылки в Экваториальную Гвинею, Джамме арендовал грузовой самолет, чтобы вывезти свои любимые машины в течение последней недели пребывания у власти. При этом он пытался как можно дольше оттянуть свою отставку, надеясь вывезти больше автомобилей. Кроме того, быстро выяснилось, что президент получал долю от большинства государственных предприятий и использовал деньги, собранные Фондом Джамме за мир, для оплаты своих

[ + – ] Один из семи лимузинов Hummer H2 (SUT) Джамме. Он не смог взять их с собой в Экваториальную Гвинею, и новое правительство выставило их на продажу

Целевая сумма в 10 миллионов долларов за четыре VIP-самолета, два кукурузника и около 30 роскошных автомобилей может показаться не слишком большой, но она вполне реальна для двух 50-летних "Боингов" и советского лайнера, который больше не используется в коммерческой (пассажирской) эксплуатации. Последний из проданных Ил-62 в 2012 году достался Северной Корее, которая приобрела один бывший кубинский Ил-62М, чтобы использовать его в качестве источника запчастей для своих собственных двух VIP Ил-62М.

После успешной продажи двух самолетов AT-602 в 2019 году, "Боинги" и Ил-62 были проданы в том же году всего за 500 тысяч долларов гамбийскому предпринимателю, который перебил несколько местных и иностранных покупателей. Однако эта продажа не повлияла на дальнейшую судьбу Ил-62М, поскольку предприниматель приобрел их с намерением быстро продать другой заинтересованной стороне. Это произошло в 2021 году, когда Ил-62М был продан белорусской авиакомпании "Рада" для использования в качестве грузового самолета, прибывшего в Минск в августе 2021 года. Компания "Рада" уже эксплуатирует два Ил-62М, и, вероятно, ее привлек относительно юный возраст самолета, произведенного в 1993 году. Два самолета Boeing 727 остались непроданными и все еще томятся в аэропорту Банжула.

[ + – ] Пыльный Ил-62М (C5-RTG) Джамме в аэропорту Банжула в 2018 году. Пройдет еще три года, прежде чем он снова взлетит

В анналах истории Джамме останется не только как диктатор-проходимец, но и как человек с кричащим отсутствием вкуса. Народ Гамбии и дряхлые VIP-самолеты по всему миру могут вздохнуть с облегчением, ведь это живое воплощение поговорки "красота – в глазах смотрящего" утратило над ними власть.

[ + – ] Бывший президент Гамбии

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