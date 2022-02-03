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Нигерийская трагедия. Почему в Центральной Африке разворачивается "водный джихад"

Иван Янюк
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Африка, Нигерия, засуха, дефицит воды, войны за воду, контроль над водными ресурсами, питьевая вода, вода для мелиорации
Основной базой конфликтов в Нигерии остается распределение доступа к водным ресурсам

Озеро Чад катастрофически уменьшается в размерах, а пустыня Сахара наступает. И в Нигерии разворачивается битва кочевников и земледельцев за плодородную почву, которая превращается в песок.

Нигерия занимает седьмое место в мире по запасам нефти (около 3 млрд тонн, что составляет 2% от разведанных мировых запасов). В начале своей независимости, 60 лет назад, эта страна считалась африканской витриной демократии и экономической стабильности. Однако в ХХІ веке из Нигерии приходят новости под стать этнографическим отчетам о родоплеменных общинах: кочевники и земледельцы дерутся за доступ к воде и плодородным землям.

пустыня сахара, африка, африканская пустыня
Пустыня Сахара занимает 30% площади Африки
Фото: pexels.com

Вражда между кочевниками и земледельцами – это библейский конфликт, который считается первым в человеческой истории, и в мире высоких технологий он должен был стать архаизмом. Но не стал. Попробуем разобраться в причинах.

До сих пор мы рассматривали связанные с водой конфликты, главная причина которых в том, что технологическое развитие опережает уровень организации общественных отношений. Ведь как в Индостане, так и в Средней Азии импортируемые технологии ирригации и сооружение дамб были искусственно внедрены в фактически средневековое общество, которое, как выяснилось, еще не готово к такому уровню ответственности.

В Африке, на примере Нигерии, мы видим симбиоз средневекового мистицизма, родоплеменных стереотипов и сумбурных вкраплений современных технологий.

До технической революции в XIX веке значимым фактором геополитики было противостояние кочевников и оседлых народов. Слабые кочевники (половцы и печенеги) останавливались перед первым же встреченным оседлым народом. Более сильные — такие, как монголы или гунны — продвигались вглубь земледельческого мира, насколько считали нужным. Эти противостояния были следствием изменений климата в ареалах обитания кочевников. Когда пастбища становятся непригодными для выпаса их скота, необходимо менять ареал. В этом и смысл кочевничества.

монгол, монгольский воин, кочевник
Слабые кочевники (половцы и печенеги) останавливались перед первым же встреченным оседлым народом. Более сильные — такие, как монголы или гунны — продвигались вглубь земледельческого мира, насколько считали нужным
гунны, кочевники
Слабые кочевники (половцы и печенеги) останавливались перед первым же встреченным оседлым народом. Более сильные — такие, как монголы или гунны — продвигались вглубь земледельческого мира, насколько считали нужным
половцы, кочевники
Слабые кочевники (половцы и печенеги) останавливались перед первым же встреченным оседлым народом. Более сильные — такие, как монголы или гунны — продвигались вглубь земледельческого мира, насколько считали нужным
монгол, монгольский воин, кочевник
гунны, кочевники
половцы, кочевники

Причины могут быть разными – обычно это смена климата или же высыхание водоемов. Резкое похолодание в среднеазиатской степи более двух тысяч лет назад привело к массовому наплыву кочевников в Европу. Этот период получил название Великое переселение народов и завершился падением Римской империи. Технологическая революция привела к непропорциональному росту военно-технического превосходства оседлых цивилизаций над кочевниками. Это завершило противостояние на глобальном уровне, однако в некоторых местах на Земле такого типа конфликты актуальны и сейчас.

Ситуация, сложившаяся на юге Сахеля (буферные земли между плодородными саваннами и Сахарой) родственна тому, как если бы во времена Великого переселения народов племенным вождям выдали автоматы и джипы. Принесли бы эти технологии пользу людям того времени?

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Во всем мире климатические циклы влияют на движение народов, особенно кочевых. То самое Великое переселение народов ученые связывают с ухудшением климатических условий в Евразийской степи и северной Европе. Сейчас в Центрально-Западной Африке происходит существенная трансформация климата. Пустыня Сахара расширяется на юг со скоростью около 7 тыс кв. км в год (примерно площадь Черновицкой области). Это обуславливает переселение кочевых народов из этих земель в более благоприятные для животноводства места.

Сахара, Африка, озеро Чад, Сахель, изменения климата, пустыня сахара
Если темпы наступления Сахары на юг сохранятся, то через несколько столетий эта территория станет южной частью великой пустыни
Фото: focus.ua

Еще один существенный фактор — это высыхание озера Чад. За последние десятилетия его площадь уменьшилась в пятнадцать раз (с 26 тыс. кв. км до 1500). Здесь, как обычно, присутствуют антропогенные факторы: массовая вырубка лесов и нерациональное использование ресурсов рек, впадающих в озеро.

Реликтовое озеро Чад — бессточное. Его площадь легко меняется в зависимости от погодных условий. В годы максимальных разливов в сезон дождей его площадь могла достигать 50 тыс. кв. км. Другой важный факт – это то, что за последнее тысячелетие озеро Чад высыхает уже в восьмой раз. Следовательно, нестабильность и цикличность разлива озера – естественный процесс, который Африка уже не раз переживала. В таких случаях кочевники, путешествовавшие на просторах в регионе озера смещались на юг, чтобы их потомки вернулись назад, когда цикл сменится, озеро снова станет полноводным и даст жизнь всей окружающей природе.

Однако раньше на пути кочевых племен не лежала перенаселенная Нигерия. Что изменилось в ХХ веке?

Развитие медицины существенно снизило детскую смертность. Это, пожалуй, величайшее достижение сотрудничества Европы и Африки. Однако большинство населения страны продолжает мыслить средневековыми стереотипами, и в частности, многодетность в Нигерии считается важным элементом престижа. В условиях низкой детской смертности и раннего вступления в брак (а это как раз — пережиток периода высокой смертности среди детей, явления, присущего любому средневековому обществу), Нигерия оказалась в демографической ловушке.

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Население Нигерии — более 200 млн человек, это шестая по населенности страна в мире
Фото: Pexels

Население страны растет с бешеной скоростью: за последние сто лет оно выросло более чем в десять раз (с 16 млн до 207 млн человек). Соответственно, стремительно растущее население начало занимать все свободные пастбища и эксплуатировать все доступные источники питьевой воды.

В результате кочевому племени фулани, которое в поисках пригодных для пастбищ почв столетиями путешествовало по землям Центральной Африки, на этот раз оказалось некуда уходить. Сам принцип кочевничества предполагает постоянную смену дислокации племен в поисках более благоприятной среды для функционирования животноводства. Кочевники перемещаются туда, где пастбища более сочны и где больше источников с доступом к качественной питьевой воде. Диапазон путешествий кочевых племен может колебаться от нескольких сотен до тысяч километров.

нигерия, африка, озеро чад, пустыня сахара, войны за воду, контроль над водными ресурсами, питьевая вода, вода для мелиорации
Нигерия: уличное шествие
Фото: pexels.com

Даже после образования в Африке независимых государств традиционному образу жизни кочевников никто не препятствовал: это часть местного социума. Однако в условиях безумного демографического взрыва в Нигерии сохранение такого положения вещей стало невозможным. Ведь девственные ранее пастбища заселили местные земледельцы.

Увеличение численности населения, естественно, обусловило рост площадей возделываемых сельскохозяйственных угодий, и гостям с севера на них были не рады. Дополнительное напряжение обусловило религиозное размежевание, ведь оседлые земледельцы – это местные христиане, а кочевники – мусульмане. По сути, на этой площади в миниатюре воспроизводятся некоторые фрагменты из истории средневековой Европы. В таких условиях избежать кровопролития просто невозможно.

В Нигерии нет явно выраженного, четко очерченного конфликта, который происходил бы на определенной территории в определенный период. По сути, речь идет о наборе локальных столкновений, которые возникают в районах соприкосновений интересов кочевников-фулани и фермеров-земледельцев разных национальностей (всего в Нигерии проживают сотни разных народностей).

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С 2009 года в регионах столкновения кочевников с оседлыми фермерами зафиксированы сотни разных по размерам конфликтов. Нередки человеческие жертвы: от нескольких десятков до нескольких сотен убитых. В общей сложности за эти годы средняя годовая смертность в борьбе за водные ресурсы (источники питьевой воды и достаточно увлажненные земельные участки) составляет около 2 тысяч человек.

Власть в этих конфликтах принимает сторону христиан-земледельцев, ведь это ее избиратели. Один из примеров: в 2017 году правительство штата Бенуэ ограничило выпас скота специальными территориями. Фулани назвали это решение дискриминационным.

нигерия, африка, озеро чад, пустыня сахара, войны за воду, контроль над водными ресурсами, питьевая вода, вода для мелиорации
Основной базой конфликтов остается распределение доступа к водным ресурсам.
Фото: Pexels

Земледельцы обращаются за помощью к правительству, законодателям, международным организациям, но поддержка предоставляется не всегда в ожидаемом формате. Так, на помощь братьям по вере пришли исламские радикалы, которые уже "идеологически" пытаются доказать право кочевников-мусульман занимать земли фермеров, объявляя на этих землях джихад. В регионе действуют радикальные группировки иностранных исламистских радикалов, цели которых уже мало касаются подлинных интересов кочевников.

Однако основной базой конфликтов остается распределение доступа к водным ресурсам. Диапазон их колеблется от мелких столкновений нескольких десятков мужчин из-за принадлежащего фермерам земельного участка и стада, которое на нем пасут кочевники, до организованных вооруженных нападений с физическим уничтожением целых христианских общин. Понятно, что присутствуют и контрудары как фермерского ополчения, так и правительственных войск. Однако антитеррористические операции проходят под лозунгами борьбы с радикальными исламистами. Нигерийское правительство не готово открыто выступать против кочевников, которые, как явление, стали глобальной силой в Центральной и Северной Африке (здесь стоит отметить их общую численность — по разным оценкам, от 25 до 38 млн человек).

нигерия, африка, озеро чад, пустыня сахара, войны за воду, контроль над водными ресурсами, питьевая вода, вода для мелиорации
Еще немного, и Нигерия (или шире — Центральная Африка) станет новым центром противостояния цивилизаций
Фото: pexels.com

Всего за время противостояния в Нигерии погибли десятки тысяч человек, около 2 млн вынуждены были переселиться. В результате ни кочевники не могут использовать эти земли под пастбища, ни земледельцы их возделывать. И все — из-за объективной угрозы физического уничтожения каждой из сторон.

Необходим разумный выход из кризиса с привлечением международных организаций. Вовлечение в конфликт религиозных фанатиков и рассмотрение его мотивов через призму религиозных и политических мировоззрений может иметь негативные последствия не только для региона, но и более глобальные. Ведь в таком случае Нигерия (или шире — Центральная Африка) станет новым центром противостояния цивилизаций, а регион может стать глобальным полигоном, местом формирования террористических группировок и воинственных идеологий.

Ввиду колоссальной базы человеческого ресурса (напомним, население Нигерии — более 200 млн человек, это шестая по населенности страна в мире) и ограниченности природных ресурсов (в основном, водных) расширение регионального конфликта до глобального уровня в среднесрочной перспективе неизбежно. Впереди — водный джихад в Центре Африки.