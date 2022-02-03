Нигерийская трагедия. Почему в Центральной Африке разворачивается "водный джихад"

Озеро Чад катастрофически уменьшается в размерах, а пустыня Сахара наступает. И в Нигерии разворачивается битва кочевников и земледельцев за плодородную почву, которая превращается в песок.

Нигерия занимает седьмое место в мире по запасам нефти (около 3 млрд тонн, что составляет 2% от разведанных мировых запасов). В начале своей независимости, 60 лет назад, эта страна считалась африканской витриной демократии и экономической стабильности. Однако в ХХІ веке из Нигерии приходят новости под стать этнографическим отчетам о родоплеменных общинах: кочевники и земледельцы дерутся за доступ к воде и плодородным землям.

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[ + – ] Пустыня Сахара занимает 30% площади Африки Фото: pexels.com

Вражда между кочевниками и земледельцами – это библейский конфликт, который считается первым в человеческой истории, и в мире высоких технологий он должен был стать архаизмом. Но не стал. Попробуем разобраться в причинах.

До сих пор мы рассматривали связанные с водой конфликты, главная причина которых в том, что технологическое развитие опережает уровень организации общественных отношений. Ведь как в Индостане, так и в Средней Азии импортируемые технологии ирригации и сооружение дамб были искусственно внедрены в фактически средневековое общество, которое, как выяснилось, еще не готово к такому уровню ответственности.

В Африке, на примере Нигерии, мы видим симбиоз средневекового мистицизма, родоплеменных стереотипов и сумбурных вкраплений современных технологий.

До технической революции в XIX веке значимым фактором геополитики было противостояние кочевников и оседлых народов. Слабые кочевники (половцы и печенеги) останавливались перед первым же встреченным оседлым народом. Более сильные — такие, как монголы или гунны — продвигались вглубь земледельческого мира, насколько считали нужным. Эти противостояния были следствием изменений климата в ареалах обитания кочевников. Когда пастбища становятся непригодными для выпаса их скота, необходимо менять ареал. В этом и смысл кочевничества.

[ + – ] Слабые кочевники (половцы и печенеги) останавливались перед первым же встреченным оседлым народом. Более сильные — такие, как монголы или гунны — продвигались вглубь земледельческого мира, насколько считали нужным [ + – ] Слабые кочевники (половцы и печенеги) останавливались перед первым же встреченным оседлым народом. Более сильные — такие, как монголы или гунны — продвигались вглубь земледельческого мира, насколько считали нужным [ + – ] Слабые кочевники (половцы и печенеги) останавливались перед первым же встреченным оседлым народом. Более сильные — такие, как монголы или гунны — продвигались вглубь земледельческого мира, насколько считали нужным

Причины могут быть разными – обычно это смена климата или же высыхание водоемов. Резкое похолодание в среднеазиатской степи более двух тысяч лет назад привело к массовому наплыву кочевников в Европу. Этот период получил название Великое переселение народов и завершился падением Римской империи. Технологическая революция привела к непропорциональному росту военно-технического превосходства оседлых цивилизаций над кочевниками. Это завершило противостояние на глобальном уровне, однако в некоторых местах на Земле такого типа конфликты актуальны и сейчас.

Ситуация, сложившаяся на юге Сахеля (буферные земли между плодородными саваннами и Сахарой) родственна тому, как если бы во времена Великого переселения народов племенным вождям выдали автоматы и джипы. Принесли бы эти технологии пользу людям того времени?

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Во всем мире климатические циклы влияют на движение народов, особенно кочевых. То самое Великое переселение народов ученые связывают с ухудшением климатических условий в Евразийской степи и северной Европе. Сейчас в Центрально-Западной Африке происходит существенная трансформация климата. Пустыня Сахара расширяется на юг со скоростью около 7 тыс кв. км в год (примерно площадь Черновицкой области). Это обуславливает переселение кочевых народов из этих земель в более благоприятные для животноводства места.

[ + – ] Если темпы наступления Сахары на юг сохранятся, то через несколько столетий эта территория станет южной частью великой пустыни Фото: focus.ua

Еще один существенный фактор — это высыхание озера Чад. За последние десятилетия его площадь уменьшилась в пятнадцать раз (с 26 тыс. кв. км до 1500). Здесь, как обычно, присутствуют антропогенные факторы: массовая вырубка лесов и нерациональное использование ресурсов рек, впадающих в озеро.

Реликтовое озеро Чад — бессточное. Его площадь легко меняется в зависимости от погодных условий. В годы максимальных разливов в сезон дождей его площадь могла достигать 50 тыс. кв. км. Другой важный факт – это то, что за последнее тысячелетие озеро Чад высыхает уже в восьмой раз. Следовательно, нестабильность и цикличность разлива озера – естественный процесс, который Африка уже не раз переживала. В таких случаях кочевники, путешествовавшие на просторах в регионе озера смещались на юг, чтобы их потомки вернулись назад, когда цикл сменится, озеро снова станет полноводным и даст жизнь всей окружающей природе.

Однако раньше на пути кочевых племен не лежала перенаселенная Нигерия. Что изменилось в ХХ веке?

Развитие медицины существенно снизило детскую смертность. Это, пожалуй, величайшее достижение сотрудничества Европы и Африки. Однако большинство населения страны продолжает мыслить средневековыми стереотипами, и в частности, многодетность в Нигерии считается важным элементом престижа. В условиях низкой детской смертности и раннего вступления в брак (а это как раз — пережиток периода высокой смертности среди детей, явления, присущего любому средневековому обществу), Нигерия оказалась в демографической ловушке.

[ + – ] Население Нигерии — более 200 млн человек, это шестая по населенности страна в мире Фото: Pexels

Население страны растет с бешеной скоростью: за последние сто лет оно выросло более чем в десять раз (с 16 млн до 207 млн человек). Соответственно, стремительно растущее население начало занимать все свободные пастбища и эксплуатировать все доступные источники питьевой воды.

В результате кочевому племени фулани, которое в поисках пригодных для пастбищ почв столетиями путешествовало по землям Центральной Африки, на этот раз оказалось некуда уходить. Сам принцип кочевничества предполагает постоянную смену дислокации племен в поисках более благоприятной среды для функционирования животноводства. Кочевники перемещаются туда, где пастбища более сочны и где больше источников с доступом к качественной питьевой воде. Диапазон путешествий кочевых племен может колебаться от нескольких сотен до тысяч километров.

[ + – ] Нигерия: уличное шествие Фото: pexels.com

Даже после образования в Африке независимых государств традиционному образу жизни кочевников никто не препятствовал: это часть местного социума. Однако в условиях безумного демографического взрыва в Нигерии сохранение такого положения вещей стало невозможным. Ведь девственные ранее пастбища заселили местные земледельцы.

Увеличение численности населения, естественно, обусловило рост площадей возделываемых сельскохозяйственных угодий, и гостям с севера на них были не рады. Дополнительное напряжение обусловило религиозное размежевание, ведь оседлые земледельцы – это местные христиане, а кочевники – мусульмане. По сути, на этой площади в миниатюре воспроизводятся некоторые фрагменты из истории средневековой Европы. В таких условиях избежать кровопролития просто невозможно.

В Нигерии нет явно выраженного, четко очерченного конфликта, который происходил бы на определенной территории в определенный период. По сути, речь идет о наборе локальных столкновений, которые возникают в районах соприкосновений интересов кочевников-фулани и фермеров-земледельцев разных национальностей (всего в Нигерии проживают сотни разных народностей).

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С 2009 года в регионах столкновения кочевников с оседлыми фермерами зафиксированы сотни разных по размерам конфликтов. Нередки человеческие жертвы: от нескольких десятков до нескольких сотен убитых. В общей сложности за эти годы средняя годовая смертность в борьбе за водные ресурсы (источники питьевой воды и достаточно увлажненные земельные участки) составляет около 2 тысяч человек.

Власть в этих конфликтах принимает сторону христиан-земледельцев, ведь это ее избиратели. Один из примеров: в 2017 году правительство штата Бенуэ ограничило выпас скота специальными территориями. Фулани назвали это решение дискриминационным.

[ + – ] Основной базой конфликтов остается распределение доступа к водным ресурсам. Фото: Pexels

Земледельцы обращаются за помощью к правительству, законодателям, международным организациям, но поддержка предоставляется не всегда в ожидаемом формате. Так, на помощь братьям по вере пришли исламские радикалы, которые уже "идеологически" пытаются доказать право кочевников-мусульман занимать земли фермеров, объявляя на этих землях джихад. В регионе действуют радикальные группировки иностранных исламистских радикалов, цели которых уже мало касаются подлинных интересов кочевников.

Однако основной базой конфликтов остается распределение доступа к водным ресурсам. Диапазон их колеблется от мелких столкновений нескольких десятков мужчин из-за принадлежащего фермерам земельного участка и стада, которое на нем пасут кочевники, до организованных вооруженных нападений с физическим уничтожением целых христианских общин. Понятно, что присутствуют и контрудары как фермерского ополчения, так и правительственных войск. Однако антитеррористические операции проходят под лозунгами борьбы с радикальными исламистами. Нигерийское правительство не готово открыто выступать против кочевников, которые, как явление, стали глобальной силой в Центральной и Северной Африке (здесь стоит отметить их общую численность — по разным оценкам, от 25 до 38 млн человек).

[ + – ] Еще немного, и Нигерия (или шире — Центральная Африка) станет новым центром противостояния цивилизаций Фото: pexels.com

Всего за время противостояния в Нигерии погибли десятки тысяч человек, около 2 млн вынуждены были переселиться. В результате ни кочевники не могут использовать эти земли под пастбища, ни земледельцы их возделывать. И все — из-за объективной угрозы физического уничтожения каждой из сторон.

Необходим разумный выход из кризиса с привлечением международных организаций. Вовлечение в конфликт религиозных фанатиков и рассмотрение его мотивов через призму религиозных и политических мировоззрений может иметь негативные последствия не только для региона, но и более глобальные. Ведь в таком случае Нигерия (или шире — Центральная Африка) станет новым центром противостояния цивилизаций, а регион может стать глобальным полигоном, местом формирования террористических группировок и воинственных идеологий.

Ввиду колоссальной базы человеческого ресурса (напомним, население Нигерии — более 200 млн человек, это шестая по населенности страна в мире) и ограниченности природных ресурсов (в основном, водных) расширение регионального конфликта до глобального уровня в среднесрочной перспективе неизбежно. Впереди — водный джихад в Центре Африки.