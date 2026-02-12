"Собирание земель русских": как Московское княжество уничтожило Псковскую республику и другие княжества-конкуренты

Фокус разобрался, кто составлял конкуренцию Москве на территориях, которые "по умолчанию" считаются российскими и как уничтожалась даже первобытная, слабая демократия.

После разрушения Киева монголами в середине XIII века центр власти древнего могущественного государства Руси переместился на ее северо-восточные земли, куда монголы в силу географических обстоятельств не смогли добраться, поэтому эти земли не претерпели таких сокрушительных разрушений как юго-западный край Руси. Поэтому эру Киевской Руси сменила эра Руси Московской. Именно такой нарратив навязала общественному мнению еще имперская пропаганда, а ее уже кремлевская преемница как в советские, так и в путинские времена подхватила этот сформированный пропагандистский тезис.

На самом же деле история не была определена настолько. Даже среди княжеств, существовавших на территории современной Российской Федерации первенство Москвы не было на 100% очевидным даже в середине XV века.

Имперские нарративы до сих пор живы

Российская имперская пропаганда сформировала нарратив об "исконных землях" русского народа настолько убедительно, что в него часто верят даже люди, которые считают себя достаточно осведомленными в перипетиях российской истории. В антиимперской среде четко сформулированы тезисы о том, что даже современная Российская Федерация на самом деле является империей, в состав которой входят многочисленные порабощенные в предыдущие века народы. Однако славянские территории европейской части современной России даже апологетами такой риторики часто машинально записываются как "родные" земли россиян, как будто они никогда не были завоеваны Москвой.

Важно

Великий князь на болотах. Кто такой Иван Калита, который стал основателем Московского государства

На самом же деле ситуация значительно сложнее. Так, например, современный украинский Чернигов попал под власть Москвы на несколько лет раньше, чем Псков, который почему-то считается российским по умолчанию. На самом же деле в XV веке существовало несколько независимых удельных равных между собой княжеств. И по состоянию на конец средневековья единство между Москвой и Новгородом или Псковом было чем никак не более очевидно, чем единство Москвы с условным Витебском или Гродно. Так что же происходило на руинах Руси в позднем средневековье и как на самом деле формировалось Московское государство?

Русь — могущественное государство средневековья окончательно распалась на отдельные княжества в середине XII века. В 1136 году новгородцы бояре изгнали присланного из Киева князя Всеволода Мстиславовича. Этот момент считается началом независимости этой республики.

Кто здесь Рим?

Новгородская земля была олигархической республикой наподобие древнеримской — ею управляло не все население, а лишь избранная привилегированная часть. В Риме она называлась патрициатом, а в Новгороде — боярами. Эта республика располагалась на значительной территории между Балтийским морем и Уралом и доходила до Северо-Ледовитого океана на севере. Такие значительные территории обусловили сложную систему вече, в котором принимали участие не только знатные роды самого города Новгорода, но и представители других земель и племен, населявших это государство, в частности Псковской земли.

Псковский кремль Фото: Вікіпедія

Князь в Новгородском государстве все же был. Его наличие позволяет называть это государственное образование княжеством. Но княжеская власть ограничивалась строго военными полномочиями. Это даже отдельно прописывалось в соответствующем договоре (ряде). Гражданской жизнью города управлял избранный посадник. Вече даже избирало (путем жребия) архиепископа (правителя Церковью в пределах княжества), которого лишь формально потом утверждал Киевский митрополит.

Иногда боярские роды использовали в борьбе один против другого бедноту. Так восстание нижних общественных слоев Новгорода (смерды, мелкие ремесленники, городской плебс) в начале XIII века конкурентные боярские роды использовали чтобы убрать посадника Дмитрия Мирошкинича.

Более демократичная демократия

Именно в Новгородской республике могла зародиться государственность максимально близкая к сегодняшнему представлению о демократии. Но не в самом Новгороде. Это произошло в Псковской земле. Впервые Псков упоминается в летописи в начале X века — по версии Нестора-летописца именно оттуда по одной из версий происходила княгиня Ольга. Уже через сто лет Владимир Великий отбирает Псковщину у Новгорода (где правит его сын Ярослав) и отдает ее в правление своему младшему сыну Судиславу Владимировичу.

Ярослав в конце становится Великим князем не прощает своему брату того, что тот отобрал у него кусок отцовской земли. Окончательно утвердившись у власти Ярослав Мудрый ликвидирует Псковское княжество, а своего брата пожизненно бросает в Поруб (темницу). Уже дети Ярослав освободят своего старого и немощного дядю из заключения, заменив его на жизнь в монастыре.

Поскольку в Новгородском княжестве разные территории обладали определенным правом на самоуправление, то Псковщина не стала исключением, но ее "золотые времена" наступили тогда, когда большинство земель Руси постигла катастрофа. В середине XIII века псковчане стали ядром войска Новгорода в борьбе против Тевтонских рыцарей. Это подняло статус этой провинции и породило у местной элиты амбиции к большему самоуправлению.

После покорения большинства русских княжеств Золотой Ордой псковская земля стала торговым мостом между Ордой и странами Балтии. Де-факто через Псков проходили торговые пути, соединявшие Европу и Азию. Поэтому местная купеческая элита получила сказочные богатства, а вслед за ними она стремилась и к власти.

В 1266 году на должность князя в город был приглашен представитель литовской династии Довмонт. Он принял Христианство и успешно отражал атаки врагов молодого княжества. Именно в период его правления Псковское княжество стало фактически независимым, хотя юридического признания от Новгорода псковичи дождались только в 1348 году.

Вместо природных ресурсов — выгодная логистика

Почвы на Псковщине были не слишком плодородны, поэтому здесь не сформировалось сословие крупных землевладельцев. Более того — Псковское княжество было едва ли не единственным государством на руинах древней Руси, где городских жителей было больше сельских. Ведь в условиях сурового северного климата вести сельское хозяйство было крайне трудно, поэтому местное население занималось промыслами — рыболовство, ювелирное дело, обработка меха.

Также, как уже указывалось выше, развивалась торговля и кораблестроение. Хотя скорее оно напоминает строительство лодок, которые через систему местных озер соединяли Псков с городами торгового союза Ганзы — мощного североевропейского объединения городов, которое стало реальной силой на континенте в конце средневековья. Эта торговая лига даже открыла свою факторию в Пскове. Это неудивительно, ведь город гарантировал определенные права купцам, чего не могло быть в деспотической по стилю правления Золотой Орде, да и в своевольной олигархической Новгородской республике тоже купцы не могли себя чувствовать так же уверенно. Так маленькое, но не по временам развитое Псковское княжество стало одним из центров тогдашней трансконтинентальной торговли.

Устройство Псковского княжества напоминало Новгородское настолько, что поначалу фактически было его маленькой копией. Вече избирало посадника, который вместе с архиепископом формировал судебную и исполнительную власть в городе. Интересно, что в княжестве действовали собственные законы — судебная грамота. С начала XV века — чеканились собственные монеты. Обороной княжества занимался князь, который возглавлял дружину, но ему не вмешиваться в дела, не имеющие прямого отношения к защите княжества. Посадника же, который в основном управлял рутинными делами постоянно переизбирали, сократив к концу XV века срок его пребывания в должности до одного года.

Развитие торговли в Псковской земле привело к созданию собственной монетной системы. С 1425 года псковичи стали чеканить свою монету из высокопробного серебра.

Отсутствие крупных землевладельцев, слабая власть князя, наличие развитой торговли и ремесел — отраслей, предусматривающих свободу действий и индивидуальную творческую свободу, способствовало реальной демократизации Псковского общества. В отличие от Новгородского княжества, где власть реально была сосредоточена в руках богатой боярской верхушки, в Псковском княжестве Вече реально управляло государством. В княжестве сложились обстоятельства, при которых голос обычного жителя мог реально быть услышанным. Юридическая документация того периода свидетельствует, что Вече действительно создало систему эффективного контроля за деятельностью органов государственной власти, избранных им же.

Азиатская деспотия против зародыша демократии

Однако у этой идиллии к концу XV века появилась внешняя угроза — после распада Золотой Орды ее верные слуги из Московского княжества объявили "собирание земель русских". Заимствованная ими из орды система управления была достаточно эффективной с точки зрения проведения экспансии. Жестокая дисциплина, единоличное правление и наказание за малейшие проступки — именно то, что нужно для завоевания огромных территорий. Но это совсем не то что нужно для обустройства на них комфортной жизни для большинства населения. Но в Московском Кремле никогда не ставили таких задач. Тамошних руководителей всегда интересовали только личная власть и обогащение.

В 1478 году московские войска взяли Новгород. Великий князь Иван III ненавидел это княжество именно за его вольноправие. Московский правитель даже приказал вывезти из Новгорода колокол, который созывал людей на Вече — такое себе символическое завершение жизнедеятельности республики.

В тот же год главенство Москвы признало и запуганное Псковское княжество. В руки Великого князя были отправлены заложники (еще один институт, заимствованный московитами у Золотой Орды). Однако самоуправление Псков сохранил еще более чем на три десятилетия.

В 1510 году в разгар затяжного конфликта с Великим Княжеством Литовским, находясь в Новгороде Великий князь Московский Василий III неожиданно вызвал верхушку Пскова к себе. По прибытии все властные мужи были арестованы, а в сам Псков был прислан дьяк Василий Долматов, который немедленно собрал Вече. Народное собрание состоялось "под дулами" московских ратных людей. Долматов требовал, чтобы Вече передало власть посадникам, назначенным московским правителем, а после этого самораспустилось. Кремлевский ставленник приказал выселить из города триста самых влиятельных семей, таким образом лишив его властной элиты. Поэтому когда в Псков прибыл сам великий князь, все уже было готово для установления деспотического правления и в этом регионе. Князю оставалось только вывезти колокол, который собирал местных жителей на вече и символизировал самоуправление и уважение к индивидуальным правам населения княжества.

"Вече в Пскове", работа Апполинария Васнецова Фото: Вікіпедія

Так Москва покорила северо-восточную часть бывшей Руси. Уже потом придворные историки подогнали факты под концепцию собирания земель русских и Третьего Рима. А тогда в XV веке ничего не было настолько очевидно. И место Москвы вполне могла занять Тверь или Новгород.

У Пскова шансов на первенство было мало. Да и местные жители никогда не грезили имперскими амбициями. Для них гораздо важнее было обеспечить собственные семьи всем необходимым для сытой и комфортной жизни. Это для псковчан было важнее непонятных имперских амбиций, реальную выгоду от которых получает лишь узкий круг властной верхушки, зато народу предлагают лишь кощунственный пафос.

Однако в условиях хищнической борьбы за первенство среди наследников могущественного государства побеждает сильнейший, а не более благородный или честный. В этой кровавой борьбе за древнерусское наследие в конце концов победила сторона, которая была далека в списке, но очень хотела его получить и готова была заплатить за свои амбиции любую кровавую цену.

По-другому в жестоком мире средневековья быть не могло. Но интересно представить себе другой вариант России — не жадного окровавленного своей и чужой кровью хищника, а цивилизованную, демократическую страну интегрированную в европейские институты. Но это была бы совсем другая страна, и называлась бы она по-другому, потому что самодостаточные псковчане никогда бы не стали воровать чужое наименование.