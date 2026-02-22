От монголов до большевиков: настоящая история Холодного Яра

"І повіє огонь новий з Холодного Яру..." — такими словами завершил Тарас Шевченко свое стихотворение "Холодный Яр" в далеком 1845 году. Его слова оказались пророческими — "огонь" таки "повеял". Кобзарь посвятил свое произведение восстанию, которое произошло за семь десятилетий до его написания, но прошло еще примерно столько же времени и в Холодном Яру действительно зародилось новое восстание уже против новых врагов свободной Украины. Фокус разбирался в чем особенность этого выдающегося места в истории борьбы украинцев за свободу.

Холодный Яр — это особое место в самом центре современной Украины. С географической точки зрения это остатки древнего горного хребта, который объединял Карпаты и Кавказ. А в украинской истории — это настоящее "место силы", где время от времени вспыхивают отчаянные восстания против разного рода поработителей нашего народа.

Ядром этого уникального урочища, состоящего из целой системы оврагов, укрытых реликтовым лесом и простирающегося на 250 километров является Мотронин монастырь, который основан здесь на границе между лесостепью и степью еще в XIII веке (хотя местные монастырские предания говорят вообще о XII веке). То есть на самом краю древнего Киевского государства. Тогда это был мужской монастырь, а уже с XVI века после его восстановления здесь появилась женская часть (окончательно стал женским в 1911 году).

Столетие борьбы: от монголов до поляков

Еще в Средневековье Холодный Яр стал местом сопротивления украинцев монгольским поработителям. Здесь в 1362 году стояло лагерем литовско-русское войско, которое шло на победную битву на Синих Водах. Следствием этого похода стало освобождение украинских княжеств от Золотой Орды.

Однако в зените славы Холодный Яр оказался в XVIII веке. Эта система урочищ стала настоящей находкой для борцов с польско-шляхетским господством на украинских землях.

С 1713 года на территории Речи Посполитой было окончательно ликвидировано казачество. Однако украинцы не смирились с порабощением, которое заключалось в социальных и национально-культурных притеснениях — крестьян заставляли ходить на барщину даже в религиозные праздники, а украинская культура и религия оказались под жестким прессом. Ответом на эти действия польских властей стали многочисленные восстания, которые вспыхивали на протяжении всего века. Они часто были связаны между собой только наименованием — их участников называли гайдамаками. Крупнейшим таким восстанием стала Колиивщина в 1768 году.

Лагерь гайдамаков во время Колиивщины Фото: Вікіпедія

Тогда к восставшим крестьянам присоединились запорожцы во главе с Максимом Зализняком (земли Запорожья практически вливались в Холодный Яр), на их сторону перешел гарнизон города Умань во главе с Иваном Гонтой (то есть городская стража, которая должна была бы подавить восстание). Колиивщина по масштабам имела все шансы повторить успех Хмельнитчины (восстание под предводительством Богдана Хмельницкого, которое закончилось образованием Украинского казацкого государства), но недостаток именно политического опыта его героических вожаков обрек это восстание на неудачу, однако память о нем навсегда осталась в народных сердцах.

Пророчество Тараса Шевченко

Именно его воспевал в своем произведении Тарас Шевченко, который тогда же еще и изобразил на художественном полотне сам Мотронин монастырь. Но вот то, что произведения написанные великим поэтом оказались хронологически по самому центру между обоими историческими событиями в этом урочище действительно производит значительный символический эффект. В 1768 году в Холодном Яру вспыхнула Колиивщина; в 1845 году Тарас Шевченко рисует Мотронин монастырь и пишет стихотворение "Холодный Яр", где прогнозирует, что здесь вспыхнет когда-то еще одно восстание уже против новых поработителей; а в 1918 году в этом месте действительно зарождается новое мощное военное сопротивление против врагов, которых Тарас Шевченко даже представить себе не мог, врагов, которые коварно взяли на вооружение, в том числе и имя великого Кобзаря.

"Дуріть себе, чужих людей, Та не дуріть Бога. Бо в день радості над вами Розпадеться кара. І повіє огонь новий З Холодного Яру", — писал Кобзарь "Холодный Яр", рукопись Тараса Шевченко Фото: Вікіпедія

22 смельчака с двумя братьями во главе

Осень 1918 года — это время падения власти гетмана Павла Скоропадского. Его правление хотя и базировалось на немецких штыках, ознаменовалось относительной стабильностью. Хотя, как оказалось, это было лишь затишье перед бурей, которая поднялась над многострадальной украинской землей.

Последние недели власти гетмана сопровождались центробежными тенденциями, в частности набирало обороты такое явление как атаманщина. Вакуум власти способствовал тому, что чуть ли не в каждом крае появлялись свои военизированные отряды, которые часто были обычными бандами, грабившими местное мирное население.

Чтобы защититься от таких банд игуменья Мотрониного монастыря обратилась к жителям близлежащих сел с призывом сформировать отряды самообороны. Организовать их согласились братья Чучупаки — Василий и Олекса, которые собрали отряд из двадцати двух желающих жителей села Мельники, которое располагалось неподалеку. Братья имели боевой опыт, ведь воевали в Первой мировой войне. Василий вообще был старшиной.

Между "красными" и "белыми"

Зимой 1919 года свое наступление на территорию Украины возобновили большевики. Армия УНР отступала на запад, а "красные" устанавливали на оккупированных территориях свой новый порядок — "Военный коммунизм". Его суть заключалась в отсутствии денежного обмена, то есть люди должны были осуществлять свободный обмен товарами и услугами, но в условиях войны, ради "победы революции", приоритет в обеспечении продуктами предоставлялся военным, то есть Красной армии.

На практике происходило банальное ограбление сельского населения. У крестьян отбирали продукты для нужд города и Красной армии, но часто они оказывались именно в руках "революционеров". Конечно украинцы стали сопротивляться такой политике и Холодный Яр снова оказался в центре этой борьбы.

Василий Чучупак — главный атаман Холодного Яра Фото: Вікіпедія Казаки Холодного Яра из села Мельники Фото: Вікіпедія

В апреле 1919 года в одном из местных сел — Медведевцах — Василия Чучупака избирают куренным атаманом местных повстанцев. Большевистский террор против мирного населения способствовал росту количества желающих вступить в ряды повстанцев, поэтому довольно быстро отряд самообороны перерос в Полк Гайдамаков.

Здесь очень важно подчеркнуть особенности ситуации, сложившейся на территории Украины в 1919 году. Это был самый сложный год национально-освободительной борьбы. Армия УНР терпела поражение за поражением, а территория Украины была разорвана многочисленными военными группировками. Только крупных армий было несколько:

Армия Украинской народной республики, которая выступала за формирование самостоятельного государства украинского народа. Красная армия, которая представляла большевиков. Белая гвардия во главе с генералом Андреем Деникиным — стремилась к восстановлению дореволюционных порядков. Армии государств Антанты, которые осуществили интервенцию с целью противостоять большевикам. Революционная повстанческая армия Украины во главе с Нестором Махно.

На Западе Украины шла борьба между Украинской Галицкой армией и поляками. Закарпатье было оккупировано Чехословакией, а Буковина и Буджак — Румынией. Но кроме этих крупных "игроков" по разным краям были образованы сотни мелких вооруженных формирований, которые часто провозглашали местные "республики".

Полк Гайдамаков же решил не провозглашать собственного "государства", а признал власть правительства УНР. Важно подчеркнуть, что термин "Холодноярская республика" употребляли именно большевики, которые хотели придать этому движению бандитско-сепаратистский характер. Зато подопечные Василия Чучупака проявили патриотизм и государственную позицию.

Бойцы Полка Гайдамаков четко понимали, что они воюют за Украину. Именно они ввели приветствие "Слава Украине", ответ на которое, правда, звучало "Украине слава". Ответ на "Героям Слава" уже изменили воины УПА через два десятилетия спустя. Холоднояровцы использовали два знамени — один желто-голубой, а другой черный с серебряной надписью "Воля Украине или смерть".

Один из вариантов флагов Холодноярской республики Фото: Вікіпедія Знамя 1-го куреня Холодного Яра Фото: Вікіпедія

В состав полка входили несколько тысяч бойцов, в лучшие времена они даже имели артиллерию. Сначала они воевали против большевиков, которые пытались ввести законы Военного коммунизма, однако когда летом в регион вошли войска генерала Деникина, то Холоднояровцы переключились на него. Даже некоторое время ситуативно действовали совместно с большевиками. Однако после отступления войск Деникина Василий Чучупак отказался от дальнейшего сотрудничества с "красными".

Между Зимними походами Армии УНР

Некоторое время Полк Гайдамаков входил в Степную дивизию во главе с Костем Блакитным. А зимой 1920 года холоднояровцы координировали свои действия с участниками Зимнего похода Армии УНР.

Сам поход был рейдом Армии УНР в тыл оккупированной большевиками Украины с целью поднятия серии восстаний в разных регионах. К сожалению, большевикам удалось заманить Василия Чучупака в засаду 19 февраля 1920 года. Он не сдался живым со словами "Готовь новых борцов, Холодный Яре!" пустил себе пулю в висок.

Могила Василия Чучупака на кладбище в Мельниках Фото: Вікіпедія

После этого повстанцев Холодного Яра возглавляли разные командиры, в частности Денис Гупало, Мефодий Голик-Зализняк, Ларион Загородний. Ситуация на большом фронте сложилась катастрофически для Армии УНР. Большевики оккупировали большую часть Украины и закрепили свой успех заключив мирное соглашение с Польшей весной 1921 года. По договору в Риге Польша забирала себе Западную Украину, а остальное захватили большевики.

В отчаянии остатки Армии УНР — те кто не видел своей жизни без Украины устроили Второй зимний поход. Это был настоящий акт отчаяния, который закончился трагедией возле городка Базар на Житомирщине. В это время Симон Петлюра в эмиграции продолжал борьбу и заявлял, что вот-вот сможет организовать большое восстание на контролируемой большевиками территории.

Именно этого восстания ожидали повстанцы Холодного Яра, которые продолжали свою борьбу. Урочища этого края позволяли повстанцам вести партизанское сопротивление большевистской власти, которая еще более года не могла сломить организованного сопротивления.

Лес Холодный Яр — центр республики Фото: Вікіпедія

Надежда умирает последней

Военным способом большевики так и не смогли подавить восстание, поэтому они пошли путем специальных операций. Использовав предателей из Армии УНР работники большевистской Чрезвычайной комиссии (на русском аббревиатура звучит как "ЧК" — зловещая предвестница НКВД/КГБ) смогли заманить лидеров повстанцев на фейковый съезд повстанческих атаманов. Настоящий Симон Петлюра к осени 1922 года так и не смог организовать восстание против большевиков, зато чекистам удалось использовать ожидание этого восстания для захвата лидеров Холодноярских гайдамаков.

Атаманов отвезли в Лукьяновское СИЗО в Киеве. А уже второго февраля специальный трибунал вынес им смертный приговор. Но мужественные повстанцы не собирались покорно пойти на расправу. Уже через неделю они смогли выбраться из камеры смертников, захватить оружие и поднять восстание в самой тюрьме. Неравный бой длился около четырех часов и закончился героической гибелью повстанцев — всего тридцать восемь человек. Они потеряли жизни, но не потеряли собственного достоинства.

Холодный Яр стал последним бастионом Украинской революции. Единичные акты сопротивления продолжались до конца 1920-х годов пока не переросли в более массовое сопротивление принудительным хлебозаготовкам. Но это уже совсем другая история. История крестьянства, которое не пошло до последнего вместе со своими героями впоследствии получило самый свирепый геноцид в человеческой истории — Голодомор 1932-1933 годов.

О подвигах героев Холодного Яра мы знаем из рассказа очевидца — Юрия Горлиса-Горского. Неординарной личности, жизнь которого тоже достойна отдельной повести. Написанная им повесть выделила героев Холодного Яра среди десятков других похожих повстанческих групп.

Холодный Яр — это настоящий украинский героический эпос. История борьбы против поработителей, которая тянется сквозь века. Холодный Яр — это настоящий центр силы украинского патриотического духа, который трудно объяснить рационально, поэтому он является образцом иррациональной героики и романтики национально-освободительной борьбы. И венцом этого непостижимого явления является пророчество великого земляка разных поколений повстанцев Тараса Шевченко, написанное равноудаленно во времени между двумя событиями таких разных эпох. И действительно как метко спрогнозировал Кобзарь — огонь из Холодного Яра таки повеял. Он пронизал свободолюбивым духом повстанцев под руководством Василия Чучупака и повеял дальше на Майдан Революции Достоинства где флаг Холодного Яра гармонично дополнил революционную мозаику и повеял дальше, предоставив героическое имя одной из самых боеспособных бригад Сил обороны Украины уже в современной войне против российских захватчиков.