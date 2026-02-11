В холодном аду: Фокус рассказывает об украинцах, которых Российская империя отправляла в ссылку за гордость и неповиновение

Фокус составил список наиболее известных ссыльных в отдаленные регионы России и раскрыл обстоятельства, обусловившие такую их судьбу.

В России, которая захватила значительно больше территории, чем может освоить, существует довольно неординарная традиция наказания непокорных граждан или подданных (когда речь идет о временах монархии). Их просто высылали жить в отдаленные и слабо освоенные регионы государства. То есть жизнь в этих завоеванных землях считалась хуже, чем в заключении в стандартной тюрьме. Такая печальная судьба за почти четыре сотни лет взаимоотношений нашего государства с Московией постигла немало украинцев.

Казацкие предводители в сибирской неволе

История ссылок украинцев в отдаленные регионы Московского царства начинается с самого начала сотрудничества Украины (тогда еще казацкого государства) и России (тогда еще Московского царства).

В 1672 году старшина засыпала московскую администрацию доносами на гетмана Левобережья Демьяна Многогрешного. Сам гетман узурпировал власть и опасался своего народа, поэтому организовал свою личную охрану из наемников компанейцев и московских стрелков. Однако она ему не помогла — ночью гетмана связали и отвезли в Москву на суд. Это было нарушением казацких обычаев (отдать любого казака не под казацкий суд), однако старшину это не остановило. Многогрешный был приговорен к смертной казни, однако в последний момент царь изменил приговор на пожизненную каторгу сначала в Селенгинске, а затем и в Иркутске.

Интересный момент — когда через десять лет гетмана освободили, то его преемник Иван Самойлович лично просил московскую власть, чтобы его предшественника снова посадили в тюрьму. Уже после свержения Самойловича опытному военачальнику Многогрешному царская власть доверила возглавить карательную операцию против бурятского народа в 1688 году. Далее сведения об опальном гетмане теряются.

Сам Самойлович тоже пошел вслед за предшественником в 1687 году, однако о его судьбе сведений значительно меньше. Известно лишь, что был сослан в Тобольск, где умер в 1690 году.

Во время одного из самых ужасных периодов в истории Украины — Руины запорожские казаки проявили свою политическую недальновидность и слишком демонстрировали свою лояльность московскому царю, что существенно навредило интересам украинского государства. Но даже это не спасло одного из самых прославленных кошевых атаманов Ивана Сирко от ссылки. Московская власть не простила Сирко восстания в Слободской Украине, когда тот управлял городком Змиев на Харьковщине. Аж через годы, когда опрометчивый Сирко отправился на встречу с боярином Ромодановским с маленькой охраной, он был закован в кандалы и сослан в Тобольск. Однако Сирко пригодился его военный талант. В том же году турецкий султан Мехмед IV вместе с крымской ордой двинулся на поддержку гетману Петру Дорошенко против Речи Посполитой. Успех этого погоду потенциально угрожал и Москве, поэтому кошевого атамана практически немедленно вернули из Сибири на Сечь.

Демьян Многогрешный был осужден на пожизненную каторгу сначала в Селенгинске, а затем и в Иркутске. Фото: Вікіпедія

В том же Тобольске оказался и Фастовский полковник Семен Палий, который организовал последнее восстание казаков против Речи Посполитой в 1702 году. Оказался мужественный полковник в ссылке по воле гетмана Ивана Мазепы, который его арестовал через два года. Семен Палий стал жертвой интриг гетмана, который таким способом в последний раз объединил под гетманской булавой Правобережье и Левобережье Казацкого государства. Однако такого подлого в личном отношении поступка он гетману не простил и после заключения Мазепой союза со Швецией против Московии, Палий принял участие в Полтавской битве на стороне гетмана Скоропадского, таким способом поспособствовав поражению своему обидчику.

После победы под Полтавой Московское царство взяло под полный контроль Левобережную Гетманщину и внедряло там свои законы, поэтому ссылки в Сибирь стали более массовыми.

Отдельно следует выделить истории Максима Зализняка и Петра Калнышевского. Они оба были запорожцами и арестованы российскими военными при довольно похожих обстоятельствах. Максим Зализняк был одним из лидеров крупнейшего гайдамацкого восстания против Речи Посполитой — Колиивщины (1768 год). Завершилось оно довольно печально — российские военные окружили лагерь гайдамаков, а те решили не сопротивляться "православным братьям" и сдались на поруки чужакам. Железняка отвезли в Киев, где прилюдно избили плетьми, после чего отправили в Сибирь на пожизненную каторгу. Однако возле Белгорода он вместе с другими осужденными разоружил охрану и скрылся в неизвестном направлении. Так Максим Зализняк стал одним из немногих исторических фигур, который смог избежать царского наказания.

Петр Калнышевский сдался на милость "православных братьев", пришедших разрушить Запорожскую Сечь Фото: Вікіпедія

Всего через семь лет ошибку Зализняка повторил Петр Калнышевский, который тоже сдался на милость "православных братьев", пришедших разрушить Запорожскую Сечь. Видимо, он пренебрег примером своего боевого побратима, вдохновившись действиями последнего гетмана Кирилла Разумовского. Тот добровольно отрекся от булавы, получив огромное финансовое содержание и сохранение своего статуса и почестей в империи. Однако с Калнышевским российские чиновники решили поступить совсем по-другому. Его пожизненно сослали не в Сибирь, а на север — в монастырь на Соловецких островах (современная Карелия).

Парадокс истории в том, что Калнышевскому, которому уже на тот момент было 85 лет не таким уж и страшным казалось пожизненная ссылка, однако он прожил еще 28 лет, находясь почти все время по сути в одиночной камере (маленькой монастырской келье, откуда его выпускали всего трижды в год — на большие религиозные праздники). Так пожилой гетман поплатился за одну из самых тяжелых вины у запорожцев — трусость. Он сдался на волю врагу, ожидая от него благодарности за свою измену, а взамен враг решил по-другому. Довольно поучительная получилась история.

Соловецкий монастырь Фото: Вікіпедія

Под удар империи подпадают поэты и писатели

В XIX веке несколько раз в Сибирь ссылали неистового Устима Кармалюка. Далее украинское национальное движение сосредоточилось в культурно-литературных кругах, поэтому жертвами ссылок стали деятели этого направления. В частности находились в ссылке Пантелеймон Кулиш (три года в Туле), Николай Костомаров (девять лет в Саратове); Тараса Шевченко вместо ссылки вообще отправили в армию, где он служил в районе казахстанской степи. Дальше всех в ссылку попал Павел Грабовский — до Якутска, однако впоследствии ему удалось перевестись в Тобольск, где он и умер от чахотки в возрасте 38 лет — сказались годы проведенные в тюрьме (Иркутск) и в ссылке в холодных регионах империи.

Шевченко-солдат (автопортрет, 1847) Фото: Вікіпедія

XX век — революционеры, священники и обычные обыватели

Уже в XX веке в ссылку попадали революционеры, а также украинцы, проживавшие на оккупированных территориях Австро-Венгрии (в 1914 году в ходе Первой мировой войны российские войска взяли Львов), где проводили свою деятельность в частности многочисленные эмигранты из захваченной Россией части Украины. Также идеи украинской независимости активно поддерживали местные элиты. Самым известным таким ссыльным стал руководитель Украинской греко-католической церкви митрополит Андрей Шептицкий. Авторитетного во всем католическом мире священника россияне не решились сослать аж в Сибирь и ограничились Ярославлем — городом в более чем тысяче километров от его паствы.

А вот выдающийся украинский историк и будущий председатель Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский таки был сослан в Томск. Правда, он был арестован в Киеве, куда он добровольно приехал после начала войны.

А вот большевики, когда утвердились у власти, открыли принципиально новую страницу в этом вопросе. Ведь они начали засылать людей в Сибирь целыми классами, поэтому в товарных эшелонах в направлении на восток и север в отдаленные регионы СССР поехали целые товарные эшелоны, которые уже вывозили туда людей миллионами.

Сначала это были участники национально-освободительной борьбы или просто неудобные для власти пассионарии. Однако со временем маховик репрессий стал набирать обороты и под ссылку стали попадать кулаки (фермеры, которые использовали наемный труд), единоличники (фермеры, которые не использовали наемного труда), лица, обвиненные во вредительстве (часто те, кто не выполняли установленные партией производственные планы), а затем и сами партийные активисты, которые проигрывали внутрипартийную борьбу. При этом, речь все чаще шла не о ссылке как таковой (то есть свободное проживание на указанной территории), а об аресте и отбывании наказания в концентрационных лагерях.

В частности в такой ситуации оказался выдающийся украинский инженер-физик Сергей Королев. Казалось бы физика наука далекая от политики, однако он находился в команде опального военачальника Михаила Тухачевского, которого Сталин отстранил от власти. Вслед за ним были заключены и его сторонники, в частности будущий конструктор первых советских ракет.

Украинское Возрождение, которое расстреляли

Отдельно следует выделить судьбу деятелей украинского "красного ренессанса" — возрождения украинской культуры в рамках программы украинизации, которая была широко развернута в 1920-х годах. Многие украинские художественные деятели поверили, что большевики действительно хотят развивать украинское в Украине. А зря. В 1930-х годах украинизацию свернули, а всех причастных подвергли репрессиям по сути за выполнение партийной программы (!).

Ведущие деятели украинизации были расстреляны за одну неделю с 27 октября по 4 ноября 1937 года в урочище Сандармох, что на территории Карелии. Этот расстрел был приурочен к празднованию двадцатой годовщины большевистского переворота (тогда это событие называли Октябрьской социалистической революцией). Комментарии здесь излишни. Среди жертв этого по-настоящему дикарского поступка Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Степан Рудницкий и многие другие. Впоследствии эта когорта украинских жертв сталинского террора получила символическое наименование "расстрелянное возрождение".

Новые территории — старые репрессии

С началом Второй мировой войны к СССР был присоединен ряд новых территорий, в частности территории Западной Украины и Южной Бессарабии. Там советская власть стала проводить советизацию ("подгон" действующих там норм общественной жизни под действующие в СССР). Фактически происходило ускоренное повторение ситуации, сложившейся в СССР в 1930-х годах. Но теперь карательные органы действовали уже по лекалам своего собственного опыта, полученного за предыдущее десятилетие.

Сибирские и не только лагеря пополнили уже "враждебные, антисоветские элементы" с новых территорий. Это были те же фермеры и предприниматели, а также реальные враги советской власти — борцы за свободу Украины из рядов ОУН и УПА.

Больше всего следует выделить Иосифа Слепого, который отказался переходить в православие российского образца, зато согласился повторить судьбу первых раннехристианских мучеников за веру. Отметим, что Андрея Шептицкого советская власть в отличие от имперской трогать не решилась, однако он очень вовремя для большевиков умер в самом начале второй советской оккупации Западной Украины осенью 1944 года. Особо стоит отметить, что у Иосифа Слепого был выбор — он мог стать митрополитом Киевским или заместителем патриарха РПЦ, таким образом получив материальное обеспечение уровня высоких партийных чиновников. Вместо этого он выбрал провести восемнадцать лет в лагерях ГУЛАГа и в ссылках.

Уже после смерти Сталина в СССР состоялись массовые амнистии политзаключенных. После этого советская власть стала отдавать предпочтение другим методам психологического давления, в частности прибегала к "карательной психиатрии", но это уже совсем другая история.

Практику ссылки нелояльных к власти лиц, которые не совершили конкретных тяжких преступлений в отдаленные от столицы регионы практиковали еще древние империи. Но именно у Московского государства появились удивительные возможности для этой практики, ведь у него с XVII века было предостаточно территорий, которые только и годились для того, чтобы селить на них людей, провинившихся перед властью.

И украинцы за более чем три века противостояния московской экспансии сполна ощутили эти имперские "преимущества". В Сибирь ссылали представителей всех общественных сословий: от казаков до священников, поэтов и просто людей, которые не вписывались в видение режимом реальности. Жертвами системы стали как настоящие герои, моральные глыбы, чьи имена навсегда золотыми буквами будут вписаны в украинский героический эпос, так и просто обычные люди, оказавшиеся не в то время и не в том месте. Но все они вместе сформировали в украинском коллективном сознании образ географического региона, обозначающего азиатскую часть России как символа империализма, диктатуры и инструмента раздавливания человеческой воли и стремления к свободе.