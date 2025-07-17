Чекисты против истории: как советские спецслужбы следили за Михаилом Грушевским (фото)

Советские спецслужбы годами вели тотальную слежку за одним из самых влиятельных деятелей украинской истории — ученым, председателем Центральной Рады и академиком Михаилом Грушевским.

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В деле-формуляре, которое сохранилось в архивах, насчитывается 11 томов оперативных документов, свидетельствующих о масштабной кампании контроля и недоверия со стороны советской власти, пишет историк Владимир Бирчак в своем блоге Archive artifacts.

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Архивное досье: что фиксировали чекисты

Эти документы являются типичным делом оперативной разработки — формы досье, которые спецслужбы вели на политически неблагонадежных лиц

Эти документы являются типичным делом оперативной разработки — формы досье, которые спецслужбы вели на политически неблагонадежных лиц.

В случае Грушевского речь идет о сотнях агентурных донесений, начиная от мелких наблюдений за передвижением и заканчивая копиями его писем, телеграмм и дневниковых записей.

В деле также содержатся документы периода Украинской Народной Республики, личная переписка, научные статьи, а также аналитические справки, подготовленные оперативниками

В деле также содержатся документы периода Украинской Народной Республики, личная переписка, научные статьи, а также аналитические справки, подготовленные оперативниками.

Чекисты тщательно фиксировали даже такие события, как участие Грушевского в студенческих чествованиях памяти Тараса Шевченко — подобная активность воспринималась властями как потенциально опасное проявление национализма.

Конфликты в Академии наук под прицелом

Отдельное внимание спецслужбы уделяли конфликтам внутри академической среды. Агентурные записки подробно описывают противостояние между двумя группировками в Академии наук — одна ориентировалась на Грушевского, другая — на языковеда и востоковеда Агафангела Крымского.

Как указано в донесениях, к группе Крымского присоединился и публицист и общественный деятель Сергей Ефремов, хотя и с "своеобразной линией", намекая на его особую политическую позицию.

Среди зафиксированных фигур — и ближайшее окружение Грушевского, в частности его секретарь Федор Савченко. Слежка за ним велась параллельно, ведь он мог выступать как посредник в общении Грушевского с более широким научным или политическим кругом.

Полное недоверие к председателю Центральной Рады

Несмотря на официальное признание Грушевского как ученого — ему разрешили вернуться в советскую Украину, предоставили возможность работать в учреждениях Академии наук — реальная политика государства заключалась в тотальном контроле. Каждый его шаг, публичное выступление, поездка или контакт с представителями национальной интеллигенции вызывал подозрение.

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Дело-формуляр — это не только доказательство репрессивной практики спецслужб, но и свидетельство того, насколько советская власть боялась влияния интеллектуалов, которые символизировали стремление к независимости.

Михаил Грушевский, как историк и как политик, оставался для них "неблагонадежным" даже тогда, когда официально признавали его заслуги.

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