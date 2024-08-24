Ошибки УНР, которые исправляем сейчас: что не так сделали украинцы 100 лет назад

Недавно председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сравнил ситуацию с мобилизацией в Украине с состоянием дел в Украинской Народной республике более 100 лет назад. Тогда УНР проиграла. Какие ошибки допустили украинские руководители в начале ХХ века и повторяем ли мы их сейчас, разбирался Фокус.

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Центральная Рада и ее нездоровый пацифизм

Украинская Народная республика была провозглашена в ноябре 1917 года в ответ на большевистский переворот в Петрограде — столице России, которая уже была не империей, и тогдашняя элита не сразу решилась выходить из состава "демократической России". Тогда еще активным ходом шла Первая мировая война и украинцы продолжали воевать на фронте в составе российской армии.

Лишь через два месяца (то есть в январе 1918 года) была провозглашена независимость УНР. Это было осуществлено уже в ответ на полноценное наступление большевиков на Киев. Формально наступление осуществляла Украинская Социалистическая Советская республика — такое же провозглашенное украинское государство, только другими политическими силами. Однако она была бутафорской: на самом деле воевала Рабоче-Крестьянская Красная армия — подчиненная единому центру управления российскими большевиками.

Украинские войска, верные Центральной раде, выступают из Киева для борьбы с большевиками

Украинская Центральная Рада вместо этого занималась переформатированием украинской армии, в том числе рассматривая образование вместо централизованной армии — народных добровольных милицейских отрядов (ополчения). Тогда даже была объявлена демобилизация — было разрешено покинуть ряды войска всем кто не хотел воевать. А Николай Михновский, один из лидеров украинского национального движения, который выступал за создание мощной украинской армии был отправлен подальше от Киева на румынский фронт. Таким образом на момент подхода большевиков к Киеву УНР осталась без регулярного войска, и защищать ее пришлось добровольцам — в состав которых вызвались, в частности, школьники и студенты.

Помогли созданию государства: почему важен подвиг Героев Крут

Сейчас в украинском обществе распространено мнение, что подвиг Героев Крут, которые пытались остановить это наступление Красной армии на Киев, был напрасным. Однако на самом деле они выиграли время и позволили подписать мирные договоры в современном белорусском Бресте на едва ли не самых выгодных для Украины (в тогдашних политических реалиях) условиях.

С точки зрения современников, которые, разумеется, не умели прогнозировать будущее, вопрос украинской государственности стал закрытым. УНР признали как большевики, так и Центральные государства и еще ряд других стран.

Центральные государства — военно-политический блок в Европе во время Первой мировой войны — Австро-Венгрия, Германская империя, Османская империя, Болгарское царство. Центральные государства (все они были размещены между Россией на востоке и Францией и Великобританией на западе) боролись против государств Антанты — Франции, России, Великобритании, Италии и Соединенных Штатов

То есть УНР в 1918 году стала полноценным государством в границах значительно более широких, чем современные украинские. Да, под фактическим немецким протекторатом. Но много ли стран в истории могут похвастаться полным суверенитетом во времена таких исторических изломов, как мировая война?

Гетман на немецких штыках

При поддержке немецких войск УНР была переформатирована в Украинское государство. Ее руководство было заменено на более лояльное к немецкой администрации и стало проводить консервативный курс. В Берлине тогда не любили левых политических лозунгов, как будто чувствуя, откуда в конце концов придет конец Второму Рейху.

Собственно новая точка отсчета украинской истории началась с поражением Центральных держав в Первой мировой войне.

С одной стороны, на обломках Австро-Венгрии сформировалась Западноукраинская Народная республика. Однако Украинское государство потеряло поддержку могущественного союзника и не продержалось без него и месяца. Сначала власть гетмана Скоропадского свергли проукраинские силы во главе с атаманом Симоном Петлюрой. Украину снова переформатировали в УНР, однако никуда не делась и Красная армия, которая была разбита не войсками УНР, а отступила перед мощной немецкой армией. Теперь, когда этот фактор спал, большевики готовились вернуть себе богатую природными ресурсами украинскую территорию.

Павел Скоропадский Симон Петлюра

С поляками против большевиков и российских имперцев

В своей политической борьбе большевики использовали все возможные методы. Власть для них, очевидно, была высшей целью, и для ее достижения большевистские лидеры демонстрировали чудеса гибкости. Они прекрасно освоили принцип и эффективность "мягкой силы", которую активно применяли, кроме грубой военной. Поэтому кроме оккупации и красного террора они обещали украинцам желанную государственность и даже впоследствии провели украинизацию, позволили свободу вероисповеданий и даже отказались от наиболее радикальных элементов своей идеологии в экономической сфере.

По своей сути в 1920-х годах большевики построили нечто похожее на то, что спустя более полувека построила Коммунистическая партия Китая.

Через десятилетия это все было отменено, однако — это уже совсем другая история. Ведь, напомним, будущее предсказывать никто не научился и по сей день.

Другим мощным противником УНР была Белая гвардия — российские консерваторы, которые стремились восстановить дореволюционные порядки. Ни одно суверенное украинское государство в их картину мира, разумеется, не вписывалось.

Логичным было объединиться с другими порабощенными Россией народами в общей борьбе за независимость. Самым сильным национальным движением было польское, которое не сворачивало своей активности еще со времен потери независимости Речью Посполитой в конце XVIII века. Однако в этом союзе была определенная очень существенная проблема. С поляками имели длительный конфликт западные украинцы, которые вошли в состав УНР в январе 1919 года. И кроме этических и идеологических соображений — идея Соборной Украины в союзе с галичанами, были и чисто практические преимущества. Украинская Галицкая Армия являлась гораздо боеспособнее армии УНР, с созданием которой постоянно затягивали.

На флаге Украины времен Михаила Грушевского цвета расположены не так, как нам привычно Фото: Укринформ

Роковой выбор Петлюры

В такой сложной ситуации атаман УНР сделал свой непростой выбор в пользу поляков, которых поддерживала Антанта — коалиция держав-победительниц.

Фактически Симон Петлюра сдал Западную Украину Польше, правда, получив от нее признание границ УНР. То есть поляки отказались от своих границ конца XVIII века. Такой вот "компромисс". Однако политическая интуиция Петлюру подвела. Антанта вышла из конфликта, не желая нести человеческие потери в этой не совсем понятной для простых граждан Великобритании и Франции войне. Зато он потерял доверие у представителей УГА, которая решила самостоятельно бороться с поляками, сосредоточившими на себе поддержку (теперь только ресурсную) Антанты в борьбе против большевиков.

В конце концов поляки вместе с остатками армии УНР при поддержке государств Антанты смогли отбиться от большевиков, однако — только в границах, признанных договором с УНР. Зато сама Украинская Народная республика оказалась в большевистской оккупации на следующие семь десятилетий.

"Украинская Народная Республика". Франкоязычная карта, датируемая 1918 годом

Так что же, в конце концов, сделали не так?

Распространено мнение, что проблема украинцев заключалась в традиционном отсутствии единства. На территории Украины действительно действовали многочисленные военизированные группы. И руководство УНР побило горшки с галичанами. Однако на самом деле, как это часто бывает, проблемы значительно глубже и сложнее и не предусматривают простых рецептов их решения. В конце концов, конфликт между галичанами и Директорией, которую возглавлял Симон Петлюра возник не из-за борьбы за власть. Наоборот — руководители ЗУНР отреклись от своих амбиций на центральную власть и согласились войти в УНР на правах широкой автономии, ограничив свое потенциальное влияние лишь территорией Восточной Галичины. Проблема заключалась в сложности геополитической обстановки.

История не предусматривает условного времени и никто не может точно сказать, что бы было, если бы Симон Петлюра принял другое решение. Точно оно бы выглядело более привлекательным с эпически-романтической точки зрения — украинцы объединились в борьбе против всего мира! Однако выиграть в такой войне шансов было бы немного. Соответственно, невозможно сейчас сформировать реальные рецепты решения той критической ситуации, в которой оказалась УНР. Что же привело к поражению?

Почему проиграла УНР

Сыграло роль отсутствие дипломатического опыта и неформальных (кулуарных) связей

Украинская элита — это были люди, которые едва ли не буквально пытались ворваться в международную политику на основе декларируемых лозунгов, которые они "прочитали в газетах". И их вины в этом нет, ведь Украина сотни лет не имела собственного государства, тогда как те же поляки весь ХІХ век держали руку на пульсе основных трендов международной политики. Поэтому лидеры национального движения Польши были желанными гостями на Версальской мирной конференции, а делегация УНР осталась за закрытыми дверями.

Сделали ставку не на тех

Зимой 1918 года УНР заключила договор с Центральными державами, которые в результате капитулировали перед Антантой осенью того же года. Возможно, причина такого решения — недостаток опыта, однако по состоянию на момент заключения Брестского договора никто не мог спрогнозировать исход Первой мировой войны.

В то же время Центральная Рада как антироссийское движение по самой своей сущности, склонялась к дружбе с врагами России, которая входила в Антанту. В конце концов большинство украинского политикума еще до войны сошлась во мнении, что украинскому делу выгоднее победа Центральных государств, ведь в Австро-Венгрии украинцам жилось значительно лучше, чем в России.

Поэтому по состоянию на 1919 год, когда проходила поствоенная мирная конференция в Версале, УНР в лучшем случае воспринималась как союзник Центральных держав, то есть побежденных. А скорее украинцы воспринимались как мятежники, которые мало чем отличаются от большевиков.

Плакат времен УНР

Однако более решающими были все-таки внутренние факторы. Те же большевики тоже заключили договор с Центральными державами в Бресте. Более того — они это сделали от имени России, то есть договор был сепаратным. Это вызвало даже интервенцию Антанты в северное Причерноморье и дальнейшую поддержку государствами-победителями Белого движения, что не помешало в конце концов победить большевикам.

Еще одна причина, почему УНР проиграла — борьба за умы

Большевики поняли все преимущества, которые дает мягкая сила. Они не были самой популярной политической силой ни на территории Украины, ни в Российской империи в целом. Однако они сосредоточились на привлечении радикальной части населения (сельская и городская беднота, которым нечего было терять, мобилизованные солдаты и матросы, уставшие от войны), что позволило им в конце концов захватить власть силой.

Зато деятели Центральной власти свою базу поддержки строили на интеллигенции — людях, которые больше всего понимали ситуацию и происходящее, однако далеко не всегда были готовы силой отстаивать свои решения.

Формирование силовой поддержки: фактор, который вытекает из предыдущего

Интеллигенция, сформировавшая Центральную Раду, слишком верила в силу слова и деклараций. Тогда еще не знали, что доброе слово в связке с пистолетом дает гораздо больший эффект. Поэтому армию не просто не формировали, а даже наоборот — осуществляли репрессии против тех, кто ее пытался сформировать вопреки воле руководства Центральной Рады.

Когда же большевики перешли от слов к делу и стали, на руинах бывшей империи, захватывать власть силой, представители Центральной Рады против большевистских наганов остались чуть ли не с листками бумаги на которых написаны хорошие декларации.

И еще одна причина... Политическая гибкость

Большевики проявляли невероятную политическую гибкость, без колебаний жертвуя своими принципами в попытках получить власть. Собственно, они обещали людям утопию. Обращались к человеческим сокровенным мечтам, захватывали их сердца. А представители УНР пытались достучаться до человеческого разума. В конце концов борьбу за массы выиграли большевики. Сейчас бы их назвали популистами.

Во времена революции побеждает тот, за кем идут массы — а они почти никогда не руководствуются рациональными помыслами. Тем более Директория соревновалась с большевиками за одну и ту же социальную базу (сейчас бы мы сказали — играли на одном электоральном поле), а сладкая ложь всегда привлекательнее колючей правды. Поэтому УНР воспринимали как ухудшенную копию самих большевиков. А неповторимый оригинал, как известно, всегда привлекательнее.

Без собственной армии нет победы

Поэтому в качестве основных причин поражения УНР следует определить следующее: неудачные дипломатические решения, несовершенная работа с пропагандой и формулировками своей политической позиции. Однако важнейший фактор — промедление с формированием собственной армии и дальнейшим ее пополнением. Ведь основой любого государства всегда были его войска. К сожалению, украинцы не сделали из этого надлежащего вывода.