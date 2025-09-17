Уроки прошлого: как Львов трижды за 30 лет оказывался в эпицентре мировой войны, а Польша исчезла с карты мира

События осени 1939 года ярко подтверждают тезис из жизни дикой природы — на любого хищника всегда найдется больший. Речь Посполитая межвоенного периода действительно отчаянно пыталась "покусать" соседей в бреду восстановления былого величия... Которое она, кстати, потеряла, пытаясь покорить украинцев.

Украинцы и начало Второй мировой войны

Основной агрессор осуществляет вторжение на территорию страны-жертвы, декларируя простую цель — сухопутный мост к своему анклаву и защита национальных меньшинств. Его сателлит тоже осуществляет атаку на эту страну. Под массированными атаками авиации деморализованная армия противника быстро капитулирует; западные союзники ограничивают свои действия "моральной поддержкой"; столица окружается и под угрозой "ковровых бомбардировок" все же вывешивает белый флаг. В то же время страна терзается соседями, а по улицам Львова маршируют парадом московские войска. Нет, это не еще один бред повелителей Кремля — это события, которые развернулись на нашей территории более 80 лет назад. Фокус узнавал, как Львов трижды за 30 лет оказывался в эпицентре мировой войны.

Львов, 1939 год. Монахини-францисканки роют траншеи Львов, 1939 год. Уличные баррикады 1939 год. Польская зенитная артиллерия во Львове 1939 год. Советская кавалерия во Львове

Ретроспективный взгляд на события Второй мировой войны (то есть уже на основе знаний о дальнейшем развитии ситуации) существенно искажает в глазах всех, кто поверхностно интересуется этим вопросом реальный ход событий. Многих такое понимание истории приводит к шоку, когда эти стереотипы накладываются на современные реалии (в то же время многие сравнения современной российско-украинской войны со Второй мировой в принципе некорректны).

Несправедливый мир — путь к еще более ужасающей войне

Правда заключалась в том, что агрессор не рассказывал всем прямо и сразу о желании поработить или вообще уничтожить некоторые народы, а наоборот заявлял о стремлении к миру, справедливости и вообще защите национальных меньшинств и малых наций. Союзники тоже чрезмерно злоупотребляли высказыванием обеспокоенности и имитацией борьбы против агрессора. А хуже всего то, что малые государства вместо того, чтобы проявить единство и солидарность, иногда были не против самим поживиться за счет других. И едва ли не первой среди таких была межвоенная Польша — Вторая Речь Посполитая.

Если сейчас Путин с лупой ищет различные недостатки "западного мирового порядка", то Гитлеру лупа была не нужна. Версальский мир слабо напоминал справедливый мировой порядок даже без чрезмерных погружений в детали. Ключевые его принципы были нарушены почти сразу. Серия мирных договоров после завершения Первой мировой войны (ее назвали Версальской системой, если говорить о Европе или Версальско-Вашингтонской, если о планетарном масштабе). Она была несправедливой не только к проигравшим войну (что вроде бы и было бы логичным, но страны-победители декларировали именно справедливый мир, а не силовой диктат тех, кто одержал верх в войне); к нейтральным народам, в частности тем, которые надеялись на деколонизацию. Парадокс, но эта мирная система не удовлетворила даже некоторых победителей (Италия и Япония).

И одной из самых болезненных точек этой системы стал украинский вопрос — самый большой народ в Европе оказался без реального собственного государства. Украинская Социалистическая Советская Республика была уникальным творением бюрократической канцелярской двуликости. Но даже в таком фейковом суверенном статусе она не просуществовала долго. Уже в декабре 1922 года было провозглашено новое интеграционное объединение, фактически новое государство с центром в Москве — Советский Союз, который и поглотил большинство украинских территорий и населения.

Важно

Почему нельзя сдаваться без боя: Какую цену заплатили страны Балтии за свою нерешительность в 1939-м

Часть Украины забрала себе член Антанты, страна-победительница — Румыния. Закарпатье зачислили в довольно интересное и своеобразное государственное образование — Чехословакию, которая в наименовании отразила два народа, а де-факто вместила в себя четыре.

Чехословакия вообще стала некой американской лабораторией "хороших империй" — многонациональных государств, где все народы чувствуют себя довольными. Она была образована из бывших наций, входивших в империю Габсбургов, некоторые из них — на протяжении веков. Теперь же они должны были строить общее государство, которое бы обеспечило им всем гармоничное развитие. Завершилось это расчленением Чехословакии и аннексией Карпатской Украины (была провозглашена на территории Закарпатья после ликвидации Чехословакии) Венгрией. Однако эти события мировыми историками считаются лишь предвестниками "большой войны".

Самая интересная ситуация произошла с другими недавно порабощенными народами. Польская нация считалась самым большим порабощенным народом Европы до Первой мировой войны. Речь Посполитая (на самом деле это было государство не только поляков, но и литовцев) прекратила свое существование в конце XVIII века после ее раздела между могущественными соседями. Поляки несколько поколений боролись за восстановление своего государства и в конце добились своего, провозгласив независимость Польши, которую назвали Второй Речью Посполитой в день капитуляции Германии и Австро-Венгрии.

Но есть один нюанс. Поляки стремились не просто восстановить свое национальное государство на своих этнических землях, а мечтали о границах XVIII века, то есть посягали на земли, которые тогда населяли другие народы — украинцы, белорусы и литовцы.

Страны-победители признавали претензии поляков только на земли "беспрекословно заселенные поляками", то есть их этнические территории. Правительство Великобритании даже создало специальную комиссию во главе с лордом Керзоном, который проложил в декабре 1919 года линию, восточнее которой поляки не должны были бы продвигаться. Она тоже была не совсем ровной, но молодое польское государство она не удовлетворила.

Наконец, в результате серии войн между только что образованными государствами Польша смогла "откусить" себе территории, населенные украинцами, литовцами и белорусами. Забрала себе Вторая Речь Посполитая еще и часть территории, на которую претендовала Чехословакия. Это в итоге сыграет с ними злую судьбу.

Особо следует выделить аннексию Западноукраинской народной республики (территория Галичины). Антанта признала право украинцев на самоопределение, но поляки путем дипломатических манипуляций смогли отставить этот вопрос в дальний ящик, чем спровоцировали отчаянное сопротивление украинских националистических организаций.

Порабощенные народы как повод для передела мира

Поэтому вопрос государственности порабощенных наций в межвоенный период не был урегулирован. Польша и не собиралась обеспечивать какие-либо права национальным меньшинствам на своих восточных территориях (кресах). Была введена дискриминационная экономическая система с разделением территорий на Польшу А (населенную этническим польским населением) и Польшу Б (населенную национальными меньшинствами). Происходили притеснения на национально-культурном уровне. В середине 1920-х годов ситуация с украинцами в Польше была вообще хуже, чем их положение в СССР. Литовцы же вообще имели собственное государство.

В Москве всячески использовали козырь формально украинской и белорусской республик и декларировали желание защитить права отделенных народов, оккупированных поляками. Однако не имея достаточной военной мощи в конце концов заключили с Польшей пакт о ненападении. А потом за национальный вопрос взялся Адольф Гитлер.

Расчленение Чехословакии осенью 1938 года должно было стать символическим актом "исправления" Версальского порядка. Но вместо этого оно стало весомой демонстрацией, что для нацистов это лишь повод перекроить имеющийся тогда мир в свою пользу.

Кроме преступной аннексии Карпатской Украины свою долю "пирога" получила и Польша. Уже в марте она навязала договор о границах Литве, "навечно" закрепив за собой литовские земли. Выглядело, что 1939 год должен был стать пиком могущества Второй Речи Посполитой, которая расширила свои границы, закрепила добытое ранее и даже заручилась поддержкой могущественных союзников. Важно, чтобы сейчас в Варшаве помнили, чем такое завершается. "Вечные" границы с Литвой продержались едва ли полгода.

Игры и манипуляции историей

Нацистская Германия стремилась расширить свои границы как минимум до территорий проживания этнических немцев. Юг балтийского побережья был территорией борьбы между славянами и германскими племенами еще со времен раннего средневековья и окончательно закрепился за Польшей уже во времена Речи Посполитой, а после ее раздела прусские немцы таки удовлетворили свои вековые стремления.

Сентябрь 1939 года. Немецкое вторжение в Польшу Сентябрь 1939 года. Немецкое вторжение в Польшу Сентябрь 1939 года. Немецкое вторжение в Польшу Сентябрь 1939 года. Немецкое вторжение в Польшу

Теперь же Гитлер провозгласил эти земли исконно немецкими. То есть он взял короткий с исторической точки зрения период (с конца XVIII до начала XX века), когда эти земли принадлежали немецкому государству и провозгласил их немецкими испокон веков. Ничего не напоминает? Российская империя закрепилась в северном Причерноморье тоже только в конце ХѴІІІ века.

Чтобы удостовериться, что не придется воевать против всех, Гитлер решил заключить пакт о ненападении с СССР. Интересно, что он имел срок действия — 10 лет, то есть война должна была по графику начаться в 1949 году (на самом деле стороны, очевидно, планировали его продлить, но он не просуществовал и двух лет). И заинтересовали немцы жадный Кремль именно территориями Польши с непольским населением.

Но здесь Сталин переиграл своего жестокого коллегу. Кремлевский диктатор решил таки получить себе вожделенные территории, но сделать это малой кровью, и еще и не по новому порядку прописанного с немцами, а в соответствии с теми же положениями Версальской системы, которыми сами бывшие победители пренебрегли.

СССР дождался окружения польской столицы Фото: Getty Images

Поэтому СССР дождался окружения польской столицы и только тогда, аж через шестнадцать дней после немецкого вторжения в Польшу (они это сделали вместе со Словакией, которая хотела отобрать назад территории, потерянные менее года назад), ввел свои войска на территории Польши к востоку от линии, проложенной в 1919 году лордом Керзоном, заявив о защите этнических меньшинств от нацистов.

17 сентября 1939 года Красная Армия вошла на территорию Польши, осуществив вторжение в соответствии с секретным протоколом к Пакту Молотова — Риббентропа. Целью операции было "освобождение" Западной Беларуси и Западной Украины и присоединение их к СССР. Это событие привело к окончательному разделу Польши между Германией и Советским Союзом и исчезновению польского государства с карты Европы.

Танк Красной армии на улице города Раков, сентябрь 1939 года: советским войскам было приказано перейти границу и "взять под контроль защиту жизни и имущества населения Западной Украины и Западной Беларуси" Фото: Getty Images

"Странная война" и еще более странная аннексия

Действия СССР были вершиной цинизма, но они не существенно отличались от действий союзников Польши. Великобритания и Франция объявили войну Германии, но ни на какие существенные реальные действия так и не решились. Тогда пресса назвала эту войну "странной". Они не знали, что человечество ожидает в ближайшие годы.

СССР же интернировал (разоружил и отправил в лагеря. Впоследствии значительная часть польских офицеров была расстреляна под Катынью) остатки польской армии и оккупировал территории, заселенные украинцами, белорусами и литовцами.

Литовские территории были переданы суверенной Литве, которая таковой оставалась меньше года и тоже была оккупирована Советской армией. На территориях, заселенных украинцами и белорусами были проведены "выборы" в Народное собрание Западной Украины. Эти народные "волеизъявления" прошли по советским канонам, с которыми местные жители, привыкшие к настоящим выборам, познакомились впервые. Был единый список 1495 кандидатов от блока коммунистов и беспартийных. При явке в более 90% почти все голоса были отданы именно за этих кандидатов.

Важно

5 попыток построить украинское государство: Почему не получилось у Ивана Гонты, Пилипа Орлика и Павла Скоропадского

Так выборы проходили на остальной территории контролируемой большевиками Украины. Процесс унификации норм жизни общества на землях Западной Украины и УССР назвали советизацией.

Новоизбранное Народное собрание 27 октября обратилось к СССР с просьбой о присоединении этих территорий к стране Советов. Уже через пять дней на специальном торжественном заседании Верховный Совет Советского Союза принял новые территории в состав своего государства. Интересно, что в УССР на соответствующем заседании местного Верховного совета эти земли были включены аж 14 ноября. Все это было юридическим фарсом — имплементацией решения, которое реально было принято Иосифом Сталиным в Кремле еще 26 сентября на заседании политбюро Коммунистической партии. По аналогичному сценарию были присоединены земли Западной Беларуси.

Интересно, что местное население действительно было положительно настроено к действиям Советской армии, но как бы развивались события, если бы в крае состоялись реальные выборы спрогнозировать трудно. Вероятно бы, победили самые популярные местные партии, которые постоянно выигрывали выборы в польские органы власти. Тогда развязалась бы настоящая полемика о необходимости вхождения этих земель в СССР. В ее ходе непременно бы вспомнили Голодомор 1932-1933 годов, как аргумент "против".

Красная Армия проходит парадом по улицам Львова, 1939 год Фото: Вікіпедія

Советская унификация Западной Украины и сопротивление ей

Однако это все размышления из параллельной реальности. Сталин, уничтоживший любые предпосылки для альтернативных мнений в обществе во всем Союзе, не собирался даже обсуждать какой-то особый путь новозавоеванных территорий.

В СССР за последнее десятилетие было сформировано уникальное устройство общества, в котором не было кроме выборов еще и частной собственности, поэтому во время советизации было национализировано более двух тысяч предприятий разных размеров, а также миллионы гектаров земли. Все, кто выступал против любых действий Советской власти очень быстро познакомились с методами работы советских карательных органов.

Советская почтовая марка, 1940 год Фото: Вікіпедія

Самым показательным был "процесс 59-ти" во Львове в январе 1941 года. Именно столько украинцев, в основном студентов и гимназистов в возрасте от 15 до 30 лет, было отправлено под суд по подозрению в связях с ОУН. Тогда местное юридическое сообщество тоже познакомилось с советским судом. Он был закрытым для общественности, длился всего три дня и завершился обвинительным приговором (по сути утверждением решения прокуроров) для всех участников, из которых 42 приговорили к смертной казни. Двадцать человек расстреляли почти сразу, а остальным высшую меру наказания заменили на длительные тюремные заключения. Среди этих 22 "счастливчиков" сестра Романа Шухевича Наталья и будущий первый командир УПА Дмитрий Клячкивский.

Чему учат сентябрьские уроки 1939 года

События осени 1939 года ярко подтверждают тезис из жизни дикой природы — на любого хищника всегда найдется больший. Речь Посполитая межвоенного периода действительно отчаянно пыталась "покусать" своих соседей в бреду восстановления былого величия, которое она, кстати, потеряла тоже пытаясь покорить украинцев.

Теперь же она не просто не сделала работу над ошибками прошлого, но и наоборот расширила свои аппетиты на бывших союзников литовцев и словаков на юге, фактически окружив себя врагами. Лишь недавно восстановив свою независимость, поляки как ослепленные эйфорией просто пренебрегли всеми предпосылками ее потери. Из трех государств, которые делили Речь Посполитую в конце XVIII века, исчезла только империя Габсбургов, а государства Гогенцоллернов и Романовых просто переформатировались и стали еще сильнее.

Странам Восточной Европы стоит объединиться против действительно мощного и опасного агрессора Фото: Коллаж: Фокус

Что было, того не вернешь назад. Но сделали ли надлежащие выводы уже из двух потерь суверенитета современные поляки? Ведь это поколение еще помнит времена коммунистического правления, по сути "Московский протекторат". Есть ли основания полагать, что сейчас не повторятся события "Странной войны", когда западные союзники лишь имитируют помощь?

Возможно, вместо дальнейших крысиных игр с попыткой "покусать" того, кто в затруднительном положении, странам Восточной Европы стоит объединиться против действительно мощного и опасного агрессора.