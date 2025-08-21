Не прошло и несколько месяцев после завершения Зимней войны, как Балтийский регион получил новый опыт — капитуляции без боя со стороны Литвы, Латвии и Эстонии, которые поочередно, практически без всякого сопротивления были аннексированы Советским Союзом. Была ли альтернатива у этих маленьких государств, удалось ли им таким образом избежать "напрасных жертв" и чем их опыт ценен для Украины? Ответы на эти вопросы выяснял Фокус.

Почему Балтия — не Прибалтика

Страны Балтии считаются самыми успешными государствами постсоветского пространства. У них был один из самых высоких уровней жизни в Советском Союзе, но они все равно первыми из него вышли, не вступали в СНГ и стали членами ЕС и НАТО — единственные из стран, которые входили в СССР.

Часто Литву, Латвию и Эстонию воспринимают как нечто нераздельное, как будто это конфедерация стран, а не три отдельных государства. В СССР их даже называли одним словом — Прибалтика, сами же они предпочитают называть себя странами Балтии. Этим подчеркивая, что они разные государства, хотя на определенном этапе истории у них действительно была очень похожая судьба. Если в начале XXI века они синхронно вступили в ЕС и НАТО, то предыдущий век без сомнения можно считать для них гораздо менее позитивным.

Часто Литву, Латвию и Эстонию воспринимают как нечто нераздельное, как будто это конфедерация стран, а не три отдельных государства

Латвия, Эстония, Литва: не всегда вместе

Страны Балтии на самом деле не так однородны, как их можно воспринять с первого взгляда. В Средние века племена, проживавшие на территории современных Латвии и Эстонии, попали под влияние рыцарских орденов преимущественно немецкого происхождения. В конце концов на их основе было образовано достаточно мощное государство Ливония, в составе которого эти земли и встретили современное время.

Впоследствии эти территории под контроль взяла Швеция, а в XVIII веке они оказались под властью российских императоров, где их судьба и свела вместе с Литвой. Интересно, что Московское царство получило контроль над северной Балтикой в результате победы в Полтавской битве, что проводит определенные параллели между историей Латвии и Эстонии с украинскими событиями.

Совсем по-другому история Средневековья и раннего модерна сложилась у Литвы. В XIV веке было образовано могущественное литовско-русское государство — в первом литовском статуте оно называется Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское, но обычно его называют проще — Великим княжеством Литовским. Два века спустя Великое княжество Литовское вместе с Польшей образовало Речь Посполитую.

До этого момента история Украины и Литвы была тесно переплетена. После уничтожения Речи Посполитой Литва была аннексирована Российской империей.

Каунасская губерния, 1856 год. Эта карточка из сувенирного набора из 82 иллюстрированных карточек — по одной на каждую губернию Российской империи в ее составе по состоянию на 1856 год. Каждая карточка представляет обзор культуры, истории, экономики и географии определенной губернии Фото: Getty Images

Судьбоносный 1917-й

Когда же в 1917 году империя прекратила свое существование, народы Балтии, вместе со многими другими, начали бороться за свою независимость. Их борьба оказалась успешнее украинской. Однако...

Если Латвия и Эстония смогли проложить свои границы более-менее по границам ареала проживания титульных наций, то у Литвы дела пошли хуже. Поляки, которым тоже удалось восстановить свое государство, решили не ограничиваться территорией естественного расселения, а стали посягать на земли соседних народов, в частности украинцев, литовцев и белорусов. И достигли большого успеха в этом деле. Так, им удалось аннексировать большую часть этнических литовских земель — вместе с древней столицей Литвы городом Вильнюс.

Полякам удалось аннексировать большую часть этнических литовских земель — вместе со столицей Фото: Getty Images

Хотя межвоенная Польша себя называла Речью Посполитой, однако это была совсем не та Речь Посполитая, которую уничтожили в 1795 году. На этот раз литовские земли не были включены на правах равного субъекта государства. Населенные литовцами земли вошли в так называемые Восточные Кресы или "запасную" в экономическом смысле "Польшу Б", то есть сырьевой придаток.

Воеводства в Польской республике в 1922–1939 годах. Шесть восточных воеводств составляли приблизительную территорию "Восточных кресов" Фото: Вікіпедія

Между двумя войнами — между двумя огнями

Здесь литовцы снова оказались в похожей ситуации с украинцами и белорусами, но за исключением того, что за границей у них было реальное суверенное государство Литва с ее временной столицей (именно так было прописано в литовской конституции) — городом Каунас.

Каунас когда-то был временной столицей Литвы Фото: pexels

Трудно определить, какую выгоду из этой оккупации получила межвоенная Польша, но факт приобретения еще одного врага в лице Литвы был очевидным. Ярким примером отношений между этими новообразованными государствами является то, что лидер украинского сопротивления польской оккупации Евгений Коновалец был гражданином именно Литвы — это позволяло ему избежать экстрадиции в Польшу, где бы его ждала казнь в случае ареста в любой стране Европы.

Собственно, похожая родственная история региона и ведется с этого периода, когда была очерчена государственность Латвии и Эстонии и все три государства вместе с Литвой строили свою международную политику с целью не вернуться обратно под власть россиян. И в этом они были довольно успешными, правда, только в течение двух десятилетий.

Эра переворотов и Балтийская Антанта

В 20-х годах, в условиях национального подъема и мирового тренда на демократические либеральные изменения, в странах Балтии развивалась не идеальная, но демократия. А в 1930-х годах, когда в Европе доминантным стал тренд на авторитаризм, часто фашистского типа, не отставали и балтийские государства — в каждом из которых поочередно произошел военный переворот. В сентябре 1934 года они заключили союз между собой, образовав "Балтийскую Антанту".

Этот союз не выдержал первого не самого сложного испытания. Весной 1938 года Польша, использовав в качестве повода пограничный инцидент, заставила Литву признать границы между государствами — то есть аннексию Вильнюса. Эстония и Литва в этой ситуации поддержали Польшу.

Еще через год нацистская Германия забрала себе Мемель (в литовском варианте — Клайпеду, незамерзающий порт на Балтийском побережье). А уже летом 1939 года Берлин и Москва заключили пакт Молотова–Риббентропа. В тайных приложениях к нему Латвия и Эстония оказывались в советской зоне влияния.

Руководитель СССР Иосиф Сталин, министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, начальник Генштаба РККА Борис Шапошников и Председатель СНК СССР Вячеслав Молотов во время подписания договора о дружбе и границе между СССР и Германией

Оказаться в зоне влияния не обязательно означало аннексию. Это означало, что политику в отношении этих государств определял Кремль, и в Берлине этому не противились. Но были и другие заинтересованные государства, в частности сами Латвия и Эстония.

Между двух огней

СССР нарушил только что заключенное соглашение с Третьим Рейхом, не напав на Польшу сразу (СССР ввел войска в восточные регионы Польши, которые были заселены не поляками под предлогом их защиты от нацистов только 17 сентября. Эта 16-дневная задержка до сих пор позволяет Кремлю избегать ответственности за разгар Второй мировой войны). Это обусловило определенные изменения в договоренностях. По ним Литва тоже оказывалась в советской зоне влияния. Тогда в Кремль одного за другим послов стали вызывать балтийских государств с требованием разрешить размещение на их территориях советского военного контингента. Особенно цинично, что обосновывали такую необходимость в советском правительстве необходимостью защиты от нацистов. Приложения к пакту Молотова–Риббентропа были тайными и о них узнали уже после войны.

Французская политическая карикатура, критикующая пакт Молотова–Риббентропа. Гитлер и русский медведь сражаются на карте России Фото: Getty Images

Получилось так, что основных гарантов мира в Европе (и, как казалось до начала войны, самых могущественных государств мира) — Великобританию и Францию просто "выбросили" из Восточной Европы. Эстония, а за ней Латвия и Литва согласились на размещение советских войск на своей территории.

Забежим на несколько месяцев вперед и отметим, что тогда же, осенью 1939 года, Москва выдвинула ультиматум другой стране балтийского региона, которая тоже по тем же протоколам оказывалась в советской зоне влияния — Финляндии. Однако в Хельсинки решили дать бой. И в конце концов, ценой потери 10% своей территории, Суоми удалось сохранить реальный суверенитет.

Совокупное население стран Балтии было больше финского, но их регулярные войска вместе взятые не достигали и ста тысяч, в то время как СССР собрал у их границы полумиллионную армию, что превышало численностью даже совокупный мобилизационный резерв этих государств. По условиям договоров, заключенных с каждым из этих государств, в них вводились военные контингенты численностью от 20 до 25 тысяч человек, которые брали под контроль стратегические объекты — порты, аэродромы, важные транспортные артерии. Все это — под лозунгом угрозы нацистской оккупации.

Гражданская гвардия Латвии на параде в Риге Фото: Getty Images Советская Красная Армия в Риге, 1940 год Фото: Getty Images

Советские военные, которые расположились в странах Балтии, оставили для истории интересные воспоминания. Они, в частности, очень удивлялись, что в магазинах может не быть очередей и дефицита и в целом с удивлением отмечали, что уровень жизни рабочих и крестьян в "буржуазных" (то есть с рыночной экономикой) странах выше, чем в "рабоче-крестьянском" СССР.

Первые месяцы фактической советской оккупации проходили довольно сносно. Для Литвы они даже вылились в территориальные приобретения. Советская армия в сентябре 1939 года оккупировала Вильнюс с прилегающими территориями. И там, конечно, "рабочие массы стали требовать присоединения их территорий к Литве" (на самом деле все такие массовые акции-митинги в подконтрольных СССР территориях происходили строго по указаниям коммунистических партийных структур и любая настоящая инициатива строго наказывалась). Кремль это использовал как аргумент для Германии и одновременно как "пряник" для литовского правительства перед оккупацией. Правда, глава зарубежного ведомства СССР Вячеслав Молотов отметил, что введение войск в Прибалтику состоится так или иначе.

Статус-кво нарушился, когда Германия уничтожила Францию в июне 1940 года. Для понимания масштаба этого события отметим, что геополитическая роль и влияние Франции в мире в межвоенный период были более существенными, чем сейчас — это была мощная и большая колониальная империя с боеспособной постоянно действующей конвенционной армией. Однако военной машине Рейха понадобилось всего несколько недель, чтобы разбить ее войска, при этом на территории Франции воевали и британские войска, которые тогда считались самыми мощными в мире.

Беспомощны перед Москвой: страны Балтии без действенных союзников

Порядок, установленный после Первой мировой войны, при котором франко-британская военная мощь была основой мира и обеспечения международного права ушел в небытие. Три маленьких государства оказались зажатыми между двумя тоталитарными режимами, поэтому их судьба была решена.

СССР выдвинул ультиматум сначала Литве (она же была наиболее "виноватой" перед Москвой за Вильнюсский округ). Президент Литвы Антанас Сметона выступил против капитуляции без сопротивления, но поддержки среди местной элиты он не нашел. В маленькой Литве никто не верил в успех сопротивления большевистскому монстру. Поэтому президент покинул страну, которая решила сдаться перед советским наступлением.

Латвии и Эстонии был выдвинут ультиматум через несколько дней и здесь советское правительство почему-то решило сразу действовать жестко. Началось все с пограничных столкновений, в которых были погибшие. Затем советские войска двинулись на Ригу и Таллинн. Прибыв в столицы этих государств, они начали проводить политические аресты и другие акции запугивания. Зачем "бить тех, кто и так стоит перед тобой на коленях" было известно только Сталину, и вряд ли в Кремле кто-то осмелился его спросить почему так.

Аннексия и цена мира: государственность без государства

Уже 14–15 июля 1940 года были проведены внеочередные парламентские выборы, к которым были допущены только прокоммунистические силы (которые до оккупации не имели значительной популярности в этих государствах). Уже через неделю новая власть провозгласила о переформатировании балтийских государств в советские республики с их дальнейшим вхождением в состав СССР.

Юридически аннексия была завершена в начале августа — утверждением нового положения вещей Верховным Советом СССР. Тогда же нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, выступая на сессии Верховного Совета СССР, сказал, что "трудящиеся Латвии, Литвы и Эстонии с радостью восприняли известие о вхождении этих республик в состав Советского Союза".

Все три страны — Литва, Латвия, Эстония — формально сохранили государственность и вошли в состав СССР на уровне с другими имеющимися республиками. Однако их суверенитет на самом деле был аналогичным тому, что его имела, в частности, советская Украина, то есть фейковым.

По проторенному в Украине и Беларуси сценарию советские руководящие органы проводили советизацию на этих территориях. Сначала преследовали активных оппонентов — первые политические преследования начались еще до лета 1940 года, то есть когда государства еще сохраняли формальный суверенитет. А самая большая операция по арестам и депортации нелояльных состоялась в ночь с 13 на 14 июня 1941 года. Тогда были арестованы или депортированы 34 тысячи граждан Литвы, 15,5 тысяч граждан Латвии и около 10 тысяч эстонцев. Часто арестовывали и вывозили людей целыми семьями, в частности из Латвии было депортировано почти 2,5 тысячи детей в возрасте до десяти лет. Относительно населения этих стран это был довольно весомый процент граждан.

Оккупация стран Балтии не была согласована с нацистской Германией и стала одной из многочисленных причин конфликта между тоталитарными государствами. Когда Рейх напал на СССР, в Балтии ожидали действий, схожих с теми, которые немцы совершали в отношении других народов, которые ранее были завоеваны государствами, уничтоженными Германией, например, хорватов и словаков, которым нацисты предоставили определенные формы самостоятельности. Однако балтийских националистов ждала та же судьба, что и украинских. В Берлине решили, что им не нужны самостоятельные национальные движения на оккупированных территориях Советского Союза. Поэтому они были вынуждены перейти в подполье.

Июль 1941 года: Немецкие войска высаживаются с корабля в Каунасе Фото: Getty Images

Когда на территорию Балтии вернулась советская власть, националистические группировки продолжали сопротивляться еще в течение нескольких лет, пока не были разгромлены советскими силами безопасности.

Страны Балтии после Второй мировой войны: новая жизнь, новые границы

Аннексию стран Балтии признали подконтрольные Москве режимы в Восточной Европе. Западный мир не признавал ее отдельным актом, но крайне редко поднимал этот вопрос. В 1975 году в Хельсинки был заключен договор, отдельным пунктом которого признавалась нерушимость существующих границ между государствами. На этом пункте настаивал Кремль.

Открытка, напечатанная в СССР, изображает вид Всесоюзной сельскохозяйственной выставки — павильон Эстонской ССР и Латвийской ССР, примерно 1954 года Фото: Getty Images Открытка, напечатанная в СССР, изображает вид Всесоюзной сельскохозяйственной выставки — павильон Эстонской ССР, примерно 1954 года Фото: Getty Images

После войны СССР установил новые границы для этих республик. Литва получила Вильнюс и Клайпеду, но Эстония и Латвия уступили территории (Эстония отдала Печорский район, а Латвия — Пыталовский).

Фактически СССР полностью контролировал территории Балтии, и если бы он не развалился в 1991 году, ничто не предвещало изменения их статуса извне. Балтийские страны стали единственными членами Лиги наций, чья государственность не была восстановлена после завершения Второй мировой войны.

Финляндия "отбилась", а "советская Прибалтика" — нет. Почему так получилось

История стран Балтии стала еще одним примером (за два года до этого бесполезность уступок агрессору продемонстрировала ситуация с Мюнхенским сговором) того, что не всегда попытка избежать конфликта способствует уменьшению количества жертв.

Иногда бывает наоборот. Финляндия, имея значительно меньшие ресурсы, смогла защитить свое население от всех ужасов, которые несет оккупация территории врагом. В странах Балтии вряд ли грезили какими-либо надеждами о сохранении государственности. Их лидеры хотели хотя бы защитить людей от ужасов проигранной войны. Зато граждане этих государств вместе с их руководством столкнулись со всеми ужасами, которые несут внутренние репрессии, которым подверглись эти государства в ходе их советизации.

Другим важным уроком являются угрозы, которые несут уступки в отдельных вопросах, которые сами по себе не являются полностью неприемлемыми. Но быстрое согласие на условия агрессора только усиливает его аппетиты, а выполнение его соглашений по сути постепенно связывает руки государству так, что когда оно сталкивается с совершенно неприемлемыми для себя условиями, то сопротивляться уже действительно невозможно.