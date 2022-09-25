Как победить Россию. Советы маршала Маннергейма

12 высказываний финского маршала, которые как бы обращены к Украине. Действия путинской России по отношению к Украине на удивление похожи на действия СССР по отношению к Финляндии. Не зря маршал Маннергейм в своих мемуарах в основном называл Советский Союз Россией. Поэтому и строки из его мемуаров идеально подходят для нашего времени.

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Карл Густав Маннергейм – не просто национальный герой Финляндии. Он – символ сопротивления против ненасытной Советской России. Трижды она пыталась поглотить его маленькую Родину – в 1918, в 1939 и в 1944 годах. И трижды Маннергейму удавалось защитить ее, нанеся советским войскам сокрушительные поражения.

Под его руководством стране с четырехмиллионным населением удавалось успешно воевать с супердержавой, население которой превышало тогда 170 миллионов человек.

[ + – ] Памятник маршалу Маннергейму в Хельсинки Фото: Getty Images

Маршал Маннергейм о войне

"Официальные источники немало потрудились над тем, чтобы освободительная война превратилась в простую гражданскую войну. За подобными измышлениями стоит стремление обвинить законные правительство и армию в развязывании войны, но это не скроет того факта, что в 1918 году мы защищали неприкосновенность и независимость нашего государства. Если бы мы не поднялись на борьбу, Финляндия в лучшем случае превратилась бы в автономную область Советского Союза – без каких бы то ни было национальных свобод, без настоящей государственности, и нам бы не нашлось места среди свободных наций. Мы заплатили за независимость очень большую цену, но жертвы и тяготы освободительной войны не будут забыты".

О финской армии

"Новое время – новые обязанности. И все же, как и ранее, все основные вопросы решаются железом и кровью. Для защиты нашей свободы армия должна быть в полной боевой готовности. Крепости, пушки и иностранная помощь не помогут, если каждый мужчина не осознает, что именно он стоит на страже страны. Пусть помнят мужчины Финляндии, что без единодушия нельзя создать сильную армию и что только сильный народ может безопасно создавать свое будущее".

О коммунистах

"Весной 1920 года правительство разрешило коммунистам провести организационное собрание социалистической рабочей партии Финляндии. Хотя тайная центральная полиция, опираясь на неопровержимые доказательства, требовала запретить эту партию и привлечь ее руководителей к уголовной ответственности за изменническую деятельность, правительство никак не прореагировало. Коммунисты получили возможность совершенно открыто продолжать свою организационную деятельность, вести пропаганду и участвовать в парламентских выборах 1922 года. В итоге коммунисты получили 22 депутатских места и смогли отстаивать в парламенте свои интересы, так же как и интересы Москвы".

О военной помощи Запада в борьбе против России

"Когда во время переговоров в министерстве иностранных дел Великобритании я пытался доказать, какие конфликты могут возникнуть, если большевики вторгнутся в Европу, меня откровенно не поняли. Военачальники имели несколько более верное представление о положении вещей, но в целом проблема отношений с Россией рассматривалась в Лондоне как второстепенная. Поэтому совершенно естественно, что наша освободительная борьба, которая не позволила большевизму распространиться на Север, не была оценена по достоинству".

О Лиге наций (организации-предшественнице ООН)

"Неясно, какую эффективную помощь способна оказать Лига наций малому государству в том случае, если на него нападет великая держава; нападающая сторона может, например, утверждать, что она сама стала объектом нападения, и тогда вместо оказания действенной помощи начнется бесконечное "изучение вопроса".

О проплаченных Россией коммунистических демонстрациях в Финляндии

"В начале августа прибалтийские страны были окончательно присоединены к Советскому Союзу. В эти богатые событиями недели в Москве шли переговоры о никелевой концессии, на которых участники со стороны Финляндии подвергались сильному нажиму. Одновременно в Хельсинки были по известному образцу инсценированы демонстрации коммунистов, целью которых было спровоцировать кризис. Когда группу буянов задержали во время уличных беспорядков, посол СССР заявил протест премьер-министру Рюти".

О сбитом Россией гражданском самолете с иностранными гражданами

"Больше всего общественное мнение взволновало нападение на финский пассажирский самолет "Калева", который 14 июня 1939 года был сбит во время регулярного рейса из Таллинна в Хельсинки. Было доказано, что "Калева" сбили два русских истребителя и что русская подводная лодка, курсировавшая в этом районе, овладела всеми грузами, находившимися в самолете. Помимо финского летчика и экипажа лайнера погибли и пассажиры; они были иностранными гражданами, и в их числе летел французский дипкурьер, мешок с почтой которого стал также трофеем. Это подтвердил спустя пару лет оказавшийся в плену один из офицеров подводной лодки; по его словам, мешок с диппочтой в открытом море был передан на борт судна, которое тут же было выслано из Кронштадта".

Маршал Маннергейм о вероломстве России

"27 ноября 1939 года Молотов информировал нашего посла, что советское правительство больше не считает себя связанным договором о ненападении. На финское предложение о совместном изучении инцидента с выстрелами неизвестного происхождения в деревне Майнила никакого внимания не обратили и, искажая факты, стали утверждать, что правительство Финляндии попросило отвести русские войска на 25 километров от границы. В ноте от 29 ноября Молотов бросил обвинение в том, что финские вооруженные силы, "как известно", продолжают вести военные действия не только на Карельском перешейке, но и на других участках. На наши оправдания ответили огнем".

[ + – ] Советские танки входят в Выборг. Кадр из документального фильма о "линии Маннергейма" [ + – ] Бойцы Красной армии на "линии Маннергейма". Эпизод советско-финской войны Фото: Getty Images [ + – ] Финский броневик, захваченный Красной армией. Кадр из документального фильма о "линии Маннергейма" [ + – ] Советский танк. Кадр из документального фильма о "линии Маннергейма" [ + – ] Эпизод советско-финской войны

Маршал Маннергейм о "ФНР"

"1 декабря, на второй день войны, Информбюро сообщило, что в "городе" Терийоки, а на самом деле в дачном поселке, расположенном близ границы, сформировано "Народное правительство демократической республики Финляндия". Председателем правительства был избран финский коммунист, член секретариата Коминтерна О. В. Куусинен…

На следующий день в информационном сообщении советское правительство заявило, что обращение об оказании помощи, сделанное от лица народного правительства, одобрено и что Финляндия и Советский Союз такой договор заключили. Одновременно сообщили, что народ советской Карелии теперь воссоединяется со своими финскими собратьями по племени для создания единого национального государства…

Естественно, что никто серьезно не воспринял заявления "народного правительства", и те листовки, которые вместе с бомбами разбрасывались над столицей и обещали "испытывающему голод народу Финляндии хлеб", не могли вызвать ничего иного, кроме смеха. По сути, эта пропаганда только укрепляла наш внутренний фронт".

О советских шпионах

"Советская печать и радио вели жесткую антифинляндскую пропаганду, которая особо была нацелена на якобы господствующие у нас беспорядки. При этом делались ссылки на блестящие условия в Эстонии. "Финляндско-советское общество за мир и дружбу" делало все возможное для обработки почвы в Финляндии и его эффективно поддерживало посольство СССР в Хельсинки. Сильно возросло число сотрудников посольства и консульства, многие из них владели финским языком и активно разъезжали по стране, проявляя особый интерес к запретным зонам".

О русской армии

"То обстоятельство, что окруженные советские подразделения не сдавались, несмотря на холод и голод, тоже в основном результат работы политруков, которые вдалбливали солдатам в голову, что их родных ждет месть, а сами они умрут от пыток, если попадут в руки врага. Во многих случаях, как офицеры, так и рядовые решали лучше застрелиться, чем сдаться в плен. Политруки вмешивались в разработку всех тактических приказов, отдаваемых на основе первых неудач, что приводило к поразительному смешению тактики и пропаганды.

* * *

Начальствующий состав русской армии представляли люди храбрые, обладающие крепкими нервами, их не очень беспокоили потери. Для верхних "этажей" командования были характерны нерасторопность и беспомощность. Это находило отражение в шаблонности и ограниченности оперативного мышления руководства. Командование не поощряло самостоятельное маневрирование войсковых подразделений, оно упрямо, хоть тресни, держалось за первоначальные планы. Русские строили свое военное искусство на использовании техники, и управление войсками было негибким, бесцеремонным и расточительным. Отсутствие воображения особенно проявлялось в тех случаях, когда изменение обстановки требовало принятия быстрых решений".

О расходах на оборону

"После тяжелых уроков войны парламент сейчас тоже понял, что военные расходы не следует взвешивать на "аптекарских весах", и суммы, необходимые на приведение оборонительного ведомства в порядок, выделяли не ропща. Сколько могла бы сэкономить страна, если бы такое, лишь теперь достигнутое понимание существовало среди членов парламента раньше!".

Карл Густав фон Маннергейм, "Мемуары". Москва, Издательство "Вагриус", 1999 год.

Маршал закончил работу над "Мемуарами" в 1951 году, за несколько месяцев до смерти.

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