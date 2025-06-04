В поисках свободы: Почему Нидерланды добились своего, а Богдан Хмельницкий — нет

В мае 1648 года Нидерланды и Испания подписали Мюнстерский мир, по которому Соединенные провинции наконец получили независимость. Более 80-летняя борьба голландцев за свободу от Испании завершилась победой. Они образовали первое большое демократическое правовое государство со свободным рынком в Европе. Фокус разобрался, как возникло королевство Нидерланды и в чем секрет его успеха. А также — что у Богдана Хмельницкого в те же времена пошло не так.

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Авторитарное правительство вводит абсурдные налоги и жестоко преследует всех, кто выступает против власти и ее идеологии. Возмущенные люди берут инициативу в свои руки и после десятилетий кровавых войн в конце концов добиваются желаемого. Нет, это не сюжет нового сериала Netflix, и эти события произошли не в Америке, а в Европе — за два века до бунта британских колоний на американском континенте.

Эта революция сформировала основы классических европейских ценностей. А результатом стало образование государства, которое в последующие века стало одним из самых комфортных мест проживания в мире — да, речь о Нидерландах.

Нидерланды — одно из самых комфортных мест проживания в мире Фото: Getty Images

Все мы привыкли, что Европа — это свобода, уважение к правам человека и равенство всех перед законом. Однако так было далеко не всегда. Всем известная Анна Ярославна (она же Анна Киевская) в XI веке ехала в Париж чуть ли не как в ссылку. Дальше еще хуже — Европа стала местом, где за чрезмерно свободные высказывания могли и заживо сжечь. Однако в этой среде появились люди, которые готовы были поколениями бороться за свободу и благосостояние для себя и своих потомков. И речь идет не о пафосных словах. Нидерландцам пришлось бороться за свободу десятками лет.

Восстание свободных бюргеров и сожжение Антверпена

В XVI веке в результате "брачной дипломатии", то есть бракосочетаний между собой детей разных монархов, территория современного Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) оказалась под властью испанской ветви могущественной монаршей династии Габсбургов. Испания тогда была крупнейшим и богатейшим государством в мире. Золото и серебро из Америки "текли реками", однако король Филипп II решил еще и наложить огромные налоги на жителей всех 17 провинций Нидерландов.

Кроме того, король Филипп был чрезвычайно набожным человеком, поэтому дал отмашку на жестокое преследование всех ересей, к которым в Ватикане и Мадриде относили и протестантские движения, начинавшие набирать популярность в центральной и северной Европе в тот период.

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Поэтому когда в Нидерландах началось еще и религиозное угнетение, местные жители подняли восстание, которое поддержала и беднота, и знать. Их возглавили, в частности, граф Эгмонт и герцог Вильгельм Оранский. Испанская монархия ответила максимально жестокой карательной акцией. В провинции отправился герцог Фернандо Альба, который казнил всех, кто хоть минимально был вовлечен в восстание. Ему удалось поймать и казнить графа Эгмонта и еще тысячи его соратников.

Вильгельм Оранский возглавил движение сопротивления. Часть повстанцев взяли в руки оружие и пошли в лес. Их стали именовать лесные гезы. Часть стали бороться на море — это были гезы морские. Отчаянные люди, которые готовы были на все ради свободы от угнетателей — знакомая картина, не так ли?

Амстердам, Нидерланды, гравюра 1635 года Фото: Getty Images

Увидев жестокое сопротивление, испанцы пошли на уступки. Кровавый герцог Альба был отозван. Новый испанский губернатор пытался стабилизировать ситуацию, пойдя на уступки в вопросах налогов, но не был готов к компромиссам в религиозном вопросе. Очевидно, ему не предоставил таких полномочий король Филипп.

Но Вильгельм Оранский не видел перспективы возвращения под власть испанской короны, которая залила нидерландские города кровью. В ответ на отказ подчиниться испанцы сожгли символ нидерландской экономики — крупный торговый порт Антверпен, в котором действовала еще и биржа. Также было убито 8 тысяч городских жителей. Этот варварский акт лишь добавил жителям Нидерландов новых сил для борьбы за свою свободу.

В поисках партнерства: Вильгельм Оранский хочет подружиться с Парижем и Лондоном, а взамен провозглашает независимость

Еще до войны нидерландские города стали мощными центрами экономического развития. В регионе активно развивались мануфактуры, и Вильгельм Оранский очевидно ожидал, что его земли станут объектом борьбы между ведущими европейскими державами. Он намеревался получить подданство английской королевы Елизаветы или пригласить на трон принца Анжуйского из Франции — обе страны имели конфликты с Испанией. Однако ни французы, ни англичане не рискнули посягнуть на владения династии Габсбургов — поэтому партнерство не сложилось. Авторитет Габсбургов и страх перед ними были слишком мощными.

Вильгельм I Оранский, 1555 год Фото: Getty Images

Оставшись один на один с самой могущественной державой мира Оранский пошел ва-банк: в 1581 году... провозгласил независимость Нидерландов. Было решено, что страна станет республикой с выборным руководителем — штатгальтером.

В ответ испанцы оккупировали почти все Нидерланды, кроме нескольких портовых городов на севере, которые отчаянно обороняли морские гезы с небольшим английским отрядом (который все же прислала Елизавета I). Вильгельм к тому времени Оранский уже погиб (1584 год) от рук католического фанатика.

Нидерланды против Испании: колониализм на частных рельсах

Через три года Испания попыталась напасть уже на саму Англию, снарядив для этого самый большой в мире флот, однако этот проект с треском провалился, что существенно ослабило могущество Испании, особенно на море.

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А в 1602 году была основана Ост-Индская торговая компания. Это стало новой эрой не только в колониализме, но и в мировых политико-экономических процессах. Ведь теперь новые территории колонизировали не рыцари по воле короля и благословения церкви, а частная компания, акции которой продавались в открытом доступе. Приобщиться к этому европейскому цивилизационному проекту мог любой желающий — конечно, если у него были для этого деньги.

Ост-Индская компания создавала существенную конкуренцию испанцам на море и в вопросах колонизации, а также обеспечивала Нидерланды необходимым экономическим ресурсом для продолжения войны. В таких условиях удалось отвоевать северные провинции, где находились ключевые богатые города, зато на аграрном юге испанцы надежно "окопались".

Голландский квартал в городе Малакка (Малайзия) Фото: Getty Images

Только в 1609-м, через 43 года после начала войны, стороны заключили перемирие. Испания признавала независимость семи провинций Нидерландов, однако они оставались в составе Священной Римской империи — это фантасмагорическое государственное образование времен Средневековья, в котором десятки государств имели фактическую независимость, признавая формально суверенитет императора, которым был представитель все той же династии Габсбургов.

И снова война, и снова прорыв в экономике. А республика становится королевством.

Боевые действия возобновились в 1621 году уже в рамках Тридцатилетней войны. Тогда же была основана Вест-Индская компания, которая прямо посягала на испанскую Америку, но в результате со временем привела к конфликту между Нидерландами и Англией.

Окончательный мир между Испанией и Нидерландами был установлен только в 1648 году Мюнстерским мирным договором. Он стал элементом Вестфальской мирной системы, которая завершила Тридцатилетнюю войну и установила порядок международных отношений в Европе вплоть до Наполеоновских войн. Нидерланды получили полноценный суверенитет, однако потеряли свои южные провинции — ныне это Бельгия.

Интересный факт: королевством Нидерланды стали уже в XIX веке, когда реакционные силы, победившие Наполеона, не желали существования каких-либо республик в Европе. Династию Оранских "задним числом" провозгласили королевской. Новый король Виллем І как раз породнился с прусским королевским домом, так что династический принцип престолонаследия не был проигнорирован.

Показали путь всей Европе и очаровали Петра Первого

Нидерланды стали пионером свободы в мире. Уже когда они получили окончательный суверенитет, революция произошла в Англии. После бурных десятилетий политической турбулентности англичане пригласили именно нидерландского штатгальтера стать королем без полномочий — чтобы построить устоявшуюся демократическую традицию при живом короле, которая работает уже более трехсот лет. Поэтому представитель Нидерландов правил британцами как его величество Вильгельм III Оранский. А дальше свобода распространялась по всей Европе.

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Нидерланды пытались построить свою колониальную империю, однако фортуна отвернулась от них. И оставив эти попытки, нидерландцы сосредоточились на организации собственного благосостояния — в чем достигли большого успеха.

В конце века к ним на стажировку даже прибыл московский царь Петр I, который довольно своеобразно перебрал нидерландский опыт. Он прожил некоторое время в этой стране — много времени посвятил изучению кораблестроения, военного дела и даже поработал плотником на верфях Ост-Индской компании, после чего пытался внедрять некоторые передовые методы организации войска, построения флота и государственного администрирования у себя в государстве. В конце концов, благодаря этому обучению царь Петр сделал Московское царство Российской империей — модернизированным государством с выходом к морю и элементами западной традиции в государственном управлении.

Беседа Петра I в Голландии. Неизвестный голландский художник Фото: Вікіпедія

Почему казаки попробовали то же самое, но у них не получилось

С момента своей независимости и до сегодняшнего дня (то есть четыре века) Нидерланды находятся на вершине списка государств с лучшим уровнем жизни. И достигли они этого не благодаря гигантским колониальным достояниям, а путем эффективности управления, интенсификации производства и гармоничного распределения ресурсов между населением. Они смогли управлять своей страной так, как хотели, когда избавились от иностранной тирании. И достигли в этом огромного успеха.

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В то же время за тысячу километров на восток другой народ пытался избавиться от иностранного гнета, чтобы тоже построить свою республику. Речь идет об украинцах, где в это время зародилось казачество. Через год после подписания Мюнстерского соглашения Богдан Хмельницкий заключил Зборовский мир. По нему казацкое государство тоже получило фактический суверенитет, однако для окончательного признания на международной арене нужно было получить своего коронованного суверена. Не признавала тогда Европа республик. И вот здесь казакам повезло гораздо меньше, чем Нидерландам.

Казаки построили фактически самостоятельное государственное образование с передовой на то время экономической системой, которая базировалась на вольнонаемном труде. Но здесь история продемонстрировала нам важность геополитических реалий, которые при схожих обстоятельствах формируют разные результаты.

Нидерланды имели свободный выход к океану и, сформировав частные колониальные компании, смогли развить свою экономику и вложить полученные ресурсы в собственную оборону.

Казацкое же государство оказалось зажато между жадными соседями и кочевой степью. Будучи "воротами Европы" казацкая свободная республика не смогла устоять перед натиском могущественных империй, которые окружили ее со всех сторон.

Также свою роль сыграло элементарное везение. Никто не знает, как бы развернулось колесо истории, если бы Украину за собой оставил женатый на молдавской принцессе Тимош Хмельницкий (это бы сделало Хмельницких княжеской династией, что, в свою очередь, придало легитимности казацкому государству) — или если бы Богдан Хмельницкий прожил на несколько лет больше.

Нидерландцам повезло, что Испания все свои ключевые войны проиграла, а Франция — единственная великая держава возле них — наоборот желала развития Нидерландам в противовес своим давним врагам из Дома Габсбургов.

Казачество приобретало силы параллельно с борьбой нидерландцев, но судьба казацкого государства сложилась иначе.