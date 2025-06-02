"Можем повторить": О чем забывают Путин и Мединский, когда вспоминают Петра I и Северную войну

Представитель российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский вспомнил о Северной войне, имея в виду, что Россия, если придется, готова воевать бесконечно. Действительно, со шведами Москва воевала аж 21 год. Однако есть и другие выводы, не очень приятные для Кремля. Фокус исследовал, что такое Северная война и чем она важна для российской политической элиты.

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Северная война (1700-1721) стала эпохальной для России и ознаменовала ее подъем, а для Украины она стала началом конца государственности и предвестником века неволи. История действительно часто повторяется, но далеко не все войны похожи друг на друга.

Король Густав вводит мобилизацию и контролирует Балтийское море.

В конце XVII века Швеция была одним из самых могущественных государств Европы. У нее была передовая армия, прекрасно зарекомендовавшая себя в Тридцатилетней войне (в ней на протяжении 1618-1648 годов участвовало большинство государств Европы). Шведский король Густав ІІ Адольф перешел от рыцарско-феодальной армии к профессиональной — с привлечением в рядовой состав мобилизованного населения. Это позволило существенно увеличить численность войска.

Демократическая (по меркам XVII века) Швеция обеспечивала своим солдатам базовые права. В частности, можно было оспаривать приказы офицеров (конечно же постфактум после их немедленного выполнения). Королевство фактически сформировало "армию будущего", что способствовало его доминированию в Северной Европе.

Шведская империя в конце XVII века Фото: Википедия

XVII век — это пик шведского могущества. Тогдашнюю Швецию реально можно считать империей, ведь шведскому королю подчинялись не только шведы, но и другие народы балтийского побережья, а само Балтийское море стало шведским "внутренним озером".

Передел Балтики: 15-летний Карл XII разбивает царя Петра под Нарвой

С таким положением дел не соглашались другие государства, приближенные к Балтийскому морю, чье могущество в этот период стало расти. Здесь мы встречаемся с первым отличием от настоящего. Северная война — это результат заговора слабых, но амбициозных государств против регионального гегемона. В 1697 году Швецию после смерти отца возглавил пятнадцатилетний Карл XII — и соседи решили воспользоваться потенциальной слабостью балтийской империи.

Против Швеции объединились Дания, Пруссия, Речь Посполитая (последние два государства возглавлял общий монарх Август II Сильный) и Московское царство, которое тогда уже полностью захватило себе казацкое государство.

Однако подросток на троне поразил всех, лично возглавив войско да еще и разгромив поочередно двух самых могущественных врагов. Сначала он неожиданно вынырнул возле Копенгагена, чем застал врасплох короля Фридриха IV, а затем не менее динамично (как на конец XVII века) перенесся под стены Нарвы, где разгромил только что собранную модернизированную армию Московского царства, которая вчетверо превосходила шведов по численности (по другой версии — только вдвое).

"Триумф под Нарвой". Густав Седерстрем, 1910 год Фото: Вікіпедія

Жертва юношеского максимализма Карл XII, Мазепа и Батуринская резня

Однако юный король "опьянел" от столь ярких побед и в дальнейшем допустил несколько фатальных для себя и своего государства ошибок. Так, Карл XII решил вместо того, чтобы добить Москву, сосредоточиться на Речи Посполитой. Он посадил на польский трон свою марионетку Станислава Лещинского, который не сумел использовать потенциал этого государства для помощи Швеции.

Не помог королю и украинский гетман Мазепа, который тоже не смог привлечь достаточно казаков для существенного усиления шведского войска. Здесь свою роль сыграла карательная акция московских войск, которые вырезали все население гетманской столицы — города Батурин. Тела жестоко убитых мирных жителей пустили вниз по течению реки Сейм и затем Десны, чтобы продемонстрировать другим городам что их ждет, если они выступят против московского царя.

Андрей Ивахненко "Резня в Батурине 1708 года", 2000г. Фото: Википедия

Царь Петр I реформирует московское войско

По состоянию на 1708 год царь Петр мобилизовал все возможные ресурсы своего государства для того, чтобы собрать как можно больше войска и качественно снарядить. И здесь царь действительно преуспел.

Солдаты были одеты в современную европейскую форму. К их управлению были привлечены иностранцы (в основном выходцы из многочисленных немецких государств). На вооружение были взяты мушкеты и уделено достаточное внимание артиллерии. Для производства пушек в надлежащем количестве царь даже не побрезговал переплавкой церковных колоколов в государстве, которое хвастается своей религиозностью. Для обеспечения армии надлежащим финансированием царь Петр ввел многочисленные новые налоги и усилил рекрутский набор.

Царь Петр мобилизовал все возможные ресурсы, чтобы собрать как можно больше войска и качественно снарядить Фото: Википедия

Еще в процессе подготовки к войне в 1698 году был введен налог на бороду. Однако кроме экономической (собрать деньги на содержание и снаряжение армии) он нес еще и социальную функцию — приучить московитов к западноевропейской эстетике, где тогда бороды перестали носить. Впоследствии царь ввел при дворе специальную должность для людей, которые должны были выдумывать все новые и новые налоги. Так появились налоги на баню или даже на цвет глаз (1704 год).

Все эти меры помогли снарядить достаточно большую по тогдашним меркам армию. На решающий бой под Полтаву Петр I привел восьмидесятитысячное войско, качественно вооруженное и снаряженное со значительным количеством артиллерии. В такой ситуации не смогли помочь Карлу и Мазепе и запорожцы, которые в этой войне заняли их сторону. Ранее запорожское войско славилось своими военными хитростями и часто побеждало гораздо более многочисленные войска. Однако при линейном противостоянии в открытой местности при огневой поддержке артиллерии военный талант терял всякое значение. На первый план выходила именно численность войска.

В 1697 году Швецию после смерти отца возглавил пятнадцатилетний Карл XII Фото: Вікіпедія

При таких обстоятельствах Карлу XII, у которого не было и 40 000 собственных солдат, оставалось надеяться только на свою военную удачу, однако в последний момент его оставила и она. Короля ранили в первые часы битвы. Деморализованное и уставшее шведское войско не могло противостоять лучше вооруженному и превосходящему в численности Московскому войску. Поэтому король с Мазепой и запорожцами отступили через Днепр на земли Османской империи.

Новая антимосковская коалиция и планы захвата Стокгольма

Несколько тысяч шведов попали в московский плен. Начались и репрессии: разъяренный царь Петр приказал разорить Чертомлицкую Сечь вместе с казацким кладбищем.

В следующем году Карлу XII вместе с Филиппом Орликом удалось сконструировать антимосковскую коалицию. Северная война прервалась Прутским походом — эпизодом на юге, который мог изменить весь дальнейший ход истории Украины, России, Швеции и Европы в целом. Однако не изменил. Фокус писал обо всех нюансах этой истории.

В отсутствие Карла активизировали свои действия Пруссия и промосковская партия Речи Посполитой. Август II восстановился на троне и вместе с Пруссией начал выбивать шведов с балтийского побережья. В 1713 году шведское войско было разгромлено в Гольдштейне (современная северная Германия), а в 1714 году новопостроенный российский флот (на него был потрачен весь российский годовой бюджет) нанес поражение шведскому флоту в битве у Ханко (современное побережье Финляндии). Теперь московское войско стало угрожать Стокгольму.

К антишведской коалиции присоединилась Великобритания, которая тоже имела определенные аппетиты на владения Швеции в Германии.

Карл XII вернулся на родину в 1715 году, отчаянно пытаясь возродить собственную армию, параллельно затягивая время переговорами. В 1718 году он попытался повторить трюк почти двадцатилетней давности — разгромить своих врагов в одиночку, начав с Дании. Однако на этот раз его замыслы все разгадали и он сам погиб, штурмуя крепость Фредериксхальд (современная Норвегия, которая тогда находилась в унии с Данией) осенью 1718 года.

Швеция выходит из войны и держит нейтралитет… вплоть до 2023 года

На трон взошла сестра Карла XII Ульрика Элеонора с мужем, который стал королем Фридрихом I. Эта немецко-шведская пара оказалась более сговорчивой и согласилась заключить серию мирных договоров, последним из которых стал Ништадский договор с Россией (осень 1721 года).

Швеции удалось выйти из этой проигранной войны на достаточно хороших условиях, ведь Москва согласилась отдать назад уже оккупированную Финляндию и заплатить выкуп за аннексированные Выборг, Эстляндию, Курляндию и Ингерманландию.

Получив столь желанный выход к Балтийскому морю, Петр I расщедрился. Остальное балтийское побережье забрала себе Пруссия. Дания наоборот вернула Швеции ее довоенные владения за выкуп. Швеция долгого приходила в себя от поражения. Следующие десятилетия ее раздирали внутренние кризисы. Однако после того, как оправилась, она нашла себя в мирном сотрудничестве. Следующие два века королевство стало образцом нейтралитета и мирного и гармоничного развития, пока перед повторением угрозы с востока не присоединилось к НАТО в 2023 году.

Как украинцы придумали Российскую империю

Поражение под Полтавой стало фактическим концом существования независимого казацкого государства. Петр Первый оставил гетману Ивану Скоропадскому лишь представительские функции, передав всю полноту власти своим чиновникам. А после его смерти вообще не позволил избирать нового гетмана. Зато забрал в свою новую столицу всю культурную и интеллектуальную элиту. Именно украинец Феофан Прокопович, которого гетман Иван Мазепа сделал ректором сформированной им Киево-Могилянской академии, стал ближайшим советником царя по идеологическим вопросам.

Феофан Прокопович стал автором идеи о возрождении Руси в лице Московского царства Фото: Вікіпедія

Считается, что это Феофан Прокопович стал автором идеи о возрождении Руси в виде Московского царства. Царь продвигал своего верного советника на самые высокие церковные должности. Но проект назначения его митрополитом напоролся на впечатляющее сопротивление местного духовенства, которое не принимало малоросса и бывшего униата (в молодости Прокопович едва не сделал карьеру в Ватикане, а также ходили слухи, что на самом деле киевский клирик тайно принял протестантизм).При таких обстоятельствах Феофан Прокопович достаточно креативно решил свои карьерные проблемы, уговорив царя отменить патриархат, образовав взамен государственный орган — Священный Синод, который стал неким "министерством церкви".

Возглавив Синод (формально не сразу), Прокопович отблагодарил Петра, сделав его императором (такое имеет право сделать только руководитель Церкви, которым, по произволу Петра Первого, стал Феофан Прокопович). Так в 1721 году Московское царство было провозглашено Российской империей — и с того времени эта провинция древнего могущественного государства Руси стала именовать себя Россией (так на греческий манер звучала Русь).

Европа, потрясенная падением Швеции промолчала на этот противоречивый с точки зрения традиций акт. Империя пала, и на ее место взошла новая империя. Право сильного никогда в международных отношениях не теряло своей актуальности.

Зарождение империи — не все согласны, но восстания подавляются

Северная война стала определяющей в истории России, ведь именно ее результат создал условия для зарождения империи, которую россияне до сих пор боятся потерять. Именно в ее горнилах зародилась та российская нация, какой мы ее знаем сейчас — готовая пожертвовать собственным благосостоянием и даже жизнью ради "имперского величия". Она готова стерпеть любые издевательства и экономические провалы своего царя, однако никогда не простит ему военного поражения, а любое ослабление и демократические реформы воспримет как признак слабости.

Интересный момент — перед Полтавской битвой на фоне усиления налогового давления и усиления рекрутского набора на Дону вспыхнуло восстание казацкого атамана Кондрата Булавина. Оно началось, когда царские эмиссары стали возвращать крепостных и других простолюдинов, которые бежали от произвола царя и помещиков в земли донского казачества. Восстание начали донские казаки, а поддержали их покоренные Москвой народы — татары, ногайцы, мордвины и другие. Но сами жители московской глубинки бунт не поддержали, что в конце концов поспособствовало его краху.

Как дальше воюет Россия: изменение тактики и ментальности

Секрет успеха России в этой войне и в дальнейших военных кампаниях в последующие полтора века заключается в изменении военной тактики, которая как раз наступила в это время. XVIII век — это время линейных сражений, где одна группа войск становится в открытой местности и пытается перестрелять из самострелов другую. При таких обстоятельствах решающим становится фактор численности армии, а здесь Россия с ее рекрутским набором не имела равных в мире. Царь Петр ввел пожизненную службу в армии, которую в конце века заменили службой продолжительностью двадцать пять лет.

С переходом войны в более технологическую сферу произошло и падение российского военного доминирования, что было закреплено поражением в Крымской войне (середина XIX века). Окончательно империю похоронила Первая мировая с ее пулеметами и борьбой технологий.

Путин — не царь Петр, а РФ — не Московское царство

Аналогии современных событий с Северной войной существенно "притянуты за уши". Современная Российская Федерация — скорее антипод Московскому царству времен Петра I. Единственное, что объединяет эти два государства — это разве что зверская жестокость к врагам.

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Царь Петр I был молодым, амбициозным, склонным к реформам правителем-западником. В Северной войне речь не шла ни о каком цивилизационном противостоянии. Это была типичная война периода модерна. Война за доступ к ресурсам, в данном случае — географическим (доступ к балтийскому побережью).

В этой войне разные европейские государства формировали коалиции друг против друга. К восточной Османской империи (если это государство, с его многочисленными владениями в Европе, можно назвать представителем классического "востока") как раз обратилась за помощью Швеция.

Царю Петру действительно удалось мобилизовать все ресурсы своей страны ради этой войны и во многих моментах ему откровенно везло. Поэтому смог бы он во второй раз повторить свой же успех по тому же алгоритму вопрос открытый.

Поэтому если Россия желает повторить опыт такой длительной войны, то помешать ей будет трудно. При этом следует учесть, что реальная война уже длится более одиннадцати лет. Однако открытым станет вопрос, выдержит ли ее гораздо более слабая государственная основа такое напряжение на этот раз?