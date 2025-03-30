Путин идет по следам Петра Первого: как Россия выкрутилась из проигрышной войны ценой Украины

Россия неоднократно побеждала в войнах, не одерживая побед непосредственно на поле боя, а иногда даже проигрывая битвы. К сожалению, среди таких историй успеха российской дипломатии нашелся случай, который непосредственно касается Украины. Фокусисследовал один из переломных моментов истории Украины и России, который произошел в ходе Прутской кампании 1711 года.

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Этот эпизод интересно и полезно вспомнить именно сейчас, когда весь мир прикипел к переговорам между делегациями США и РФ. Трудно прогнозировать — чем и когда все это закончится, но по состоянию на сейчас выглядит, что Кремль стремится выжать максимум из этой возможности. И можно сделать определенные прогнозы, опираясь на полученный опыт.

Москва пробивается к морю

Широко известна история о Полтавской битве. Советская историческая мысль подавала ее как блестящую победу русского оружия. Существует даже пропагандистская поговорка на эту тему: "Разбить как шведа под Полтавой". Однако для украинской государственности она имела катастрофические последствия. Все могло бы произойти по-другому, если бы казакам удалось взять реванш два года спустя — и это почти удалось, однако помешала изменчивая судьба и нечестная рука правителя одного из самых могущественных государств тогдашнего мира.

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Пытки, казни, разруха, война. Зачем Путин копирует Петра Первого

Россия — тогда еще Московское царство (империя зародилась как раз в результате описываемых событий) — под руководством молодого и энергичного царя Петра пыталась пробиться к морю. Этой идеей юный царь загорелся после своей "стажировки" в Нидерландах. Достичь этой амбициозной цели в Кремле намеревались за счет своих соседей — Османской империи и Шведского королевства. В Швеции монарх (король Карл XII) был еще более юным, чем в Москве. Такой сплав молодости, пассионарности и воинственности просто был обречен на войну, пик которой пришелся именно на битву под Полтавой.

В этой битве войска последнего гетмана, пытавшегося возродить полноценный суверенитет Украинского казацкого государства (Гетманщины), поддержали шведов. А после разгрома Иван Мазепа с остатками верных ему казаков был вынужден эмигрировать в Османскую империю — которая, в свою очередь, тоже стремилась остановить продвижение московитов к морю. В данном случае речь шла об Азовском море, куда Московское царство вело экспансию, с помощью украинских казаков в конце XVII века.

Гетман Иван Мазепа с остатками верных ему казаков был вынужден эмигрировать в Османскую империю Гетман Филипп Орлик развернул масштабную дипломатическую работу

Старый гетман Мазепа не выдержал горечи поражения и умер через несколько месяцев после полтавской катастрофы. Зато его преемник Филипп Орлик не опустил рук. Он развернул масштабную дипломатическую работу, которая увенчалась успехом — осенью 1710 года была сформирована антимосковская коалиция из практически всех ее европейских соседей — Швеция, Османская империя, Крымское ханство, запорожцы, верные Орлику украинские казаки и Войско Донское, а также благосклонные шведам поляки (страна тогда была разделена на прошведский и промосковский лагеря).

Москву решила поддержать православная Молдова — вот и влияние "мягкой силы". 20 ноября 1710 года Османская империя объявила Московскому царству войну.

Все против Москвы

По плану казаки во главе с Филиппом Орликом и татары во главе с сыном Крымского хана Девлета II Гирея (Герая) вместе со вспомогательными частями шведских и польских войск должны были отбить казацкие земли у марионетки Москвы гетмана Ивана Скоропадского. Гетман Филипп Орлик нес на украинские земли конституцию (один из первых в мире актов такого типа) и следил, чтобы татары не занимались бесчинствами на освобожденных землях — таким образом были учтены ошибки предшественников.

Однако такая идиллия продлилась до первого препятствия в виде неуступчивой Белоцерковской крепости, осада которой зимой 1711 года стала неподъемной задачей для такого пестрого войска.

Белая Церковь, Замковая гора. Здесь располагался Верхний замок Белоцерковской крепости Фото: Вікіпедія

Поэтому весной началось контрнаступление московского войска, которое возглавил сам царь Петр I. Турки позволили московитам соединиться с молдавскими силами на реке Прут (река отделяла Молдову от земель Гетманщины) и тогда вышли на генеральную битву вместе со всеми своими союзниками. Войска коалиции оказались в 4-5 раз больше московско-молдавских сил, а также они имели вдвое больше пушек (единственное тяжелое вооружение в то время). Поэтому царь Петр со своим войском попал в окружение.

Карта похода 1711 года Фото: Вікіпедія

Кремлевская взятка. Чего потребовал царь Петр

Казалось, идеальное время для всех — если не полностью уничтожить Московию, то по крайней мере загнать ее в границы начала XVII века. Однако здесь на авансцену вышло московское мастерство игры в подковерные игры. Агентам царя Петра удалось подкупить Великого визиря Османской империи (глава правительства и командующий турецкими войсками в этой кампании) Мехмеда пашу и в конце концов добиться от него вполне приемлемых условий мирного договора.

Поэтому царь Петр I вместе со своим войском в полном составе, при всем оружии и обозе смог выйти из полного окружения без надежды и успеха в битве, пообещав турецкому уряднику:

Снести несколько крепостей на реках, впадающих в Черное и Азовское море (было выполнено значительно позже и частично)

Отойти с захваченных территорий в конце XVII века (выход к берегам Азовского моря не имел слишком важного стратегического значения, ведь выход из него (Керченский пролив все равно контролировался турками)

Не вмешиваться во внутренние дела Речи Посполитой (нивелировано дальнейшими успехами Москвы в баталиях Северной войны)

Отойти из казацких территорий.

Расплывчатые условия мира

На последнем пункте сосредоточимся подробнее, ведь он имеет непосредственное отношение к Украине. Тогдашние казацкие государственные образования не имели полноценного суверенитета и международного признания. Фактически существовали несколько полков на правобережье Днепра (западный берег), которые фактически контролировали территории, входившие в Речь Посполитую и спорные территории. Также существовали несколько полков, которые контролировали территории, относившиеся к Московскому царству (Слободская Украина), а также наиболее структурированные формации Гетманщины и Войска Запорожского.

Поэтому Филипп Орлик, хан Девлет Гирей (Герай) и шведский король Карл XII последний пункт понимали именно как территории Гетманщины и Запорожья. В таком случае это бы означало полный пересмотр результатов Полтавской битвы именно в пользу украино-шведской стороны. Хотя в таком состоянии, в котором оказалась московская армия, конечно, можно было требовать значительно большего.

Оказавшись в безопасности, царь Петр сразу отказался от выполнения взятых на себя обязательств

Татары, шведы и казаки выступили категорически против того, чтобы дать возможность отойти московитам с оружием и обозом. Ведь это противоречило здравому смыслу. Они даже были готовы самостоятельно вступить в бой с царскими войсками. Однако Великий визирь заявил, что в таком случае турецкие войска таки обеспечат выполнение договора (другими словами — помогут московским войскам). Поэтому, стиснув зубы, казаки и татары смотрели как московские солдаты выходят из окружения, которое должно было стать для них верной смертью, а вместе с ними исчезали за горизонтом и надежды на победу.

Ожидаемо, оказавшись в безопасности, царь Петр сразу отказался от выполнения взятых на себя обязательств. В части, касающейся Украины в Москве заявили, что речь шла о правобережных казацких землях и запорожцах, которые физически (после отступления из-под Полтавы) находились на территории Крымского ханства. А ни о какой Левобережной Гетманщине или территориях, которые до Полтавской битвы контролировали запорожцы, речи идти не может.

Это соглашение, заключенное по крайне непонятному конспирологическому сценарию, закончилось трагически для всех его участников — кроме, конечно, Москвы, которая через десять лет провозгласила себя Российской империей и только начала свою историю доминирования в Европе, а затем и во всем мире.

Вместо эпилога: уроки для сегодняшнего дня

Великого визиря за такое соглашение казнили сразу как он вернулся в Стамбул.

Украинское казацкое государство де-факто прекратило свое существование как политический субъект. Окончательно было ликвидировано уже де-юре через 70 лет — в 1781-м.

Крымское ханство лишь на два года пережило Гетманщину — было аннексировано Россией в 1783 году. Этому предшествовали многочисленные поражения в русско-турецких войнах, которые последовали в последующие десятилетия.

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Кроме ликвидации Крымского ханства результатом этих войн стало вытеснение Османской империи из Северного Причерноморья до конца века (а оно вместе с Азовским было ее внутренними морями). Османская империя превратилась из европейского (и, соответственно, мирового) гегемона в "больного человека Европы" — следующие два века она постоянно проигрывала Российской империи в многочисленных войнах вплоть до Первой мировой, которая в конце концов разрушила это государство (но это уже совсем другая история).

Сейчас мы можем оценить эти события с точки зрения исторической ретроспективы. Мы видим, как незавершенное дело в конце концов ломает жизнь всем его участникам. Турецкий визирь даже не успел воспользоваться полученными из русских рук богатствами, зато его безграничная жадность стоила его собственному государству и его союзникам по этой войне слишком дорого.

Загнанного в угол хищника непременно следует добивать — иначе, выйдя оттуда, он никогда не простит своего отчаяния врагам. Сейчас ситуация в Российской Федерации не настолько катастрофична, как была триста лет назад. Тем более с таким дипломатическим опытом Кремль будет пытаться выдавить максимум. Однако для всех участников сегодняшних событий эта историческая ремарка является прекрасным пособием: что бывает с теми, кто собственноручно открывает дверцу клетки с гиеной.

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