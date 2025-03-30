Путин идет по следам Петра Первого: как Россия выкрутилась из проигрышной войны ценой Украины
Россия неоднократно побеждала в войнах, не одерживая побед непосредственно на поле боя, а иногда даже проигрывая битвы. К сожалению, среди таких историй успеха российской дипломатии нашелся случай, который непосредственно касается Украины. Фокусисследовал один из переломных моментов истории Украины и России, который произошел в ходе Прутской кампании 1711 года.
Этот эпизод интересно и полезно вспомнить именно сейчас, когда весь мир прикипел к переговорам между делегациями США и РФ. Трудно прогнозировать — чем и когда все это закончится, но по состоянию на сейчас выглядит, что Кремль стремится выжать максимум из этой возможности. И можно сделать определенные прогнозы, опираясь на полученный опыт.
Москва пробивается к морю
Широко известна история о Полтавской битве. Советская историческая мысль подавала ее как блестящую победу русского оружия. Существует даже пропагандистская поговорка на эту тему: "Разбить как шведа под Полтавой". Однако для украинской государственности она имела катастрофические последствия. Все могло бы произойти по-другому, если бы казакам удалось взять реванш два года спустя — и это почти удалось, однако помешала изменчивая судьба и нечестная рука правителя одного из самых могущественных государств тогдашнего мира.
Россия — тогда еще Московское царство (империя зародилась как раз в результате описываемых событий) — под руководством молодого и энергичного царя Петра пыталась пробиться к морю. Этой идеей юный царь загорелся после своей "стажировки" в Нидерландах. Достичь этой амбициозной цели в Кремле намеревались за счет своих соседей — Османской империи и Шведского королевства. В Швеции монарх (король Карл XII) был еще более юным, чем в Москве. Такой сплав молодости, пассионарности и воинственности просто был обречен на войну, пик которой пришелся именно на битву под Полтавой.
В этой битве войска последнего гетмана, пытавшегося возродить полноценный суверенитет Украинского казацкого государства (Гетманщины), поддержали шведов. А после разгрома Иван Мазепа с остатками верных ему казаков был вынужден эмигрировать в Османскую империю — которая, в свою очередь, тоже стремилась остановить продвижение московитов к морю. В данном случае речь шла об Азовском море, куда Московское царство вело экспансию, с помощью украинских казаков в конце XVII века.
Старый гетман Мазепа не выдержал горечи поражения и умер через несколько месяцев после полтавской катастрофы. Зато его преемник Филипп Орлик не опустил рук. Он развернул масштабную дипломатическую работу, которая увенчалась успехом — осенью 1710 года была сформирована антимосковская коалиция из практически всех ее европейских соседей — Швеция, Османская империя, Крымское ханство, запорожцы, верные Орлику украинские казаки и Войско Донское, а также благосклонные шведам поляки (страна тогда была разделена на прошведский и промосковский лагеря).
Москву решила поддержать православная Молдова — вот и влияние "мягкой силы". 20 ноября 1710 года Османская империя объявила Московскому царству войну.
Все против Москвы
По плану казаки во главе с Филиппом Орликом и татары во главе с сыном Крымского хана Девлета II Гирея (Герая) вместе со вспомогательными частями шведских и польских войск должны были отбить казацкие земли у марионетки Москвы гетмана Ивана Скоропадского. Гетман Филипп Орлик нес на украинские земли конституцию (один из первых в мире актов такого типа) и следил, чтобы татары не занимались бесчинствами на освобожденных землях — таким образом были учтены ошибки предшественников.
Однако такая идиллия продлилась до первого препятствия в виде неуступчивой Белоцерковской крепости, осада которой зимой 1711 года стала неподъемной задачей для такого пестрого войска.
Поэтому весной началось контрнаступление московского войска, которое возглавил сам царь Петр I. Турки позволили московитам соединиться с молдавскими силами на реке Прут (река отделяла Молдову от земель Гетманщины) и тогда вышли на генеральную битву вместе со всеми своими союзниками. Войска коалиции оказались в 4-5 раз больше московско-молдавских сил, а также они имели вдвое больше пушек (единственное тяжелое вооружение в то время). Поэтому царь Петр со своим войском попал в окружение.
Кремлевская взятка. Чего потребовал царь Петр
Казалось, идеальное время для всех — если не полностью уничтожить Московию, то по крайней мере загнать ее в границы начала XVII века. Однако здесь на авансцену вышло московское мастерство игры в подковерные игры. Агентам царя Петра удалось подкупить Великого визиря Османской империи (глава правительства и командующий турецкими войсками в этой кампании) Мехмеда пашу и в конце концов добиться от него вполне приемлемых условий мирного договора.
Поэтому царь Петр I вместе со своим войском в полном составе, при всем оружии и обозе смог выйти из полного окружения без надежды и успеха в битве, пообещав турецкому уряднику:
- Снести несколько крепостей на реках, впадающих в Черное и Азовское море (было выполнено значительно позже и частично)
- Отойти с захваченных территорий в конце XVII века (выход к берегам Азовского моря не имел слишком важного стратегического значения, ведь выход из него (Керченский пролив все равно контролировался турками)
- Не вмешиваться во внутренние дела Речи Посполитой (нивелировано дальнейшими успехами Москвы в баталиях Северной войны)
- Отойти из казацких территорий.
Расплывчатые условия мира
На последнем пункте сосредоточимся подробнее, ведь он имеет непосредственное отношение к Украине. Тогдашние казацкие государственные образования не имели полноценного суверенитета и международного признания. Фактически существовали несколько полков на правобережье Днепра (западный берег), которые фактически контролировали территории, входившие в Речь Посполитую и спорные территории. Также существовали несколько полков, которые контролировали территории, относившиеся к Московскому царству (Слободская Украина), а также наиболее структурированные формации Гетманщины и Войска Запорожского.
Поэтому Филипп Орлик, хан Девлет Гирей (Герай) и шведский король Карл XII последний пункт понимали именно как территории Гетманщины и Запорожья. В таком случае это бы означало полный пересмотр результатов Полтавской битвы именно в пользу украино-шведской стороны. Хотя в таком состоянии, в котором оказалась московская армия, конечно, можно было требовать значительно большего.
Татары, шведы и казаки выступили категорически против того, чтобы дать возможность отойти московитам с оружием и обозом. Ведь это противоречило здравому смыслу. Они даже были готовы самостоятельно вступить в бой с царскими войсками. Однако Великий визирь заявил, что в таком случае турецкие войска таки обеспечат выполнение договора (другими словами — помогут московским войскам). Поэтому, стиснув зубы, казаки и татары смотрели как московские солдаты выходят из окружения, которое должно было стать для них верной смертью, а вместе с ними исчезали за горизонтом и надежды на победу.
Ожидаемо, оказавшись в безопасности, царь Петр сразу отказался от выполнения взятых на себя обязательств. В части, касающейся Украины в Москве заявили, что речь шла о правобережных казацких землях и запорожцах, которые физически (после отступления из-под Полтавы) находились на территории Крымского ханства. А ни о какой Левобережной Гетманщине или территориях, которые до Полтавской битвы контролировали запорожцы, речи идти не может.
Это соглашение, заключенное по крайне непонятному конспирологическому сценарию, закончилось трагически для всех его участников — кроме, конечно, Москвы, которая через десять лет провозгласила себя Российской империей и только начала свою историю доминирования в Европе, а затем и во всем мире.
Вместо эпилога: уроки для сегодняшнего дня
Великого визиря за такое соглашение казнили сразу как он вернулся в Стамбул.
Украинское казацкое государство де-факто прекратило свое существование как политический субъект. Окончательно было ликвидировано уже де-юре через 70 лет — в 1781-м.
Крымское ханство лишь на два года пережило Гетманщину — было аннексировано Россией в 1783 году. Этому предшествовали многочисленные поражения в русско-турецких войнах, которые последовали в последующие десятилетия.Важно
Кроме ликвидации Крымского ханства результатом этих войн стало вытеснение Османской империи из Северного Причерноморья до конца века (а оно вместе с Азовским было ее внутренними морями). Османская империя превратилась из европейского (и, соответственно, мирового) гегемона в "больного человека Европы" — следующие два века она постоянно проигрывала Российской империи в многочисленных войнах вплоть до Первой мировой, которая в конце концов разрушила это государство (но это уже совсем другая история).
Сейчас мы можем оценить эти события с точки зрения исторической ретроспективы. Мы видим, как незавершенное дело в конце концов ломает жизнь всем его участникам. Турецкий визирь даже не успел воспользоваться полученными из русских рук богатствами, зато его безграничная жадность стоила его собственному государству и его союзникам по этой войне слишком дорого.
Загнанного в угол хищника непременно следует добивать — иначе, выйдя оттуда, он никогда не простит своего отчаяния врагам. Сейчас ситуация в Российской Федерации не настолько катастрофична, как была триста лет назад. Тем более с таким дипломатическим опытом Кремль будет пытаться выдавить максимум. Однако для всех участников сегодняшних событий эта историческая ремарка является прекрасным пособием: что бывает с теми, кто собственноручно открывает дверцу клетки с гиеной.Важно