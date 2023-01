Петр I и Владимир. Чем опасны фантазии Путина о современном царе

Рассмотрев то, как Путин использует и искажает историю российских войн XVIII века, мы можем предугадать, что он планирует для своей собственной войны. Только решимость Украины и поддержка Запада могут определить, будет ли его инсценировка больше похожа на неудачу Петра Первого на реке Прут или на завоевания Екатерины.

Путин известен своей одержимостью этой историей. Но комментарии Путина по поводу истории XVIII века показывают, что он не всегда правильно понимает детали. Его намеки на эпоху Петра I и Екатерины II поверхностны, жизнерадостны и сосредоточены на том, что академики называют историей великих людей. Ему нравятся цари, генералы и герои, развернувшие вспять русло русской истории. Он хочет подчеркнуть первые победы Петра в 1709 году и завоевание Крыма Екатериной в 1783 году, а не многочисленные поражения, которыми были отмечены последующие годы. До сих пор Путин публично игнорировал долгую, болезненную и изнурительную историю российского империализма XVIII века.

Фокус перевел новый текст Александра Бернса, посвященный одержимости Путина войнами XVIII века.

За несколько месяцев до вторжения в Украину президент России Владимир Путин примерил на себя роль учителя истории. Северная война, Полтава, Крым… Для Путина ответы на эти вопросы были очевидны. Армии Петра находились в Полтаве, расположенной сейчас на северо-востоке Украины, ведя великую борьбу с Западом, который в то время представлял шведский король Карл XII. К несчастью для Путина, один из учеников уделял больше внимания деталям, чем общей картине, и заметил: "Вообще-то эта война называлась не Семилетней, а Северной войной".

Легко понять, как путинская версия российской истории – одни лишь победы и ни одного жестокого поражения – могла привести к ложной уверенности, с которой он отдал приказ ввести свои войска в Украину в феврале прошлого года. Но, несмотря на свою публичную риторику и периодические ошибки, Путин, несомненно, знает реальную историю, стоящую за долгой и трудной борьбой России в XVIII веке. Сейчас, когда Россия готовится к более длительному конфликту в Украине, эта история предлагает примеры, на которые он может опираться – истории российских армий, преодолевающих серьезные поражения, восстанавливающих силы и идущих к победе.

Владимир Путин, Петр Первый и героическая история

Как и большинство глав государств, Путин довольно жизнерадостен, публично обсуждая героев своей страны. В своих выступлениях Путин в первую очередь уделяет внимание двум эпохам: периоду правления Петра Великого, длившемуся с 1700 по 1721 год, и правлению Екатерины Великой с 1768 по 1783 год. В контексте российской истории XVIII века это было бы похоже на то, как если бы, говоря о Войне за независимость, вы упомянули Лексингтон и Конкорд, а затем перешли к Йорктауну. Последовательность может быть правильной, но многие нюансы и сложности теряются.

Выступая по поводу 350-летия со дня рождения Петра Первого в июне прошлого года, Путин сказал:

"Почти ничего не изменилось. Удивительно! Как-то приходишь к этому пониманию. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего не отторгал! Он возвращал! Да, так и есть! Там, где Петербург основан – он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы – его первых походов. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял. Вот чего делал. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять".

[ + – ] В своих выступлениях Путин в первую очередь уделяет внимание двум эпохам: периоду правления Петра Великого, длившемуся с 1700 по 1721 год, и правлению Екатерины Великой с 1768 по 1783 год. Но отчитываясь о своих триумфах, Путин замалчивает неудачи и издержки, связанные с российским империализмом Фото: скриншот

Здесь Путин оправдывает свое вторжение в Украину, ссылаясь на историю России XVIII века. Превратив Петра I из завоевателя в отвоевателя, Путин создает нарратив, согласно которому он и исторический российский лидер находятся в одинаковом положении. По его мнению, европейские державы отказались признать законные претензии России при Петре, точно так же, как международное сообщество не признает захват Крыма.

Путин обычно формулирует свое видение Северной войны как соревнование великих держав, в котором врагом был Запад, а полем битвы – Украина. Во время Северной войны наиболее сплоченное сопротивление украинцев России произошло в 1708-1709 годах, когда гетман Иван Мазепа вместе с несколькими тысячами гетманской конницы и большим количеством запорожских казаков заключил союз со шведским королем Карлом XII. Шведские, гетманские и запорожские войска были разбиты под Полтавой Петром в 1709 году. В период Российской империи и в современных пророссийских кругах последователи Мазепы, или мазепинцы, стали синонимом предателей путинского видения России и Украины.

Но при всем внимании к Петру, любимая тема Путина – это пятнадцать лет между 1768 и 1783 годами, когда Россия победила Османскую империю, лишила ее Крымского ханства и присоединила Крым. Путин сказал, что Екатерина добилась победы меньшими затратами, чем Петр, и что он восхищается этим. Екатерина Великая возглавляла Россию в эту эпоху, и Путин, похоже, отождествляет себя с ней. Путин помнит ее как завоевательницу и основательницу городов. Армии России в этот период были очень успешны, их возглавляли такие известные личности, как Петр Румянцев и Григорий Потемкин. (Кстати, при отступлении из Херсона русские войска вынесли кости Григория Потемкина из собора Святой Екатерины). В эти годы Россия сражалась с ослабевающей Османской империей. В 1690 году мало кто поставил бы на зарождающееся государство московитов против османских войск. Но к 1760-м годам османские вооруженные силы ослабли. В результате в войне 1768 года армии Екатерины переходили от победы к победе в ходе сражений за Ларгу, Кагул и Керчь.

[ + – ] Карта Крыма, начало XVIII века

Здесь, как и в Северной войне, путинский нарратив утверждает, что победы над другими великими державами позволили России сокрушить Украину. Победы над османами дали возможность Екатерине свободно обращаться с украинским казачеством. В 1764 году Екатерина основала новую провинцию под названием Новороссия для укрепления своей границы, которая стала охватывать Харьков, Донбасс, старые владения Крымского ханства и территории расформированного Запорожского казачьего войска.

Путин и патриарх Кирилл воспевают эту историю. С 2014 года комментаторы отмечают, что Путин использует название "Новороссия". 16 января 2023 года Императорское православное палестинское общество объявило конкурс для российских школьников, посвященный аннексии Крыма Екатериной II и основанию Новороссии. И, что неудивительно, в ответ на вторжение украинцы начали демонтировать статуи императрицы, оставшиеся на их территории.

В героической интерпретации Путина Петр I победил Запад во время Северной войны, которая блокировала любые попытки украинской независимости. Затем Екатерина II победила Османскую империю и захватила Крым и южную Украину. Такие герои, как Петр Румянцев, Александр Суворов и Федор Ушаков, всегда обеспечивали победу России. В 1708 году русский полководец с гордостью доложил в Кремль: "Разбойничий притон в Бахмуте взят и разрушен, а жители перебиты". Путин, несомненно, надеется получить подобный доклад со дня на день.

[ + – ] Путин оправдывает свое вторжение в Украину, ссылаясь на историю России XVIII века Фото: Delfi

Столетие неудач

Однако подобный нарратив скрывает тот факт, что историческая борьба России за завоевание своих южных рубежей длилась столетиями, и даже ее решающая фаза продолжалась более ста лет.

Отчитываясь о своих триумфах, Путин замалчивает неудачи и издержки, связанные с российским империализмом. То, что Путин оставляет без внимания, не менее показательно, чем его хвастовство полководцами XVIII века.

Несмотря на достигнутую в конце концов победу, в этот период Москва понесла немало тяжелых потерь. Россия терпела поражения и неудачи при наступлении в Крыму в 1687, 1689, 1736, 1737, 1738 и 1739 годах. Она также понесла потери при Азове в 1695 году, Нарве в 1700 году, Фрауштадте в 1706 году, Головчине в 1708 году, реке Прут в 1711 году, Гросс-Егерсдорфе в 1757 году, Цорндорфе в 1758 году, Кольберге в 1758 и 1760 годах, Хотине в 1769 году, Измаиле в 1789 году, Поррассальми в 1789 году и Уттисмальме в 1789 году. Тогда, как и сейчас, поражения часто происходили из-за недостаточной материально-технической подготовки и излишней самоуверенности.

В июле 1711 года Петр I повел русскую армию на катастрофическую битву с османами на реке Прут. Царь был введен в заблуждение своими приближенными, полагая, подобно Путину в Украине, что победа будет быстрой и легкой и что его войска будут встречены христианами Османской империи как освободители. Но османская армия окружила его войска и вынудила его сдаться.

Согласно одному из недавних исследований кампании, "Петр… почти потерял все – свою армию, свои территориальные завоевания с 1701 года, свой трон, – потому что армия была поставлена в невыгодное положение на Пруте из-за плохой разведки и неадекватной логистики". Только снисходительность Османской империи на мирных переговорах позволила Петру отступить, восстановить свои силы и продолжить параллельную войну против Шведской империи. Путин умолчал об этом инциденте, и после вторжения в Украину российские критики его политики заметили это молчание.

[ + – ] Петр Первый командует Потешным полком Фото: Getty Images

Примечательно, что Путин никогда публично не упоминал о карьере фельдмаршала Буркхарда фон Мюнниха, одной из самых важных фигур в военной истории России XVIII века. Во время войны за Крым в 1735 году Мюнних позволил убаюкать себя обманчивому чувству безопасности, что привело к целой череде ложно-оптимистических оценок. В 1736 году он предсказал: "Азов будет нашим… возможно, даже Крым перейдет к нам". Затем, в 1737 год: "Весь Крым будет подчинен нашему контролю". К 1738 году он уже предвкушал завоевание современной Румынии. Наконец, более смело, в 1739 году: "Штандарты и флаги императрицы будут водружены – где, спросите вы? В Константинополе, в старейшей греческой христианской церкви, Святой Софии".

Историки XIX века критиковали самоуверенность Мюнниха в свете его неудачных действий в войне 1735-1739 годов. Но Брайан Л. Дэвис представил новую интерпретацию этого конфликта, утверждая, что Мюнних и его подчиненные офицеры извлекали уроки из каждого года неудач, и что к 1739 году русские военные вышли из конфликта с новыми тактическими доктринами и укрепленной системой материально-технического обеспечения.

История повторяется не всегда. Почему сценарий Польши 1939 потерпел крах в Украине в 2022

Если Россия терпела многочисленные поражения, то как ей удавалось в конечном итоге выходить победительницей из одного конфликта за другим? В течение XVIII века Россия продемонстрировала впечатляющую способность нести потери, преодолевать потери, затем набирать новые силы и возобновлять наступление.

Во время Северной войны Россия использовала свою рабочую силу, чтобы компенсировать недостающую численность армии и избежать внутренних проблем. Сегодня Россия часто набирает мужчин из сельской местности и старается избегать призыва из крупных городских центров. Напротив, в период с 1700 по 1705 год Москва скорее избегала призыва из сельской местности, чтобы сохранить свою сельскохозяйственную экономику. Вместо этого в первую очередь российское государство призывало слуг, ремесленников и городскую бедноту. По мере продолжения войны этого оказалось недостаточно, и с 1705 по 1711 год государство обратилось к сельскому земледельческому населению. Эта система призыва просуществовала до конца XVIII века, обеспечивая российскую армию людьми.

Во время войны против Крымского ханства и Османской империи в 1730-х годах русские потеряли больше людей от болезней, погоды и лишений, чем от действий противника. Чтобы сохранить численность армии в 120 тысяч, только на этом театре военных действий русские были вынуждены в 1738-1739 годах призвать 150 тысяч человек. С поправкой на сегодняшнее население России это эквивалентно 1,4 миллионам потерь.

Заключение

По мере того, как Путин готовит российский народ к длительной войне в Украине, он начнет все чаще обращаться к этой главе российской истории. 22 декабря правительство Путина зарегистрировало план общего образования для российских школьников, в котором есть такие темы, как "Преодоление первых неудач в Северной войне".

[ + – ] Медный всадник: памятник Петру Первому в Санкт-Петербурге. На постаменте надпись: "Петру Первому — Екатерина Вторая" Фото: Getty Images

Россия завоевала Крым не с первой и даже не с шестой попытки. В нынешней войне российские военные изначально допустили много ошибок. Но то же самое можно сказать и о многих конфликтах XVIII века. Сегодня Россия сохраняет способность восстанавливать свои силы в течение нескольких месяцев или лет. Более того, ядерное сдерживание еще больше облегчает Путину возможность продолжать воплощать в жизнь свои фантазии о современном царе. Только решимость Украины и поддержка Запада могут определить, будет ли его реинсценировка больше похожа на неудачу Петра на реке Прут или на завоевания Екатерины в конце столетия.

Об авторе

Александр С. Бернс – приглашенный доцент Францисканского университета в Стюбенвилле, изучающий связь американской континентальной армии с европейскими вооруженными силами. Под его редакцией вышел сборник "The Changing Face of Old Regime Warfare: Essays in Honour of Christopher Duffy", опубликованный в 2022 году.