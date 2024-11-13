В Джанкойском районе Крыма рухнул мост через железнодорожные пути: есть пострадавшие, подробности (видео)

По информации российских Telegram-каналов, мост не выдержал тяжелой фуры. На данный момент известно о двух пострадавших в результате инцидента.

В Джанкойском районе Крыма упал мост через железнодорожные пути. В результате падения есть пострадавшие, сообщают российские Telegram-каналы.

Инцидент произошел в селе Маслово Джанкойского района. На мосту находились фура и легковой автомобиль, которые также пострадали. Также сообщалось, что в результате происшествия есть пострадавшие, однако об их состоянии ничего не указывалось.

"По словам очевидцев, конструкция сложилась, не выдержав веса тяжелой фуры", — пишут в местных Telegram-каналах.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники МЧС России отметили, что деблокировали 2 пострадавших.

"Автомобильный мост завалился над железнодорожным полотном. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали врачам", — уточнили в ведомстве.

Глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко сообщила, что уже разработаны альтернативные маршруты, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.

Напомним, что в ночь на 23 октября, во время атаки беспилотников на оккупированный Крымский полуостров была повреждена радиолокационная станция ВС РФ. Был поражен мобильный пункт 31-й дивизии ПВО вблизи села Еленовка в Крыму.

Добавим, что ночью 28 октября в Крыму прогремели десятки взрывов в районах аэродромов. Громче всего было в Джанкое и Гвардейском, в пророссийских источниках также информировали о "звуках" в окрестностях Симферополя.