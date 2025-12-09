В чем "виноват" Богдан Хмельницкий: какой была альтернатива Переяславскому соглашению с Москвой

430 лет назад в Суботове родился Богдан-Зиновий Михайлович Хмельницкий герба Абданк — гетман Войска Запорожского. Одна из самых популярных и самых дискуссионных фигур в украинской истории. В первую очередь, в связи с тем, что это Богдан Хмельницкий — воин, стратег, оратор, дипломат — принес присягу на верность царю, приняв подданство России. Прошло уже почти четыре века после события, которое определило судьбу Украины и образ жизни украинцев на века — а мы до сих пор приходим в себя от решения, которое было принято 18 января 1654 года. Действительно ли Переяславская рада настолько значима? Почему Богдан Хмельницкий принял решение, которое в дальнейшем погубило украинский народ — и был ли у него выбор? Фокус искал ответы на эти вопросы.

Исторический контекст: казацкое государство в поисках короля

Прежде всего нужно понять систему координат, в которой жило тогда человечество. Если коротко и упрощенно, то государства (за редкими исключениями) тогда считались частными владениями "избранных высшими силами людей". В христианской Европе такой силой считался Бог. Он был единственным источником власти, а единственной легитимной властью была власть благословенная Им через руки служителей культа — священников. На протяжении XVI-XVII веков в Европе велись кровопролитные войны на базе религиозных противоречий и мировоззренческих норм организации общества.

В год восстания под предводительством Богдана Хмельницкого (1648) как раз завершилась самая кровопролитная на то время война, которую за ее продолжительность прозвали тридцатилетней. Она частично сдвинула понимание создания государства и понимание организации общества, но к идеям, что государство — это дело всего народа дошли только через 150 лет, однако это уже совсем другая история.

То есть на середину XVII века государство в Европе — это была частная собственность группы лиц, которые в ней именовались привилегированными слоями. Обычно это были военные и духовенство (или наоборот — сам этот порядок часто был поводом для войн в тогдашней Европе). Возглавлял государство монарх, который считался главным воином, однако благословлялся на правление духовенством — как было указано выше. Таким образом сохранялся баланс между привилегированными слоями.

Переговоры Хмельницкого с послом Речи Посполитой Смяровским Фото: Вікіпедія

В Речи Посполитой, которая в то время контролировала большинство украинских земель, такими слоями были католическое духовенство и шляхта (воины). Они коллективно на Вальном сейме принимали все законы в стране и даже выбирали короля. Польская шляхта была самым многочисленным сословием военных относительно общего населения страны в Европе — около 10% населения страны. Еще несколько процентов составляло духовенство. Остальные же 80% составляли бесправные человеческие массы.

В 1648 году представитель другой прослойки воинов Богдан Хмельницкий поднял восстание. В начале речь шла о восстановлении привилегий для казаков — такой же касты воинов, как и шляхта, которая боролась за свои привилегии с конца XVI века. На самом деле разница между казаками и шляхтичами была больше, чем просто ситуативная принадлежность к разным привилегированным сословиям. Казаки принадлежали к другому вероисповеданию — православному, говорили на другом языке; в XVIII и точно в XIX веке сказали бы, что казаки принадлежат к другой нации, чем шляхта. Тогда же, в середине XVII века, ключевыми факторами идентификации было вероисповедание и принадлежность к соответствующему общественному сословию.

В декабре 1648 года после одержания побед в нескольких подряд битвах Богдан Хмельницкий торжественно въезжает в Киев — древнюю княжескую столицу, которая, как и Киевская митрополия, потеряла свой статус за более чем 150 лет до этих событий. Понятно, что киевская элита, в первую очередь духовенство стремились восстановить свое положение в обществе. А это было возможно сделать в собственном государстве. Скорее всего, они поделились своими желаниями, видением и мечтами с гетманом-победителем. В Киеве Богдан Хмельницкий вдохновился идеей возрождения древнего княжеского государства. И с того времени война шла уже не за перераспределение привилегий в Речи Посполитой, а за образование нового православного государства казаков.

Как Боголюбский Киев брал, а Сагайдачный на Москву ходил

Однако была проблема. В Европе государство должен был возглавить представитель монархической династии (которых было всего несколько и каждая из них скрупулезно вела свою родословную, которая часто насчитывала сотни лет. Здесь применялись знаменитые генеалогические деревья). В Речи Посполитой короля выбирали именно среди представителей таких "голубокровных" родов, поэтому ее в основном возглавляли иностранцы, в частности на момент войны Богдана Хмельницкого это были представители шведской династии Ваза (что не мешало Речи Посполитой воевать со шведами, то есть родственниками своего короля).

Отметим, что в то время в Европе завершила борьбу за независимость Нидерландская республика, а также был свергнут король в Англии. Однако первые боролись за свою государственность 82 года и в конце концов воспользовались удачной конъюнктурой, а во втором случае все завершилось реставрацией монархии, которая правит в Лондоне до сих пор. То есть казацкое государство во главе с "неблакитнокровным" Богданом Хмельницким выглядело бы в глазах тогдашнего международного сообщества чем-то вроде современного Приднестровья.

Решить этот вопрос Хмельницкий пытался путем женитьбы своего старшего сына на Розанде, дочери Господаря Молдавии Василия Лупула, которого признавали монархом другие страны, к тому же он был православным. В те времена Церковь выполняла большинство функций, которые сейчас выполняет государственный аппарат — от культурных и образовательных до доступной для широких масс медицины. Поэтому вероисповедание играло критически важную роль, особенно вероисповедание монарха.

Так что подытожим.

По состоянию на осень 1653 года казацкое квазигосударство (квази — потому что нет легитимного полноценного монарха во главе) уже 5 лет ведет кровавую борьбу с католическим королевством польским. Речь Посполитая была конфедерацией Польского королевства и Великого княжества Литовского. Украинские земли входили именно в состав Польши;

Попытки военным путем побудить Молдавского господаря к браку дочери с Тимошем Хмельницким завершились трагически — бракосочетание состоялось, однако Тимош вскоре погиб, воюя на стороне своего тестя;

Перспективы сделать род Хмельницких монаршим становились все туманнее;

Основной союзник в борьбе с поляками — крымский хан (мусульманин по вероисповеданию) постоянно предавал казаков в самые ответственные моменты, не давая добиться решающей победы ни одной из сторон.

Геополитические реалии, при которых произошло "воссоединение"

В таких условиях после очередной измены хана Ислама III Гирея (он пошел на сепаратные переговоры с поляками даже без ведома Богдана Хмельницкого) было решено искать нового союзника. В тогдашней ситуации, когда география играла куда более важную роль, чем сейчас выбор был невелик. Из всех соседних государств казацкого государства, вошедшего в историю под названием Гетманщина, остались только мусульманская Османская империя, вассалом которой был крымский хан и в отношении которой было немало справедливых предубеждений среди простых казаков и народных масс. Другим вариантом был союз с православным Московским царством.

Интересно, что против этого союза сразу выступило украинское православное духовенство, ведь с 1589 года (время признания Московского патриархата) в Москве провозгласили курс на "воссоединение" православных славянских народов под одной рукой самодержавного царя. В Москве тогда была другая концепция создания государства, чем в Европе. Если в той же Речи Посполитой (которая так и переводится — дело народа) государство было собственностью общества, хотя и в лице лишь привилегированной его части, то Московское царство считалось собственностью лишь одного монарха. Только он имел права и мог наделять ими и по собственному усмотрению отбирать у кого-либо в государстве. Себя же он называл самодержцем, то есть тем, кто самостоятельно владеет государством и любыми правами в нем. Это была существенная разница между тем, что имело место в казацком государстве и тогдашней Московии. И православное духовенство понимало, что в случае любого соглашения Москва будет пытаться интегрировать все казацкие институты со своими на собственных условиях и первой такой институцией стала бы Церковь (так и произошло через несколько десятилетий).

Письмо Гетмана Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу Фото: Вікіпедія

Однако альтернативой союза с Москвой было остаться один на один против объединенного войска Речи Посполитой и крымского хана. Это означало бы неизбежное военное поражение и разгром казацкого войска с последующими казнями всех активных участников восстания. Поэтому было решено провести переговоры с московской делегацией; зимой пока не стартовала весенне-летняя военная кампания.

Переяславская рада — реконструкция событий

Для проведения Генеральной военной рады — высшего органа управления казацкого государства был выбран провинциальный городок Переяслав подальше от духовенства и киевлян, которые были не в восторге от таких гостей. На нее были приглашены представители Московского царя Алексея Михайловича. Московскую делегацию возглавил боярин Василий Бутурлин.

Важно, что оригиналов документов не сохранилось или они не доступны, поскольку хранились они в российских архивах, поэтому наверняка сказать об их судьбе трудно. Основным источником о событиях стали свидетельства самого Бутурлина, который совсем не подходит на роль объективного и незаангажированного источника. Поэтому историки реконструируют картину по косвенным источникам.

"Навеки с Москвой, навеки с русским народом" (1951), художник Михаил Хмелько. В советское время Переяславская рада активно отображалась в пропаганде Фото: Вікіпедія

Известно, что на самом совете сразу возник конфликт. Планировалось осуществить взаимную присягу сторон на верность заключенному договору, однако московская делегация наотрез отказалась присягать от имени царя. Таким образом Москва с самого начала демонстрировала свое пренебрежительное отношение к казакам.

Наконец Богдан Хмельницкий и часть старшины перед лицом безысходности таки присягнули на верность царю в одностороннем порядке. Наотрез присягать отказались запорожские казаки во главе с Иваном Сирко, православное духовенство и некоторые полковники с их полками. Возглавил это движение полковник Иван Богун — одна из самых героических фигур национально-освободительной войны.

Бутурлин доложил царю, что лично принял присягу от жителей 117 городов Гетманщины.

Что пообещала Москва. Основные положения договора

Уже через два месяца были подписаны "Мартовские статьи", оригинальный текст которых, как указывалось выше, исчез. По московским черновикам и дальнейшему развитию событий историки частично реконструировали их содержание.

Суть отношений представляла собой протекторат. Казаки формально признавали превосходство Московского монарха (так как своего не имели), однако имели полное самоуправление и даже право проводить самостоятельную внешнюю политику, оговорки касались только Речи Посполитой и Крымского ханства, которым обе стороны объявили войну.

Гетманщина платила дань в московскую казну, а в пяти ее крупнейших городах размещались московские войска, однако это объяснялись военными действиями, которые проводились совместно.

Важно отметить, что Гетманщина сохраняла право на дипломатическую деятельность, также нетронутой оставалась ее социальная структура и правовая система.

А самое важное — независимость сохраняла православная митрополия (напоминаем, что церковь тогда выполняла большинство функций современных государственных институтов). Формальное подчинение легитимному монарху де-факто независимого государства было распространенной в то время практикой.

Дальнейшее развитие событий: от Гетманщины до Руины

Интересно, что союз продлился всего два года. После разгрома Речи Посполитой по результатам кампаний 1655-1656 годов в городе Вильно (современный Вильнюс) Московский царь заключил сепаратный мир с Речью Посполитой. Казаков на переговоры даже не пригласили. Царь в директивной форме приказал воевать казакам теперь уже вместе с поляками против Швеции и Трансильвании, которые напали на Речь Посполитую, ослабленную длительной войной против казаков и теперь уже и против Московского царства.

Разгневанный предательством Московского монарха, Богдан Хмельницкий наоборот заключил союз именно с Трансильванией и Швецией и приказал казакам добить Речь Посполитую в союзе этими государствами. Следствием совместных военных действий было взятие и разрушение столицы Польского королевства и Речи Посполитой Варшавы. Поляки готовились к ликвидации своей государственности. В польской научной и художественной литературе называют этот период красноречивым наименованием "Потоп". Однако им повезло. Богдан Хмельницкий умер, а вместе с ним — и союз со Швецией и Трансильванией. Казаки вернулись в Гетманщину бороться за власть, и украинские земли начали погружаться в один из самых темных периодов нашей истории — Руину.

Памятник 1979 года, сооруженный под названием "Навеки вместе"; установлен в честь 300-летия "воссоединения" Гетманщины с Московским царством в Переяславе Фото: Вікіпедія Памятный знак в честь отречения украинским казачеством присяги московскому царю Фото: Вікіпедія

В чем "виноват" Богдан Хмельницкий

Определяя роль Переяславской рады в истории Украины, следует принять во внимание несколько моментов.

Нужно учитывать контекст. Гетманщина страдала от нелегитимности власти, что стало следствием полонизации древнерусской элиты. Дипломатический выбор базировался на критериях, актуальных в заданный исторический отрезок времени и на основе актуальных геополитических реалий. Союз с Московским царством, ставший следствием проведенной Переяславской рады, де-факто был ситуативным и не очень популярным в народе и среди новых украинских элит недолговременным союзом. В течение второй половины XVII века Гетманщина заключила несколько таких союзов чуть ли не со всеми своими тогдашними соседями по очереди. Стратегическую детерминированную роль Переяславской раде придали постфактум российские и особенно советские историки, нарушая ряд научных принципов, в частности — принцип историзма.

Осуждение Богдана Хмельницкого за его выбор такое же псевдонаучное, как и его восхваление в советский и еще имперский период, ведь он действовал в условиях своего времени, не зная дальнейшего развития событий. В середине XVII века невозможно было спрогнозировать Батуринскую резню, ликвидацию Запорожской Сечи, тотальную русификацию, Голодоморы и сталинские репрессии — так, как сейчас мы не можем спрогнозировать развитие событий в следующие три века. Поэтому, пытаясь критиковать Богдана Хмельницкого, который фактически восстановил из пепла украинскую государственность, мы лукавим или просто нечестно играем, ведь мы сейчас знаем гораздо больше, чем знал тогда он.

