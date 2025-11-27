Как Россия захватывала Украину: Полтавская битва и Батуринская резня

В ноябре 1708 года российские войска жестоко уничтожили казацкую столицу — город Батурин. Оккупанты, прибывшие с московской земли, жестоко расправились с мирными жителями: по свидетельствам очевидцев, еще следующие несколько дней по реке плавали изуродованные тела замученных батуринцев. Фокус разобрался, как казацкая вольница, справедливо претендовавшая на звание самого свободного государства Европы, перешла в подданство одной из самых жестоких деспотий.

Весной 1687 года к казацкому гетману Ивану Самойловичу прибыли московские представители, которые сообщили ему о решении князя Василия Голицына отправляться на Крым. Подготовка к походу началась еще осенью, однако осуществлять переход через степь к полуострову именно в мае-июне было с военной точки зрения самоубийством. Ведь татары могли использовать основной козырь безводной степи — поджечь траву, что сделало бы невозможным переход большого войска.

Иван Самойлович, чтобы стать гетманом, в 1672 году предал своего предшественника Демьяна Многогрешного Фото: Википедия

Опытный гетман это прекрасно понимал. Он, как и большинство казаков, прекрасно знал степь и местные реалии, однако перечить вельможному князю не мог. Василий Голицын был фаворитом царевны Софьи — фактической правительницы Московии при больном царевиче Иване V и малолетнем Петре. А казацкий гетман уже давно не имел реального суверенитета, которого добивался его предшественник Богдан Хмельницкий, заключая соглашение с царем Московии в еще не таком уж и далеком 1654 году.

Союз с Московией: неоправданные надежды

За чуть более чем три десятилетия Украинское казацкое государство пережило настоящую руину — его земли были разделены на несколько частей и поочередно оккупированы всеми соседями. Поляки насаждали на украинской земле католицизм и полонизировали население, московиты — деспотию азиатского образца, турки пытались присоединить украинские земли к своей трансконтинентальной империи (однако в конце концов отдали часть казацкой территории под опеку Молдове), а татары из Крыма просто грабили все и всех, сгоняя тысячи людей на невольничий рынок в Кафу. Казаки же все это время воевали между собой за гетманскую власть, которая становилась все более эфемерной.

В конце концов каждый следующий казацкий лидер заключал все менее выгодные для казаков соглашения с московским царем. Передача суверенитета собственного государства — такова была плата за поддержку в борьбе за власть. При этом площадь территории, которой реально владели гетманы, как и их самостоятельность все уменьшались. Тот же Иван Самойлович, чтобы стать гетманом, в 1672 году предал своего предшественника Демьяна Многогрешного и упрятал его в московские казематы, откуда тот со временем был сослан в Сибирь. Однако несмотря на то, что он объявил себя гетманом обоих берегов Днепра, реально Самойлович получил лишь территории на левом берегу крупнейшей украинской реки.

Земли современной Центральной Украины за десятилетия войн превратились в настоящую пустыню. Тех, кто был готов остаться в ней даже несмотря на все невзгоды и риски, гетман силой переселил в свои маленькие владения. Он осуществил это в угоду московскому царю, который хотел скорее видеть земли центрального украинского Поднепровья пустыми, чем отдать кому-то из соседей.

Падение гетмана Самойловича

Именно гетман Иван Самойлович окончательно потерял контроль над Запорожской Сечью, которая была официально объявлена отдельной военно-политической единицей, напрямую подчиняющейся царю. Также в 1686 году Московское царство официально утвердило раздел Украины с Речью Посполитой по Днепру, заключив с ней "вечный мир" (который на самом деле продлился менее века). В тот же год Украина (не только казацкая, но и та часть, которая осталась в составе Польши) потеряла свою самостоятельную православную митрополию.

Более 600 лет, с середины XI века Киевская митрополия была автокефальным, то есть самостоятельным организационным образованием, которое лишь символически признавало духовное превосходство патриарха в Константинополе. В то время именно Церковь формировала социальную сферу — образование, медицину, культуру и человеческий досуг в целом. Все это управлялось из Киева на огромных просторах бывшего Киевского государства. Теперь же, в 1686 году, контроль над всем этим получила Москва.

Гетману оставалось лишь смириться с таким положением вещей — и вот теперь он должен был получить унижение еще и как военный командир, отправившись в заранее проигранный поход. Ирония судьбы в том, что когда татары, как и ожидалось, подожгли траву, разрушив планы Кремля по быстрой оккупации Крыма, виновным в этом сделали самого гетмана.

Князь Василий Голицын решил сделать именно казацкого предводителя "козлом отпущения", повесив на него вину за свою неудачу. Кара была тяжелой — гетмана сослали в Сибирь, лишив всех титулов и имущества, а сына, которого он готовил себе в преемники, казнили. Такой печальный и парадоксальный финал пятнадцатилетней политики гетмана Самойловича, которая заключалась в уступках Московии по всем вопросам.

Выборы гетмана: новая надежда

Выборы нового гетмана были превращены в фарс — московское войско окружило казацкий лагерь и усмиряло всех, кто выступал против их кандидата. А этим кандидатом стал генеральный есаул (помощник) бывшего гетмана — Иван Мазепа. Как и все предыдущие кандидаты, он подписал соглашение (Статьи) с московским правительством, которое снова урезало суверенитет Гетманщины. Однако качественное европейское образование нового гетмана и практический опыт дипломатической работы в сочетании с определенным политическим фартом (куда же без него) позволили превратить правление Ивана Мазепы в настоящее возрождение Государства войска Запорожского, которое впоследствии назвали Мазепинским ренессансом.

Гетман сумел продержаться у власти дольше всех казацких предводителей — более 22 лет. Однако мог лишиться трона и головы уже через два года. В 1689 году в Москве произошел государственный переворот — царевну Софью (а именно ее фаворит продвинул Мазепу на должность гетмана) отстранили от власти и отправили до конца жизни в монастырь.

Иван Мазепа: верный советник царя Петра

Однако Иван Мазепа проявил удивительную политическую интуицию и вовремя поддержал новую власть. Царю Петру тогда не было и двадцати, а Мазепе уже подходил пятый десяток. Казацкий гетман, который в свое время немало поездил по Европе и знал много языков стал настоящим наставником для молодого царя.

Иван Мазепа имел реальное влияние на человека, который принимал окончательные решения в Московском государстве — на царя Петра

Молодой Петр мечтал превратить свою отсталую и заброшенную страну в мощное европейское государство, поэтому он прислушивался ко всем, кто мог ему помочь в этом деле — а в Московском царстве было немного таких, кто видел Европу собственными глазами. Вот так Мазепа получил реальное влияние на человека, который принимал окончательные решения в Московском государстве — на самого царя Петра.

Ценный, но реальный взгляд: какая разница, что Киевской митрополией теперь руководят из Москвы, если в самой столице царства прислушиваются к словам гетмана? Сам гетман полностью подконтролен московским воеводам — даже в его столице размещен полк стрельцов, чтобы казацкий предводитель не надумал заниматься самоуправством. И что с того — если воеводы выполняют все прихоти царя, который сам спрашивает совета у своего любимца Ивана Мазепы? По условиям последних договоров Украинское казацкое государство стало частью Московского царства — государства, где ведущую роль играл лидер казаков.

Иван Мазепа был гетманом, для которого власть и деньги были средством, а не самоцелью. Он был одним из самых богатых людей региона — царь щедро одаривал своего фаворита. Но гетман тратил значительную часть своих средств на благотворительность. Он построил и реставрировал десятки церквей, основывал и развивал образовательные учреждения, среди которых настоящей жемчужиной стала Киево-Могилянская академия, которая получила свой высокий статус именно стараниями гетмана. Благодаря Мазепе в Киев съезжались студенты и ученые со всей Восточной Европы. В городе проходили лучшие спектакли в регионе, реставрировались и строились церкви, развивалась торговля. Гетман щедро жертвовал на нужды художников — художников, скульпторов, литераторов, которые в ответ прославляли его же самого. Иван Мазепа стал едва ли не самым популярным украинским политиком своего времени и героем мирового литературного наследия (о котором писал даже Джордж Байрон).

Наряду с тем Иван Мазепа был жадным и алчным до власти правителем. Он казнил или просто убивал всех, кто посягал на его власть или имущество.

Еще в начале правления расправился с лидером казацкого восстания Петриком Иваненко. Когда Речь Посполитая тонула в междоусобной борьбе, которую усилила агрессия Швеции, Мазепа, вопреки условиям Вечного мира, тайно поддержал и раздул очаг казацкого восстания в этой стране — чтобы получить повод вторгнуться, чтобы "помочь союзному государству его подавить". И таки подавил, арестовав и отправив московскому царю лидера восстания Семена Палия. Мазепа стал последним гетманом обоих берегов Днепра, а Семен Палий отправился в Сибирь.

"Помогая" полякам в войне со шведами, Иван Мазепа взял под контроль еще и Волынь — так далеко не удалось зайти даже Богдану Хмельницкому. Все — "ради расширения власти московского царя". Реально же сам Мазепа всем заправлял. Однако старый и мудрый гетман не предусмотрел одного — юный царь со временем таки вырос.

Петр Первый берет свое

С началом Северной войны, которая в конце концов стала проектом жизни Петра I, царь стал требовать от Мазепы отправки казаков на север — для выполнения нужд царского войска. Понятно, что в Гетманщине такие действия были совсем не популярными. Со временем все более очевидными становились намерения царя отправить гетмана на почетную пенсию. Для этого московский правитель даже добился для Мазепы от австрийского императора (единственного в то время императора в Европе) титула немецкого князя.

Последней каплей стало требование царя к Мазепе отправиться со всем войском на территорию Московии, в то время, как само казацкое государство было наполнено московскими военными. Было очевидно, что это попытка заменить гетмана и казаков на московских чиновников. В такой ситуации Иван Мазепа решил действовать.

Проигрышный ва-банк

Гетман Иван Мазепа контактировал с польским королем Станиславом Лещинским с момента его избрания на престол (с помощью силы шведского оружия). В ситуации, когда решение нужно было принять здесь и сразу, Мазепа решил попробовать повторить маневр Богдана Хмельницкого, который тоже под конец жизни заключил союз со Швецией против Речи Посполитой, на сторону которой тогда перешел московский царь.

Соглашение, которое заключили король Швеции Карл XII и гетман Иван Мазепа, было куда более выгодным для Украины, чем статьи, которые гетмана заставили подписать за два десятилетия до того московские вельможи. Она была похожа на ту, которую когда-то Хмельницкий заключил с Москвой. Если коротко: в те времена в Европе государство не могло существовать без монарха, поэтому как минимум формально было необходимо принять чье-то превосходство. Хмельницкий выбрал московского царя, на этот раз гетман Мазепа выбрал монарха Швеции, однако фактически территория казацкого государства получала самоуправление и даже право вести внешнюю политику, что всегда было признаком суверенного государства.

Маневр гетмана, который с тысячей верных казаков перешел на сторону короля Швеции, был понятен, однако дальше было важно заручиться поддержкой остальных казаков и обычных (посполитых) людей.

Мазепа с тысячей верных казаков перешел на сторону короля Швеции

Россия демонстрирует звериное лицо

Царь Петр был шокирован новостью о решении гетмана. И месть его была страшной. Разъяренный монарх приказал полностью уничтожить гетманскую столицу — город Батурин. Этот приказ сразу выполнил его верный генерал, который сам претендовал на гетманство — князь Александр Меншиков. Взяв город с помощью предателей, московские войска жестоко расправились не только с защитниками Батурина, но и с мирными жителями: это подтверждают современные археологические раскопки. Московиты убивали даже младенцев, а казаков казнили крайне жестоким способом. Колесованию подвергли даже помощника коменданта, который был немцем по происхождению и на момент "казни" уже умер от ран. Поэтому под колесо пустили бездыханное тело. Вниз по течению реки Сейм спустили плоты с изуродованными телами защитников столицы. Всего в Батурине на момент штурма находилось около 6 тысяч человек.

Кроме эмоций у царя Петра, скорее всего, был и жестокий, хладнокровный и, следует признать, эффективный расчет. Расправа с населением Батурина должна была стать акцией запугивания других жителей казацкого государства, чтобы сделать невозможным поддержку гетмана Мазепы.

В то же время началось его шельмование через тогдашние средства коммуникации. Ивана Мазепу предали анафеме (церковное проклятие) в построенных им же православных церквях. Сказалось переподчинение Киевской митрополии Москве. Только в 2018 году Константинопольский патриархат официально признал наложение анафемы на гетмана Мазепу политически мотивированным, поэтому неканоническим (лишенным юридической силы и духовного смысла).

Иван Мазепа за свой счет построил 26 соборов, церквей, в том числе и за пределами Украины

И все эти методы сработали. Большинство казаков послушно прибыли в Глухов, который царь определил новой столицей, и избрали Ивана Скоропадского — кандидата, на которого указал сам Петр I. Поддержать гетмана Мазепу решились только запорожцы — кто как не они могли устоять перед запугиваниями?

В ответ Чертомлицкая Запорожская Сечь была подвергнута той же экзекуции, что и Батурин — там тоже разоряли казацкие могилы и повторно казнили умерших. Конечно, мирных людей в казацкой твердыне не было, а вот защитники подверглись тем же издевательствам, что и защитники Батурина.

Потеря государственности и ее последствия

Разрушение Батурина стало поворотным моментом в истории Украины. Оно ознаменовало окончательную оккупацию Казацкого государства и условия, на которых устанавливалась новая власть. А это — абсолютное повиновение и жестокое наказание за любую самодеятельность. Власть в Москве строилась не на силе убеждения, а на самой силе. Такие же методы внедряли и на завоеванных территориях. Ты должен выполнять приказы выше себя: не потому, что они правильные и умные, а потому, что в противном случае ты будешь жестоко наказан. И показательная расправа над Батурином — первый акт во внедрении таких норм морали на территориях Украины — которые не просто привыкли к свободе, а были ее воплощением.

Казацкое государство было построено казаками — людьми, которые восстали против произвола и несправедливости в Речи Посполитой, и установить деспотизм в такой стране можно было только самым жестоким способом — через физическое уничтожение всех кто осмелится сопротивляться.

Поражение украино-шведского войска в битве под Полтавой создало условия для утверждения московской оккупационной власти на территории Украины на следующие два века. Как именно происходило ее внедрение во все сферы жизни украинцев — расскажем далее.