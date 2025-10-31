Был ли Устим Кармалюк украинским Робин Гудом: реальная история героя народных легенд

"Подольский Робин Гуд", ночной ужас всех богачей и покровитель бедных, борец с классовым неравенством, народный мститель, "последний Гайдамака". Как только не называли Устима Кармалюка в разные периоды истории уже после его смерти. Это имя заставляло содрогаться все Подолье в течение двух десятилетий. Фокус разобрался, кем Устим Кармалюк был на самом деле.

Ангелы и демоны "последнего Гайдамаки"

После смерти Устима Кармалюка от рук подольских помещиков в 1835 году его жизнь, как это часто случается, стала усеянной различными легендами, мифами и откровенными байками. И если с утверждением, что его не брали пули или Устим умел превращаться в разных животных все более или менее понятно, то с различными ярлыками, которые ему присваивали, вроде народного мстителя все немного сложнее.

Устим Кармалюк. Портрет работы Василия Тропинина

Родился в Речи Посполитой — вырос в России

Устим Кармалюк (по некоторым версиям Кармелюк, также вероятно он сам подписывался Карманюк, поскольку у его дедушки было такое прозвище из-за жадности, а потом уже трансформировалось из-за ошибки писаря) родился весной 1787 года в Подольском воеводстве в Речи Посполитой. Через несколько лет его родное село стало частью Российской империи, однако порядки в основном оставались старыми. Земля принадлежала тем же бывшим польским шляхтичам, которые поспешно становились российскими дворянами. Поэтому крестьяне были вынуждены отрабатывать барщину в пользу пана. В Речи Посполитой речь шла в основном об отработочной ренте, то есть люди вместо того, чтобы платить за пользование землей, бесплатно отрабатывали несколько дней на помещика. Конечно, не обходилось без злоупотреблений со стороны шляхты.

В Российской империи действовало значительно более жесткое крепостное право, по которому крестьяне де-факто были собственностью помещика. Конечно, бывшие польские шляхтичи были не против внедрить такие правила в своих хозяйствах. Также в России действовал рекрутский набор — укомплектование армии из крестьян. Срок службы составлял двадцать пять лет. Тогда войны велись без оглядки на потери именно рядового солдатского состава, а средний срок жизни человека был достаточно коротким, поэтому те кого отдали в солдаты редко возвращались домой. Следовательно, в рекруты часто отдавали крестьян, которые проявляли непокорность помещику или за совершение мелких преступлений.

В юношеском возрасте Устима забрали служить во двор помещика Пигловского. По сути дворовые крепостные были на уровне рабов, которые обслуживали домашнее хозяйство. Через несколько лет Кармалюка отправили в рекруты и здесь находим первое существенное расхождение между официальными документами и народными легендами. Официально Кармалюк украл воск из местной часовни — крайне отвратительный с этической точки зрения поступок. Зато люди утверждали, что причиной рекрутирования юноши была его непокорность помещику.

Преступления и наказания

Несмотря на всяческие попытки избежать рекрутчины (есть версия, что он для этого даже вырвал себе два передних зуба), Устима таки отправили в солдаты, однако он быстро дезертировал еще с несколькими рекрутами и вернувшись отомстил помещику, сжегши его винодельню и якобы самого высекая розгами. После этого инцидента пути назад не было. Кармалюк превратился в лесного разбойника, став ночным ужасом для местных помещиков, мелких шляхтичей, корчмарей и крестьян среднего достатка. Из следующих двадцати двух лет, которые сделали его живой легендой не только Подолья, но и всей Украины Кармалюк лишь около семи лет провел на свободе, а остальное время — в казематах и на пути домой после побега из дальних каторг.

Каменец-Подольский. Папская (Кармалюкова) башня, в которой трижды был заключен Устим Кармалюк

Сначала, когда его впервые поймали, Кармалюка отправили еще раз в армию, а именно — служить в Крыму. Напомним, что это был период Наполеоновских войн, в которых российская армия принимала активное участие. Однако Устиму удалось оттуда снова сбежать. Кармалюк вернулся на Подолье и продолжил грабить местных богачей.

Вся история могла закончиться уже в 1818 году, когда Каменецкий суд вынес смертный приговор Кармалюку, поскольку некоторые жертвы его разбоев умирали от полученных травм. Однако местный губернатор решил помиловать разбойника. Вместо этого его заклеймили и сослали в Сибирь, перед тем публично избив плетьми. Всего Устима Кармалюка при жизни трижды клеймили и более тысячи раз били плетьми, розгами и шпицрутенами.

Проскальзывать между пулями и решеткой

Тогда ему удалось сбежать во время этапа в тюрьме российского города Вятка. После этого Кармалюк неоднократно попадался властям и постоянно убегал из тюрьмы Каменца, Нежина и даже Тобольска. Неподалеку последнего Устим оказывался дважды, однажды совершив крайне дерзкий побег вместе со всеми сокамерниками. В грозовую ночь он снял решетку и сплетя из рубашек других заключенных канат, который с помощью камня забросил за ограду тюрьмы, сделал навесной мост по которому все выбрались из места заключения.

Неоднократно приговоренный к пожизненной каторге Кармалюк постоянно возвращался обратно в родные края. Постоянные побеги и невероятные способы избежания наказания породили среди людей легенды, что Кармалюк обладает магическими способностями. Его авторитет постоянно рос как в криминальном мире, так и среди крестьян для которых его преступления против ненавистных шляхтичей и корчмарей были воплощениями высшей справедливости, ведь сами крестьяне никоим образом не могли добиться законного наказания за произвол, который часто совершали представители этих общественных сословий. Его непосредственные сообщники называли его "отцом", а крестьяне атаманом и "последним гайдамакой" в память о восстаниях против шляхты, которые бушевали в этом регионе на протяжении XVIII века.

В тридцатые годы ХІХ века ореол деятельности Кармалюка простирался от Бессарабии и Волыни до окрестностей Киева (все эти земли входили в Киевское генерал-губернаторство). По некоторым данным в нападениях Кармалюка участвовали около 20 тысяч крестьян.

В ответ была создана специальная Галузинецкая комиссия из местных судов, которая должна была разобраться в ситуации и остановить волну насилия. Видимо, параллельно было принято решение больше не задерживать Кармалюка, который из обычного грабителя постепенно превращался в политическую фигуру. Утром 22 октября 1835 года Устим Кармалюк был убит из засады. Его застрелил восемнадцатилетний шляхтич Федор Рудьковский. Существует легенда, будто он стрелял в повстанческого предводителя серебряной пуговицей вместо обычной пули. Он действительно мог это сделать, ведь в первой половине XIX века мистические взгляды были распространенным явлением, а Кармалюка из-за его невероятных успехов и многочисленных побегов многие считали вурдалаком, которого можно убить только серебром.

Рудьковского после этого принял сам император Николай I. Он пожизненно освободил юного дворянина от уплаты налогов и наградил памятным перстнем. Тело Кармалюка еще несколько дней возили по разным селам, демонстрируя перепуганным крестьянам. После этого Кармалюка похоронили в неизвестном месте без могилы и осуществления христианского погребального обряда. Место захоронения не найдено до сих пор.

Памятник на условной могиле Устима Кармалюка

Галузинецкая комиссия работала вплоть до 1839 года, пытаясь установить все детали истории. Параллельно народом распространялись различные легенды и предания о Кармалюке. Как часто бывает в таких ситуациях вымышленные факты часто заменяют собой реальные события. И если рассказы о колдовстве и других магических способностях Кармалюка достаточно легко отсеиваются от реальности, то вопрос роли Кармалюка именно в социальных сдвигах на Подолье и по Украине в целом определить достаточно непросто.

Лишь через десятилетие сведения об этом последнем гайдамаке собирали среди местных жителей члены Кирилло-Мефодиевского братства Тарас Шевченко и Николай Костомаров. И им уже рассказывали о народном рыцаре, продолжателе повстанческих традиций времен Гайдамаччины (длительного периода восстаний против произвола шляхты в Речи Посполитой в XVIII веке).

Это мститель или грабитель?

В последующие периоды, когда крестьян Украины освободили из крепостничества, многие были обязаны положительным изменениям, в том числе и Устиму Кармалюку, который, казалось, внес весомую лепту в этот процесс. Уже в XX веке деятели УНР считали его восстание предвестником борьбы, которую они вели за национальное освобождение украинцев и прекращение социального угнетения. А своего апогея образ Кармалюка как народного мстителя достиг через столетие после своей деятельности, когда его действия напомнили тогдашним правителям Украины большевикам их собственную бурную молодость и путь к успеху. Так он стал лидером классовой борьбы крестьянства против их угнетателей. И здесь действительно было безразлично или грабил он помещиков, или просто богатых крестьян. С точки зрения большевиков все они были одинаковыми врагами крестьянства. Первые два фильма, которые коммунисты сняли о Кармалюке (1931 и 1938 годы) демонстрировались в прокате как раз в разгар большевистских репрессий против "классовых врагов".

С обретением независимости в Украине проводились научные исследования деятельности Устима Кармалюка с целью установить его реальную роль в истории нашего государства. Исторические документы свидетельствуют о том, что его жертвами становились в основном мелкие купцы, корчмари, государственные служащие и зажиточные крестьяне. Методы его разбоя часто были настолько жестокими, что жертвы погибали. Никаких фактов о политических взглядах Кармалюка или борьбе с социальной несправедливостью не зафиксировано, так же как и раздачу денег крестьянам, непричастным к его банде. Явно преувеличенными выглядят слухи о двадцати тысячах восставших крестьян под его руководством. Вопрос, было ли вообще восстание как таковое? Или речь идет о серии обычных грабежей? Красноречивым является тот факт, что Устима Кармалюка часто ловили сами же крестьяне.

Деятели УНР считали восстание Устима Кармалюка предвестником борьбы, которую они вели за национальное освобождение

С другой стороны можно ли доверять имперским документам? Показательным является пример с его первым "преступлением". Что мешало помещику подтасовать якобы ограбление часовни, чтобы дискредитировать строптивого крепостного в глазах окружающих, даже его собственной семьи? Ведь обнародование реальной причины таки могло спровоцировать восстание крепостных, предоставило бы Кармалюку авторитет. Так что же могло помешать фальсифицировать обвинения следствию в дальнейшем? Постоянно распространять слухи о зверствах Кармалюка, о том, что сами крестьяне его и ловили (это могли быть те же дворовые крепостные, которых шляхтичи применяли для собственной охраны), что целью его деятельности был грабеж. Такие уважаемые в украинской истории лица как Тарас Шевченко и Николай Костомаров прошлись "по горячим следам" и собирали память объективных еще живых свидетелей. Может ли их вывод перевесить документы имперской администрации?

Самым интересным во всех этих размышлениях является сравнение Устима Кармалюка с вымышленным героем английского фольклора Робином Гудом. Во-первых, фигура последнего вымышленная, поэтому понятно, что она идеализирована. А с другой стороны: кем на самом деле были его прототипы и прототипы других похожих героев? Действительно бескомпромиссными рыцарями-энтузиастами — или же разбойниками, которых в первую очередь интересовала нажива, а благородными мотивами они только прикрывались?

Возможно следует задуматься над условиями, социальной системой, которая могла поспособствовать тому, что грабитель получил возможность стать народным героем. Это могло произойти в условиях, когда справедливости от органов, которые должны были бы ее обеспечить, нечего было дождаться. Тогда люди и способны поверить, что грабитель, который "грабил награбленное" и является на самом деле воплощением справедливости. Отменили бы в России (которая тогда завоевала большинство украинских земель) крепостное право, если бы сотни таких как Кармалюк не расшатывали ситуацию? Другой вопрос, что когда такие "народные мстители" через несколько десятилетий получили власть, тогда те же украинские и в частности, подольские крестьяне узнали, что такое настоящий ад.