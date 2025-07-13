Как украинцы Россию колонизировали: история клинов на Кубани, в Поволжье, на Дальнем Востоке

Фокус собрал материалы об украинской колонизации территории современной Российской Федерации.

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Более ста лет назад Украина практически стала колониальным государством с заморскими (точнее — заокеанскими) территориями на побережье Тихого океана. А помешали этому государства Антанты — которые сами были мощными колониальными империями и призывали украинцев вступать в российскую армию. Украинцы, в свою очередь, заявили: если их начнут выселять из Сибири в Приднепровье, это запустит процессы деколонизации, которые уничтожат мировой порядок, поэтому такого допустить нельзя.

Приведенное выше — не отрывки альтернативной истории, написанной сумасшедшим. Это реалии украинской диаспоры на Дальнем Востоке России в годы национальной революции.

Как украинцы "вклинились" в Россию

Самым известным эпизодом колонизации казаками земель Московского царства является история Слободской Украины, большая территория которой сейчас таки входит в современное украинское государство. Однако кроме Слобожанщины на территории, которая сейчас подконтрольна Москве, украинцами было образовано еще четыре разноцветных клина — Желтый, Серый, Малиновый и Зеленый. "Клинами" во времена казачества называли земельные наделы. А уже их цвета обусловливали различные факторы — от природных условий до доминантных ресурсов и символики.

В 1732 году на Поволжье переселили 537 казацких семей. Фото: Getty Images

Желтый клин — Волжская Сечь и чумачий промысел

Самым старым является Желтый клин — колонии украинцев на Поволжье, которые стали образовываться еще с середины XVIII века. Волей царя Петра I была основана сторожевая линия с центром в городе Царицын (современный Волгоград), а уже в 1732 году сюда переселили 537 казацких семей.

Желтый Клин

Географический регион: Поволжье

Поволжье Период: XIX век — наши дни

XIX век — наши дни Население: украинцы, русские, татары, мордва, калмыки, поволжские немцы

украинцы, русские, татары, мордва, калмыки, поволжские немцы Сегодня Желтый клин — это (частично) Астраханская область, Волгоградская область, Самарская область РФ

Все было очень просто — российские монархи решили перенести опыт Слободской Украины дальше на восток — на территории бывшей Золотой орды. Они начали заселять земли, прилегающие к Великой степи, казаками, предоставляя им вольности. Казаки должны были просто заселять территории и обустраивать их в соответствии со своими обычаями. Таким образом они образовывали живой щит против степных орд, которые могли угрожать империи.

Когда же на озере Эльтон нашли месторождения соли, московиты стали переманивать в регион и других украинцев, которые отличились своеобразной традицией и организацией уже на экономическом поприще. Речь и о чумаках, которые умудрились наладить торговлю солью с Крымским ханством. И это в условиях постоянных татарских набегов. На фоне этого организовать логистику из Эльтона в Саратов, даже несмотря на опасность нападений местных кочевников-калмыков, было просто делом техники.

Иван Айвазовский, "Чумаки в Малороссии" (1850-1860) Фото: Вікіпедія

Имперская власть предоставила чумакам все возможные привилегии, лишь бы поощрить их наладить свой промысел в новых регионах. Отметим, что казаки и чумаки, то есть украинцы, стали первым славянским населением на этих землях, которые до прихода монголо-татар населяли булгары, хазары, еще раньше сарматы и другие кочевники степи.

Герб города Энгельс (бывшая Покровская слобода) напоминает об украинских чумаках, которые осваивали эти земли Фото: Вікіпедія

Однако с "продвижением империи на восток" (так в России заученно называют завоевательные войны, которые империя вела против местных народов на протяжении XVII-XVIII веков) актуальность казаков и чумаков спала. Их постигла та же участь, что и запорожцев вместе с жителями Слобожанщины и Левобережья — Российская империя забрала предоставленные права и ассимилировала украинцев с местными и другими колонистами, которые заселяли эту территорию, когда она стала более безопасной для проживания.

Современный город Энгельс когда-то назывался Казакштадт Фото: Вікіпедія

Интересно, что немецкие колонисты на город Покровская слобода (современный Энгельс), который стал их административным центром, говорили "Козакштадт", то есть "город казаков".

Малиновый клин: деградация запорожцев, которые подчинились империи

Исследователь местной истории Евгений Бурсанидис-Седлецкий утверждает, что первые украинские колонисты появились на территории Кубани еще в XVII веке и селились среди ногайских орд. Целенаправленная колонизация этих территорий начала происходить после аннексии Крымского ханства и ликвидации Запорожской Сечи в конце XVIII века. Тогда правительство империи решило использовать тех казаков, которые решили подчиниться императрице Екатерине II для своей экспансии на Кавказ.

Переход на Кубань. Деталь монумента Антону Головатому в Одессе Фото: Вікіпедія

В 1792 году было образовано Кубанское казачье войско, задачей которого было то же что и всегда — заселять самые опасные территории приграничья империи, закрывая собой благосостояние тех, кто поселялся в следующих рядах.

Малиновый клин (Кубанщина)

Географический регион: Кубань

Кубань Период: XVIII век — наши дни

XVIII век — наши дни Население: украинцы, русские, армяне, белорусы, поволжские немцы

украинцы, русские, армяне, белорусы, поволжские немцы Сегодня Малиновый клин — это Краснодарский край, Ростовская область, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край РФ

Малиновый клин, в отличие от всех остальных, заселялся целенаправленно и организованно в рамках проекта кубанского казачества. Со временем бывшие запорожцы ассимилировались с другими поселенцами и казаками, которыми российские власти заселяли край. В середине XIX века, когда окончательно было сломлено сопротивление автохтонных народов Кавказа, эти земли стали более безопасными и все пошло по опробованному в других регионах сценарию.

Кубанское казачье войско, фото конца XIX в. Фото: Вікіпедія

Гетман Скоропадский и различные правительства УНР пытались включить Кубань в состав Украины, однако поражение от большевиков не позволило этим планам осуществиться.

Хотя казаки и сумели сохранить свою идентичность и местное население себя часто идентифицирует именно казаками (даже указывая это слово в графе "национальность"), однако на момент прихода к власти большевиков они были разве бледной тенью настоящего казачества. Советская власть практически ликвидировала это явление, а возрожденное казачество конца XX века стало скорее пародией на историческое прошлое Кубани. Местные казаки даже участвовали в сепаратистских акциях России на украинском Донбассе в 2014 году.

Кубанские казаки на Красной площади в Москве Фото: krasnodar.bz

Несмотря на такую деградацию именно местного казачества, Малиновый клин (Кубань) меньше всего подвергся ассимиляции и до сих пор является наиболее украинским регионом современной Российской Федерации.

Население Кубани по родному языку, 1897 Фото: Вікіпедія

Зеленый клин — украинцы на Амуре

Самым колоритным и экзотическим эпизодом украинской колонизации земель Российской империи стала история Зеленого клина. Впервые украинцы попали на Дальний Восток в качестве наказания за неповиновение царю. Первым известным сосланным в Сибирь украинцем был гетман Демьян Многогрешный, которого царь Алексей Михайлович упрятал в Иркутский острог еще во второй половине XVII века. Через сто лет сюда на каторгу отправляли гайдамаков, участвовавших в восстании Колиивщины в 1768 году.

Зеленый клин (Зеленая Украина, Закитайщина)

Географический регион: юг Дальнего Востока России

юг Дальнего Востока России Период: XIX век — н.в.

XIX век — н.в. Население: украинцы, русские, буряты, нанайцы, евреи, китайцы

украинцы, русские, буряты, нанайцы, евреи, китайцы Сегодня Зеленый клин — это (частично) Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Хабаровский край РФ

Некоторые историки указывают, что Хабаровск — под наименованием Хабаровка — основал в 1858 году уроженец Полтавщины Яков Дяченко, который тогда руководил экспедиционным батальоном.

Однако достоверным фактом стало основание украинцами поселений Троицкое (1863 г.), Среднебильское и Новотроицкое (1864 г.). Весь этот регион оказался в Российской империи после заключения Пекинского пакта в 1860 году. Это был один из актов так называемого "века унижения" — так в Китае называют XIX век, в течение которого тогда еще Китайской империи под военным давлением был навязан ряд невыгодных соглашений, которые фактически превратили империю Цинь в колонию. Поэтому в Пекине воспринимают аннексию Россией Приморья как использование угнетенного положения Китая и стремятся к реваншу и восстановлению территориальной справедливости. Этот регион в современном Китае называют внешней Маньчжурией.

Прибытие переселенцев в город Благовещенск. Открытка конца 19-го — начала 20 века Фото: Вікіпедія

В Санкт-Петербурге уже тогда понимали слабость своих позиций на Дальнем Востоке и всячески препятствовали его колонизации. Трудолюбивые и инициативные украинские крестьяне одними из первых согласились на условия царского правительства и сразу после освобождения из крепостного права (1861 год) отправились в длительное путешествие на Дальний Восток в поисках свободной земли.

Путешествие к Тихому океану занимало годы, поэтому имперское правительство искало пути улучшения логистики. Наконец было решено отправлять людей в Приморье на пароходе. В 1883 году из Одессы отправился первый такой рейс. Пароход путешествовал через Черное, Красное моря и Индийский и Тихий океан. Однако даже такой странный маршрут, который занимал несколько месяцев, все равно был намного легче сухопутного пути.

До 1886 года все расходы на дорогу брало на себя правительство. Такая щедрость объяснялась земельным кризисом, который имелся в западной части империи после проведенной в интересах помещиков крестьянской реформы. Это закончилось даже убийством императора-реформатора террористами — выходцами из среды обиженного крестьянства. Особенно кризис нехватки сельскохозяйственных земель ощущался на украинских территориях, где желающих работать на себя на своей земле было значительно больше, чем свободных земельных участков. Поэтому крестьяне были готовы отправиться в прямом смысле на край света в поисках заветной собственной земли.

Особенно ускорилась колонизация Зеленого клина с внедрением столыпинской реформы. Тогда в Российской империи сложились уникальные обстоятельства, когда государство даже стало поощрять частную инициативу. В сочетании со строительством Транссибирской магистрали это вызвало переселенческий бум.

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В целом на протяжении конца ХІХ начала ХХ века на Дальний Восток России переселились сотни тысяч украинцев. Причем это были именно активные украинцы как в хозяйственном, так и общественно-политическом значениях. Поэтому на землях Зеленого клина стали активно формироваться украинские общественные организации, особенно после революции 1905 года, когда был отменен Эмский указ, который полностью запрещал украинский язык и любую проукраинскую деятельность.

Поэтому ко второй революции 1917 года украинцы Дальнего Востока были полностью готовы. Украинские колонисты образовывали местные советы и провели четыре дальневосточных съезда, суть которых сводилась к желанию стать дальневосточной колонией УНР или Государства гетмана Скоропадского. Интересно, что большевики в 1918 году признали полномочия украинских представительных органов.

На карте 1920 года Зеленый клин занимает около 400 кв километров — включая Хабаровск и Владивосток Фото: Вікіпедія

Однако не признали их страны Антанты, которые осуществили интервенцию в регионе. Украинцев заставили присоединиться к армии российского адмирала, сторонника восстановления империи Александра Колчака. Там украинцев рассеяли по разным подразделениям и постепенно уничтожили.

После своей победы большевики провели зачистку всех активных людей в регионе. Был уничтожен и украинский актив — заметим, что репрессии против украинских активистов были проведены еще до прихода к власти Сталина. Интересно, что в начале тридцатых имел место короткий период украинизации, который завершился окончательным разгромом украинского движения на Дальнем Востоке.

Серый клин: выжить среди степи

Сооружение Транссибирской магистрали кроме интенсификации колонизации Зеленого клина параллельно привело к образованию еще одного очага украинцев за Уралом — Серого клина, который, правда, выходит за пределы границ современной Российской Федерации.

Этнические украинцы Серого клина, современное фото Фото: Вікіпедія

Серый клин — это в основном поселения украинцев, которые "не доехали" до Зеленого клина, сойдя с поезда посреди казахской степи.

Серый клин

Географический регион: Юго-Западная Сибирь, Северный Казахстан

Юго-Западная Сибирь, Северный Казахстан Период: XIX век — наши дни

XIX век — наши дни Население: украинцы, казахи, русские

украинцы, казахи, русские Серый клин сегодня — это (частично) Омская область, Новосибирская область, Алтайский край РФ, Костанайская область, Северо-Казахстанская область, Акмолинская область, Павлодарская область Казахстана

На самом деле первые украинские поселенцы в этой местности стали появляться еще в первые годы после крестьянской реформы — в 1870-х годах. А с открытием Транссибирской магистрали, а затем и со столипинской реформой поток украинцев в регион существенно усилился. В 1920-х годах советская власть насчитала здесь около миллиона украинцев.

Учитывая предвзятость большевиков в национальном вопросе, можно смело утверждать, что это минимальные цифры. В Казахстане действовали украинские образовательные и культурные учреждения, однако большинство из них не пережили сталинского террора 1930-х годов.

Российская власть, которая никогда не признавала существования украинского народа на нашей собственной территории, тем более не желала признавать никаких украинских колоний на территориях, которые она считала и считает своими исконными. Поэтому имперская власть, в какой форме она бы ни существовала, пыталась всячески подавить украинскую активность и стереть национальную идентичность.

Основная фаза формирования Зеленого клина и начало колонизации Серого клина осуществлялись в условиях действия Эмского указа, который вообще отрицал существование украинцев как отдельной нации. В то время Желтый клин был практически ассимилирован, а на Малиновом клине ассимиляция кубанского казачества продолжалась полным ходом.

Фотографии этнографа Аркадия Зарембского, сделанные на Дальнем Востоке сто лет назад Фото: Фототека РЭМ Фотографии этнографа Аркадия Зарембского, сделанные на Дальнем Востоке сто лет назад Фото: Фототека РЭМ Фотографии этнографа Аркадия Зарембского, сделанные на Дальнем Востоке сто лет назад Фото: Фототека РЭМ Фотографии этнографа Аркадия Зарембского, сделанные на Дальнем Востоке сто лет назад Фото: Фототека РЭМ Фотографии этнографа Аркадия Зарембского, сделанные на Дальнем Востоке сто лет назад Фото: Фототека РЭМ Фотографии этнографа Аркадия Зарембского, сделанные на Дальнем Востоке сто лет назад Фото: Фототека РЭМ

Однако, оказавшись на чужой земле, которая все же внешне была очень похожа на их родную, украинцы начали ее обустраивать так как умели. В условиях различных запретов в гуманитарной сфере украинская идентичность проявила себя на подсознательном уровне в быту и организации хозяйства. Украинцы строили хаты-мазанки, разводили волов и воспроизводили тот же образ жизни, который вели на Родине, потому что по-другому жить они просто не умели. Так ландшафты зауральской степи и дальневосточного Приамурья покрыли такие знакомые нам дома с соломенными крышами. А по свидетельствам очевидцев, местные рынки напоминали скорее базары Приднепровья.

Особенно цинично действовали против украинских общин в России большевики, которые публично декларировали равноправие народов и их право на национальную идентичность. Они не гнушались ни откровенными манипуляциями при переписи населения, ни прямым физическим уничтожением самых активных украинцев. Жизнь украинцев на сибирской земле в произведении "Тигроловы" на личном опыте описал писатель Иван Багряный.

Иван Багряный, "Тигроловы". Обложки первого издания 1946 года Фото: Вікіпедія Иван Багряный, "Тигроловы". Обложки первого издания 1946 года Фото: Вікіпедія

Что дальше?

Действующий российский авторитарный режим перенял все худшие элементы большевизма. Последнее убийство украинского активиста Анатолия Криля в Зеленом клине датируется 2004 годом.

Фото: Getty Images

При таких обстоятельствах никакого активного проукраинского движения на землях, которые ранее компактно заселяли украинцы, быть не может. Равно как и невозможно объективно определить этнический состав населения этих территорий. Но все может измениться с падением сегодняшнего кремлевского режима — и карта бывшей империи расцветет новыми цветами.