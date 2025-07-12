Ни армии, ни флота: Почему Путин мечтает быть похожим на императора Александра ІІІ, но неудачно его копирует

"Россия имеет только двух союзников — это ее армия и флот" — эти слова приписывают российскому императору Александру III. Именно он, как можно заметить, является образцом для подражания у нового российского "царя". Владимир Путин изо всех сил пытается стать новым Александром. Фокус выяснил, почему это плохо у него получается.

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Кремлевский глава всячески намекает, что его любимым правителем России является Александр III. Самый яркий пример — одно из последних интервью Путина, где "чисто случайно" попал в кадр портрет российского императора на стене гостиной.

Обычно политики такого уровня как авторитарный руководитель Российской Федерации (воображающий себя ее царем) таким способом указывают на свою политическую программу, точнее — модель. Мол, вот посмотрите на Александра III — я буду вести себя так же как он. Так раньше делали сами цари. Однако если присмотреться к биографии предпоследнего российского императора, то в его стилистике крайне мало схожего с правлением современного диктатора.

Александр III — один из немногих российских правителей, который не вел ни одной войны Фото: Getty Images

Самым ярким примером является тот факт, что Александр III — один из немногих российских правителей, который не вел ни одной войны. Фокус выяснял, кем хочет себя видеть Владимир Путин и почему на самом деле вместо современной версии царя-реформатора получается лишь бледное подобие.

В честь любимого царя Путина названа атомная подводная лодка "Александр Третий", базирующаяся в Северодвинске Фото: Getty Images В честь любимого царя Путина названа атомная подводная лодка "Александр Третий", базирующаяся в Северодвинске Фото: Getty Images В честь любимого царя Путина названа атомная подводная лодка "Александр Третий", базирующаяся в Северодвинске Фото: Getty Images

Новый царь против Конституции. Успех на основе семейного горя

В первый день весны 1881 года 36-летнего великого князя Александра потрясла весть — его отца императора Александра II убили представители террористической организации "Народная воля". Александр не должен был наследовать трон, ведь он был младшим сыном императора. Соответственно его и готовили быть вечным великим князем, предоставляя соответствующее образование. Цесаревичем, то есть наследником он стал в двадцатилетнем возрасте, когда его брат Николай неожиданно умер. В наследство от брата, кроме будущего трона, Александр получил и невесту брата — датскую принцессу Дагмар, которую после венчания, а затем и обращения в православие, стали называть Мария Федоровна.

Великий князь России Александр, будущий царь Александр III и его невеста Мария София Фредерикке Дагмар, которая станет императрицей России как Мария Федоровна Фото: Getty Images

Через 16 лет трагическая смерть отца сделает Александра главой второй по размерам империи в мире — после Британской. Однако в Британии конституционная монархия, а в России была — абсолютная. Поэтому в отличие от императрицы Виктории Александр III унаследовал никем и ничем не ограниченную власть. Первым решением на троне стала отмена последнего декрета своего отца, которым в России начинался конституционный процесс. Этим новый император очертил доминантный вектор своего правления.

Александр III унаследовал никем и ничем не ограниченную власть во второй по размерам империи в мире Фото: Getty Images

При жизни отца цесаревич избегал публичного вмешательства в политические дела. Первые годы после изменения своего статуса он учился, хотя полноценного "царского образования" он так и не получил. Зато его учитель Константин Победоносцев привил ему идеалы, которые стали основой "официальной народности". Коротко основные ее постулаты можно представить в форме тезиса "Православие, Самодержавие, Народность" — сформирована еще во времена царствования деда Александра Николая I, однако именно эти постулаты лучше всего характеризуют основы правления Александра III.

Верный слуга императора. Вслед за отцом, но не так, как отец

Два императора, два Александра — отец и сын придерживались разных взглядов и разных стратегий. В 1870-х годах реформистский пыл Александра II угас. Император дошел до той точки невозврата, когда ему приходилось выбирать: доводить дело до конца, наступая на интересы правящих сословий, или ограничиться половинчатыми решениями, которые изменят государство лишь косметически. Выбрав второй вариант, император обрек себя на гибель. Тогда уже все знали, что наследник престола расходился с отцом в своих взглядах, однако цесаревич вел себя, как преданный подданный императора.

Особенно это проявилось во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Тогда цесаревичу поручили руководить отдельной группой войск с чем он успешно справился, заодно познакомившись с коррупцией, халатностью и ужасным управлением, которое было присуще российской армии. К хищениям были привлечены аж два великих князя. Александр добросовестно доложил об этом своему отцу, однако должной реакции на это не было.

Разочарованием для цесаревича обернулась внешняя политика. Александр был сторонником идеи союза с немцами, которые, по его мнению, с их прусской дисциплиной были ментально ближе российской автократии, чем французы с их склонностью к революциям и продуцированию всевозможных свободолюбивых идей.

Дружбы не получилось. Российская империя поддержала Пруссию в ее войне против Франции в 1871 году, но на Берлинском конгрессе, когда решалась судьба Османской империи, немецкий канцлер Бисмарк сделал все, чтобы Россия не получила максимальных дивидендов от своей победы.

Русский шовинизм и закручивание гаек: Александр начинает с арестов

Вот с таким бэкграундом Александр III стал императором весной 1881 года. Имея за собой образовательный багаж Победоносцева с его идеями народничества в условиях, когда в империи действовали различные террористические группы, а само государство находилось по сути в дипломатической изоляции (единственный потенциальный союзник "предал" Россию на Берлинском конгрессе) Александр видел только один путь выхода страны из тупика — жестокая реакция, мы бы сказали — "закручивание гаек".

Александр III был убежден, что русский народ, если ему дать волю, пойдет путем террора и насилия, поэтому он после расправы с непосредственными виновниками смерти своего отца отправил на каторгу всех их идейных последователей, к которым охранная служба, "охранка" — аналог органов государственной безопасности России в последующие исторические периоды — причисляла всех, кто стремился к демократическим изменениям в империи.

В 1887 году по обвинению в подготовке покушения на императора было арестовано и казнено следующее поколение активистов "народной воли", в частности — Александра Ульянова. Этот акт наверняка и был той самой палкой, которую перегнули. Через 31 год члены организации, которую возглавит брат революционера Александра Владимир Ульянов (более известный под псевдонимом "Ленин") казнит всю семью императора Александра, вместе с его сыном Николаем II.

"Мы пойдем другим путем" — картина Петра Белоусова 1951 года. После казни старшего брата Александра в 1887 году как участника народовольческого заговора с целью покушения на жизнь императора Александра III молодой Владимир Ульянов якобы сказал: "Мы пойдем другим путем", что означало его отказ от методов индивидуального террора

Александр III отменил часть реформ своего отца — забрал и так незначительные полномочия у органов местного самоуправления земств, которые теперь стали чем-то похожими на благотворительные организации, а не органы власти. Также он ужесточил цензуру и отобрал автономию у университетов.

Запуганный агрессор — не агрессор

Во внешней политике Александр III был менее резким. Он пытался во что бы то ни стало избежать войны с Великобританией, видимо, помня о последствиях Крымской войны. В начале правления пытался начать с "чистого листа" отношения с немецкими государствами — Австро-Венгрией и Вторым Рейхом. Даже восстановил "союз трех императоров" — Россия, Германия, Австро-Венгрия. Однако после того, как в 1887 году в России узнали о тайном союзном договоре между Германией, Австро-Венгрией и Италией, Александр окончательно изменил вектор своей политики на некогда ненавистную ему Францию, которая вообще тогда уже была республикой. В 1891 году с ней был заключен договор о взаимопомощи.

"Да здравствует Россия! Да здравствует Франция!". Открытка, выпущенная по поводу того, что французский флот посетил российскую военно-морскую базу в Кронштадте Фото: Getty Images

Следует отметить, что в конце 80-х годов Болгария, формально остававшаяся в составе Османской империи, начала дрейф в сторону германских государств. Это противоречило российским интересам. В Петербурге стремились объединить всех славян под своим правлением, а также рассматривали Болгарию как плацдарм для возможного завоевания Стамбула (отвоевать центр православия у турок-мусульман). Однако никакую "специальную военную операцию" Александр III проводить не решался.

"Крестьянский император" строит Транссибирскую магистраль и новое средневековье

Император, провозгласивший, что единственными союзниками России являются армия и флот, пытался модернизировать страну. В 1891 году Александр III начал строительство Транссибирской магистрали, которая должна была наконец соединить самые дальние точки гигантской страны. Александр пытался совместить несовместимое — технический прогресс и консервацию средневековых жизненных устоев. А сделать это можно было только силой.

Сам самодержец был немалой физической силы. Во время крушения поезда, на котором царская семья путешествовала по стране, царь Александр, не дожидаясь помощи, сам поднял крышу вагона и освободил семью из металлического плена. Такой же силы он пытался придать и своей стране. Однако не учел того, что с болезнями борются не физической силой, а лекарствами. Россия уже была больной — и волевые решения лишь прикрывали болезнь, таким образом предоставляя ей возможности развиваться и в конце концов убить пациента.

Британская королева Виктория была не очень высокого мнения о российском коллеге и называла его "точно не джентльменом" Фото: Getty Images

Британская королева Виктория, описывая Александра III, назвала его "точно не джентльменом". Большинство современников называли его крестьянским императором. Он любил крестьян, их образ жизни. По слухам, Александр III даже в своем дворце в Гатчине жил в комнате обслуги. Царь носил крестьянскую одежду да и внешне по своему телосложению был похож на "мужика".

Исследователь жизни Александра Скот Мальсом отмечает, что народничество и самодержавие, к которому так стремился император, своими корнями тянется в средневековье, когда большинство населения были неграмотными и хозяйство строилось на физической силе. В конце XIX века большинство населения Российской империи все еще было неграмотным, однако страна активно индустриализировалась, поэтому социальные реформы были просто неизбежны.

Владимир Маковский, "В сельской школе" (1883). По данным Всеобщей переписи 1897 года уровень грамотности по всей Российской империи составлял 21,1%, в том числе 29,3% мужчин и 13,1% женщин Фото: Вікіпедія

Что царь Александр III передал Николаю II

Александру III не суждено было увидеть жестокий крах своего проекта. Он оставил это удовольствие в наследство своему сыну, который за всем наблюдал "из первых рядов". Император не был лицемерным в своей политике. К себе он относился так же, как и к родному государству. Как и положено настоящему мужику, не обращал внимания на ушиб почки, который получил после той самой аварии поезда. В конце концов почечная недостаточность переросла в нефрит — болезнь, тогда не посильную даже для лучшей медицины в мире, к которой все же обратились, когда уже было поздно — болезнь дошла до стадии невозврата.

Император Александр III умер в возрасте 49 лет, оставив своему сыну Николаю II смертельно больную империю, которую он якобы поставил на ноги волевыми усилиями и нагайками. Однако его сыну пришлось сполна заплатить за грехи своего отца и всех своих предыдущих предков — и на Николае II, осенью 1917 года, существование Российской империи оборвалось.

Владимир Путин не дотягивает до образца: вместо новой версии Александра III получается лишь бледное подобие Фото: Getty Images

А что же Украина?

Ярко демонстрирует стиль правления Александра III ситуация на украинских землях (Приднепровье), большинство из которых в конце ХІХ века контролировала Российская империя. Еще его отец-реформатор издал в 1876 году печально известный Эмский указ, по которому все украинское, а особенно язык, подвергалось преследованию. Почти все активные украинцы были вынуждены эмигрировать, в частности — автор слов украинского гимна Павел Чубинский, "отец" украинской истории Михаил Грушевский, Михаил Драгоманов и многие другие менее известные персоны. Они были вынуждены действовать из Львова, который в эти времена стал центром украинского национально-культурного движения, ведь находился в другом государстве — Австро-Венгрии.

Павел Чубинский, Михаил Грушевский, Михаил Драгоманов были вынуждены эмигрировать из-за Эмского указа Павел Чубинский, Михаил Грушевский, Михаил Драгоманов были вынуждены эмигрировать из-за Эмского указа Павел Чубинский, Михаил Грушевский, Михаил Драгоманов были вынуждены эмигрировать из-за Эмского указа

Исключением был только театр. Новый министр внутренних дел Николай Игнатьев временно закрыл глаза на запрет проведения театральных спектаклей на украинском языке. В городе Елисаветград сразу возникла театральная труппа под руководством Марка Кропивницкого (именно его имя теперь носит этот город). Однако уже в 1883 году им было запрещено ставить спектакли на территории почти всей Приднепровья.

Еще один штрих: в 1888 году Александр III лично издал указ, которым запретил даже крестить детей украинскими именами — он хотел сделать многонациональную империю мононациональным государством.

Социально-экономическая жизнь при правлении Александра III представляла собой жесткое расслоение общества на богатых, живших как в сказке, и безнадежно бедных людей. Лишь 10% детей Приднепровья имели хотя бы начальное образование. Лично свободные крестьяне де-факто экономически полностью зависели от помещиков, на которых продолжали работать, отрабатывая маленький кусок худшей земли, который им предоставил еще Александр II в ходе своей земельной реформы. Такие отработки, которые крестьяне называли "новой барщиной", продолжались почти до начала Первой мировой войны.

Единственным выходом для большинства крестьян было попасть в город и устроиться на промышленное предприятие, где они должны были тяжело работать фактически за еду без каких-либо социальных гарантий с высоким риском получить производственную травму и потерять вообще все. Промышленность в основном была сосредоточена в руках иностранцев.

Почему Владимир Путин — не Александр III

Подавление свобод, попытка всех выстроить в один ряд, пиетет перед "армией и флотом" — что еще общего у Александра Третьего и Владимира Путина, который так любит фотографироваться у памятника предпоследнему императору?

Консерватизм, защита интересов прогнивших элит за счет большинства населения, фасадная модернизация и шовинизм — вот вещи, которые объединяют Александра III и Владимира Путина Фото: Фокус

Консерватизм, защита интересов прогнивших элит за счет большинства населения, фасадная модернизация и шовинизм — вот вещи, которые объединяют Александра III и Владимира Путина. Однако похоже, что в отличие от современного российского самодержца, Александр III не был лицемером и реально осознавал истинную силу своего государства. Поэтому смог уберечь его от войн, понимая, какую беду они могут принести. Путин эту деталь биографии Александра Третьего, видимо, в учебнике пропустил.