Владивосток и Хабаровск — китайские: заберет ли когда-нибудь Пекин у России свои земли (карта)

Тайвань предлагает Китаю вернуть свои территории, отошедшие России по Айгунскому договору в 1858 году. Насколько реалистична практическая реализация этого сценария и какую цепную реакцию могут вызвать подобного рода призывы, выяснял Фокус.

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Глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что если претензии Китая на Тайвань касаются территориальной целостности, то китайские власти также должны вернуть земли, отданные России в XIX веке. По его мнению, планы Китая атаковать и аннексировать Тайвань не связаны с территориальной компонентой. "Если это ради территориальной целостности, то почему же Китай не вернет оккупированные Россией земли, которые были переданы по Айгунскому договору? Россия сейчас находится в самом слабом положении, не так ли? То есть, вы (китайцы. — Ред.) можете попросить Россию отдать земли, но не делаете этого", — подчеркнул Лай Циндэ, добавив, что на самом деле Китай хочет достичь гегемонии на международной арене.

В Кремле не собираются отдавать КНР свои земли

Предметом Айгунского договора, напомним, было установление границы между Россией и империей Цин. По соглашению сторон, левобережье Амура от реки Аргуни до устья признавались российскими территориями, а территории Уссурийского края от впадения реки Уссури в Амур оставались в совместном владении до определения границы.

Фактически по договору Российская империя получила территории современной Амурской области, Еврейской автономной области и южной части Хабаровского края. Через 2 года после Айгунского договора, то есть в 1860-м, был заключен Пекинский трактат, по которому России отошли территории современного Приморского края.

Предметом Айгунского договора было установление границы между Россией и империей Цин

В Пекине громкое заявление Лая Циндэ оставили без комментариев, а вот в РФ его не обошли вниманием. В частности, спикер Путина Дмитрий Песков отметил, что "вряд ли можно воспринимать эти заявления всерьез". В свою очередь, официальный представитель росМИД Мария Захарова, подчеркнув, что Лай Циндэ не может рассуждать о территориальных претензиях Китая от имени Пекина, добавила: "Эти все его (тайваньского лидера. — Ред.) заявления в конце концов не принесут ничего хорошего ни ему, ни жителям Тайваня".

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что несмотря на очевидный троллинг со стороны Тайбэя, заявление Лая Циндэ несет в себе более глубокий смысл и риски для РФ.

Когда и почему может начаться распад России

В частности, политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Если говорить объективно и без бурных фантазий, то конечно же, заявление Лая Циндэ является ничем иным, как эффектным троллингом. Наряду с тем, очевидно, что Россия сейчас действительно слаба и то, о чем сказал лидер Тайваня, сейчас вполне возможно было бы реализовать. Но для этого, во-первых, нужна политическая воля, во-вторых, смелость, а в-третьих — четкое понимание и видение того, что будет дальше. Всего этого ни у одной страны, которая могла бы реализовать такой план, к сожалению, нет. Они или боятся, или понимают, что Россия может прибегнуть к ядерным ударам".

Подчеркнув, что в военной доктрине России есть пункт о том, что в случае угрозы существованию РФ Российская Федерация имеет право нанести ядерный удар, эксперт добавил: "То есть, российская ядерная дубинка все же сдерживает многих от территориальных мечтаний. Плюс к этому, страны, у которых могли бы быть к РФ вопросы в этом плане, не считают Россию слабой. Да, они видят, что РФ сейчас шатается, но все равно они со страхом смотрят на то, с какой бравадой и безнаказанной наглостью Москва разрывает международное право. Все эти, мягко говоря, хулиганские действия РФ многих как минимум вводят в ступор. Поэтому вряд ли кто-то решится сделать то, что сделала Украина в Курской области, и подвергнуть обоснованному сомнению способность России защищать свои территории".

В контексте заявления лидера Тайваня политолог также напомнил, что внутри РФ есть порабощенные республики, которые также могли бы воспользоваться шансом и начать "валить империю". "Если говорить об этой составляющей, то, на мой взгляд, наши мечты о том, что Россия может разлететься в клочья, могут реализоваться лишь тогда, когда центр станет слабым", — прогнозирует Олег Лесной.

Отвечая на вопрос о том, в какой конкретно ситуации центр станет слабым, эксперт отметил: "Первая составляющая — военное поражение. Вторая — экономический упадок. Только не такой упадок, когда рубль, например, каждый день будет обесцениваться на 5 копеек. Нет. Важно, чтобы это все обвалилось сразу и серьезно. В таком случае крайнее недовольство элит неизбежно. Ну, а низы уже подтянутся позже".

Кроме того, добавил политолог, чрезвычайно важно, чтобы Запад отрабатывал недовольных в окружении Путина, а такие контакты, считает Олег Лесной, происходят постоянно. "Если все указанные составляющие будут иметь место, Россию можно будет разрушать таким же образом, как Советский Союз: нефть, джинсы, рок, жвачка, радио... Сейчас же входов, а следовательно, и возможностей, гораздо больше, чем одно радио, которое было когда-то", — заключает Олег Лесной.

Как Китай с помощью мягкой силы захватывает Россию

В свою очередь политолог Алексей Буряченко в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "С одной стороны заявление тайваньского лидера похоже на яркий троллинг, но с другой — оно имеет достаточно реалистичные контуры, учитывая тотальную зависимость РФ от Китая. Потому, это интересные заявления, но здесь есть нюансы. Да, вероятно, что из-за экономических взаимозачетов и слабости Кремля действительно возможны какие-то территориальные "игры". Но это — мина замедленного действия, поскольку так или иначе это формализует будущий территориальный конфликт — в данном случае между КНР и Российской Федерацией, потому что сегодня Путин направо-налево раздает Курскую область ради своих геополитических амбиций, а завтра к власти там придет другой человек с другой позицией по территориям".

Риторика, которую проводит Лай Циндэ, убежден Алексей Буряченко, играет на руку Украине, "потому что когда политические актеры говорят в мировом медийном пространстве о слабости Российской Федерации и возможности поживиться ее территорией, это интересно и это отвечает сфере нашего гибридного противостояния России".

Граница РФ и КНР составляет 1300 км и в России сейчас проживает 7 млн китайцев Фото: pexels.com

Между тем, отметив, что конкретно КНР эта история может быть невыгодной, политолог констатировал:"Китай уже сегодня за счет мягкой силы так или иначе де-факто захватывает территорию Российской Федерации, для него нет необходимости фиксировать этот статус де-юре. Китайцы в основном не пьют алкоголь, или употребляют его умеренно, и российские женщины на границе уже давно определили именно их, а не алкоголиков-россиян, своим приоритетом. Там уже даже мэры, не говоря уже о депутатах местных советов, являются этническими китайцами. То есть, уровень взаимной интеграции отдельных территорий почти достиг абсолюта".

Таким образом, по убеждению Алексея Буряченко, сейчас мы уже наблюдаем за "мягкой китаизацией" Российской Федерации, и для полного контроля Пекину не нужен официальный статус российских земель. Впрочем, есть по этому поводу и другое мнение. В частности, политолог Виктор Небоженко в разговоре с Фокусом, напомнив о том, что граница РФ и КНР составляет 1 300 км и в России сейчас проживает 7 млн китайцев, "имеющих военные звания", не исключил, что когда-то "китайцы могут очень быстро зайти и не менее быстро провести с десяток операций вроде Курской".