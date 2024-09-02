Верните исконно китайские территории: президент Тайваня предложил КНР отобрать земли у России

Лай Цзин-дэ заявил, что если претензии Китая насчет Тайваня касаются территориальной целостности, то он должен вернуть себе Дальний Восток, переданный России еще в 19 веке.

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Президент Тайваня Лай Цзин-дэ прибыл на церемонию, посвященную войне против китайских войск на прифронтовом острове Цзиньмэнь, Тайвань, и сделал заявление насчет притязаний Китая на Тайвань. КНР считает остров своей территорией и потому прямо говорит, что хочет его вернуть. Но президент Лай уверен, что начать стоит с России, ведь часть исконно китайских земель была передана Российской империи еще в 19 веке. Об этом пишет Reuters.

Если претензии Китая к Тайваню касаются территориальной целостности, то он также должен вернуть себе земли, которые сейчас входят в состав России. Они были переданы последней китайской династией в 19 веке, заявил президент Тайваня Лай Цзин-дэ в интервью тайваньским СМИ.

Какие земли отошли Российской империи, согласно Айгунскому договору Фото: Скриншот

Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и никогда не отказывался от применения силы для взятия острова под свой контроль. Правительство Тайваня отвергает эти претензии, заявляя, что только народ острова может решать свое будущее.

В интервью тайваньскому телеканалу, транслировавшемся в воскресенье вечером, Лай, которого Китай называет "сепаратистом", упомянул Айгунский договор 1858 года, по которому Китай передал Российской империи обширный участок земли на территории, которая сейчас является Дальним Востоком России и простирается вдоль реки Амур.

Китайская династия Цин, находившаяся в то время в состоянии окончательного упадка, первоначально отказалась ратифицировать договор, но два года спустя он был подтвержден Пекинской конвенцией, одним из тех, что Китай называет "неравноправными" договорами с иностранными державами в XIX веке. Договор в городе Айгун подписали генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев, со стороны Китая — айгунский амбань и амурский главнокомандующий князь И Шань.

"Намерение Китая атаковать и аннексировать Тайвань не связано с тем, что говорит или делает какой-либо человек или политическая партия на Тайване. Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности", — сказал Лай, заявив, что если Китай так озабочен территориальной целостностью, то почему бы КНР не вернуть земли, переданные России по Айгунскому договору, ведь сейчас РФ слаба и уязвима.

"Айгунский договор, подписанный во времена Цин… вы можете просить Россию вернуть землю, но не делаете этого. Поэтому очевидно, что они не хотят вторгаться на Тайвань по территориальным причинам", — Лай отметил, что Китай просто хочет добиться гегемонии на международной арене, в западной части Тихого океана.

Айгунский договор, картина 1947 года Фото: Скриншот

Управление по делам Тайваня в Китае не сразу отреагировало на запрос о комментарии. Правительство Китая утверждает, что Тайвань является китайской территорией с древних времен.

В 1895 году Цин передала Тайвань Японии по еще одному "неравноправному" договору, а в 1945 году по окончании Второй мировой войны остров был передан правительству Китайской Республики, которое четыре года спустя бежало на Тайвань, проиграв гражданскую войну коммунистам Мао Цзэдуна.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает Китай по "тайваньскому вопросу".

Глава украинского МИД во время переговоров заявил, что Украина и Китай являются стратегическими, экономическими и торговыми партнерами, и подчеркнул, что "поддерживает позицию Китая по Тайваню и будет придерживаться принципа единого Китая".