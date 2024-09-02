Поверніть споконвічно китайські території: президент Тайваню запропонував КНР відібрати землі в Росії

Лай Цзін-де заявив, що якщо претензії Китаю щодо Тайваню стосуються територіальної цілісності, то він повинен повернути собі Далекий Схід, переданий Росії ще в 19 столітті.

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Президент Тайваню Лай Цзін-де прибув на церемонію, присвячену війні проти китайських військ на прифронтовому острові Цзіньмень, Тайвань, і зробив заяву щодо домагань Китаю на Тайвань. КНР вважає острів своєю територією і тому прямо говорить, що хоче його повернути. Але президент Лай упевнений, що почати варто з Росії, адже частина споконвічно китайських земель була передана Російській імперії ще в 19 столітті. Про це пише Reuters.

Якщо претензії Китаю до Тайваню стосуються територіальної цілісності, то він також повинен повернути собі землі, які зараз входять до складу Росії. Вони були передані останньою китайською династією в 19 столітті, заявив президент Тайваню Лай Цзін-де в інтерв'ю тайванським ЗМІ.

Які землі відійшли Російській імперії, згідно з Айгунським договором Фото: Скриншот

Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і ніколи не відмовлявся від застосування сили для взяття острова під свій контроль. Уряд Тайваню відкидає ці претензії, заявляючи, що тільки народ острова може вирішувати своє майбутнє.

В інтерв'ю тайванському телеканалу, яке транслювали в неділю ввечері, Лай, якого Китай називає "сепаратистом", згадав Айгунський договір 1858 року, за яким Китай передав Російській імперії велику ділянку землі на території, що зараз є Далеким Сходом Росії і простягається вздовж річки Амур.

Китайська династія Цин, що перебувала на той час у стані остаточного занепаду, спочатку відмовилася ратифікувати договір, але через два роки його підтвердили Пекінською конвенцією, однією з тих, що Китай називає "нерівноправними" договорами з іноземними державами в XIX столітті. Договір у місті Айгун підписали генерал-губернатор Східного Сибіру Микола Муравйов, з боку Китаю — айгунський амбань і амурський головнокомандувач князь І Шань.

"Намір Китаю атакувати і анексувати Тайвань не пов'язаний з тим, що говорить або робить будь-яка людина або політична партія на Тайвані. Китай хоче анексувати Тайвань не заради територіальної цілісності", — сказав Лай, заявивши, що якщо Китай так стурбований територіальною цілісністю, то чому б КНР не повернути землі, передані Росії за Айгунським договором, адже зараз РФ слабка і вразлива.

"Айгунський договір, підписаний за часів Цин... ви можете просити Росію повернути землю, але не робите цього. Тому очевидно, що вони не хочуть вторгатися на Тайвань з територіальних причин", — Лай зазначив, що Китай просто хоче домогтися гегемонії на міжнародній арені, в західній частині Тихого океану.

Айгунський договір, картина 1947 року Фото: Скриншот

Управління у справах Тайваню в Китаї не відразу відреагувало на запит про коментар. Уряд Китаю стверджує, що Тайвань є китайською територією з давніх часів.

1895 року Цин передала Тайвань Японії за ще одним "нерівноправним" договором, а 1945 року після закінчення Другої світової війни острів передали уряду Китайської Республіки, який чотири роки потому втік на Тайвань, програвши громадянську війну комуністам Мао Цзедуна.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна підтримує Китай щодо "тайванського питання".

Очільник українського МЗС під час переговорів заявив, що Україна і Китай є стратегічними, економічними і торговельними партнерами, і наголосив, що "підтримує позицію Китаю щодо Тайваню і дотримуватиметься принципу єдиного Китаю".